Wandeler: «Ich probiere immer eine positive Energie zu haben» Leila Wandeler tanzt gerne und gut. An der Medienkonferenz spricht die Nati-Spielerin über ihre tänzerischen Fähigkeiten. 08.07.2025

Die 19-jährige Leila Wandeler hat mit ihrem frechen Auftritt gegen Island die ganze Schweiz verblüfft und mit ihrer Tanzeinlage zusammen mit Alayah Pilgrim alle entzückt. Sorgt sie auch heute für die Musik?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 19-jährige Leila Wandeler begeistert die Schweiz mit ihrem unbekümmerten Auftritt gegen Island.

Gemeinsam mit Alayah Pilgrim zeigt sie nach dem Tor zum 2:0 eine einstudierte Tanzeinlage.

Die Stürmerin von Olympique Lyon liebt das Tanzen, nutzt es gegen Nervosität und sorgt damit auch in den sozialen Medien für positive Energie. Mehr anzeigen

Obwohl nur knapp über 1, 60 Meter gross, braucht sie nicht lange, um aufzufallen, als sie gegen Island in der 56. Minute eingewechselt wird. Frech und unbeschwert tritt Leila Wandeler auf, wirbelt, wuselt.

Erst trifft die 19-jährige Stürmerin, die bei Olympique Lyon in der zweiten Mannschaft spielt, die Latte, dann legt sie Alayah Pilgrim zum entscheidenden 2:0 auf.

Pilgrim und Wandeler im Tanzfieber 09.07.2025

Und dann machen sie, was sie so oft tun. Sie lachen und tanzen. Mitten in unsere Herzen. «Wenn es Musik gibt, verliere ich keine Zeit, dann tanze ich. Ich liebe es. Ich denke, das sieht man ja auf Social Media. Ich versuche damit eine positive Energie zu kreieren.» Zudem helfe das Tanzen auch, um Nervosität und Stress abzubauen.

Auf die Frage, wer im Team denn die beste Tänzerin sei, lacht Wandeler herzhaft und sagt: «Ich glaube, ich bin schon eine gute Tänzerin. Aber da gibt es einige Kolleginnen wie Alayah, die auch viel und gut tanzen.»

«Je mehr ich spiele, desto weniger nervös bin ich»

Der Tanz nach dem Tor war weniger spontan als es den Anschein machte. Die Schritte hat Wandeler dem ganzen Team beigebracht. «Alayah und ich haben schon am ersten Tag gesagt, dass wir, wenn wir spielen, zusammen auf dem Platz tanzen wollen. Dass ich dann den Assist gemacht habe und sie das Tor erzielte, war natürlich perfekt.»

Es war der perfekte Abend in Bern. Kein Wunder, will sie das Match-Trikot behalten. «Wir haben zwei Shirts pro Spiel, das zweite kriegt wohl meine Schwester, das erste will ich für mich», sagt die Frohnatur.

Wandeler: «Dieses Trikot behalte ich» Leila Wandeler machte bei ihrem Nati-Debüt gegen Island auf sich aufmerksam. Das Trikot will sie behalten. 08.07.2025

blue Sport will wissen, wie es denn mit ihrer Nervosität steht und ob sie vor und nach diesen Spielen vor tausenden von Fans schlafen könne. Wandeler meint: «Ich kann schon schlafen, ich schlafe viel.» Die Nervosität werde wohl von Mal zu Mal weniger, sagt sie, «je mehr ich spiele, desto weniger nervös bin ich.»

Wandeler: «Je mehr wir spielen, desto weniger nervös bin ich» Leila Wandeler ist erstmals bei der Nati mit dabei. Vor dem ersten Spiel gegen Norwegen war sie besonders nervös. 08.07.2025

Dann hoffen wir mal, dass Wandeler heute in Genf im entscheidenden Spiel gegen Finnland erneut zum Einsatz kommt. Dass sie all das tun darf, was sie so gerne tut: spielen, siegen, tanzen, feiern, schlafen. Gerne in dieser Reihenfolge.

