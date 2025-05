Sydney Schertenleib hat sich auf Anhieb einen Platz in Barcelonas Meister-Kader erkämpft Keystone

Sydney Schertenleib feiert mit den Frauen des FC Barcelona den Meistertitel in Spanien.

Keystone-SDA SDA

Die 18-jährige Schweizer Internationale kann mit den Katalaninnen nach einem 9:0-Kantersieg gegen Absteiger Betis Sevilla am vorletzten Spieltag nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

Die Zürcher Sturmhoffnung war auf diese Saison hin von den Grasshoppers zum FC Barcelona gewechselt und erkämpfte sich auf Anhieb einen Platz im hochkarätigen Kader des spanischen Serienmeisters. Zwar wurde Schertenleib am Sonntag beim letzten Schritt zum sechsten Meistertitel in Folge nicht eingewechselt, in 14 Liga-Einsätzen erzielte sie aber ein Tor und gab zwei Vorlagen. Auch in der Champions League war sie schon Torschützin für die Barça-Frauen.

Insgesamt ist es der zehnte Meistertitel für die Frauen des FC Barcelona. Am 24. Mai spielt Schertenleibs Team ausserdem im Champions-League-Final in Lissabon gegen Arsenal (mit Lia Wälti) um die erfolgreiche Titelverteidigung.