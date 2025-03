Sydney Schertenleib verbucht zwei Assists für den FC Barcelona. Imago

Die 18-jährige Sydney Schertenleib ist massgeblich am 2:0-Auswärtssieg des FC Barcelona auf Teneriffa beteiligt. Die achtfache Schweizer Nationalspielerin gibt bei beiden Treffern die Vorlage.

Keystone-SDA SDA

Schertenleib kam in der Meisterschaft zum dritten Mal in Serie von Beginn an zum Einsatz für den Tabellenführer und aktuellen Champions-League-Sieger.