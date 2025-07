«Hopp Schwiiz» mit Géraldine Reuteler: «Ha ich s Hornusse guet erklärt?» In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös. 16.06.2025

Géraldine Reuteler hat an der EM gross aufgespielt und wurde drei Mal zur Spielerin des Spiels gewählt. Folgt nun der Wechsel zu einem europäischen Schwergewicht?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nati-Ass Géraldine Reuteler hat an der EM gross aufgespielt und wurde in allen Gruppenspielen als «Player of the Match» ausgezeichnet.

Mit ihren Auftritten hat die Spielerin der Eintracht Frankfurt auch das Interesse einiger Weltklasse-Klubs geweckt.

Reutelers Vertrag läuft noch bis Sommer 2026. Ob sie diesen erfüllt oder nach sieben Saisons in ein neues Abenteuer startet, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Mehr anzeigen

Reuteler blickt auf eine sensationelle EM zurück. Sie ist wendig, läuft sich die Füsse wund, kämpft um jeden Ball und setzt offensive Akzente. Gegen Island schiesst sie das wichtige 1:0 und gegen Finnland liefert sie den Assist zum erlösenden 1:1. Die 26-Jährige wird in allen Gruppenspielen als «Player of the Match» ausgezeichnet und hatte wesentlichen Anteil daran, dass die Schweiz den EM-Viertelfinal erreichte.

Géraldine Reuteler spielte sich in die Herzen der Nati-Fans. Keystone

Aus heiterem Himmel kommt das alles nicht. Denn so produktiv wie in der abgelaufenen Bundesliga-Saison, ihrer bereits siebten, war die Schweizer Fussballerin des Jahres noch nie: In 20 Liga-Spielen hatte sie 10 Tore erzielt und 6 vorbereitet und damit wesentlichen Anteil daran, dass Frankfurt die Liga im 3. Rang beendete und ein weiteres Mal international spielen wird.

Französische Top-Teams strecken die Fühler aus

Die Frage ist, ob Reuteler auch in der neuen Saison noch für Frankfurt auflaufen wird. Um die Nati-Spielerin ranken sich nämlich einige Gerüchte. Laut «90min» sollen PSG und der französische Rekordmeister Olympique Lyonnais grosses Interesse an einer Verpflichtung der 81-fachen Nationalspielerin bekunden.

Der Nati-Kolleginnen-Check mit Riesen und Reuteler Wie gut kennst du deine Team-Kollegin. blue Sport hat Nadine Riesen und Géraldine Reuteler auf die Probe gestellt. 08.07.2025

Reuteler, deren Marktwert bei 325’000 Euro liegen soll, hat in Frankfurt noch einen Vertrag für die kommende Saison. Um sie aus Frankfurt loszueisen, müsste der künftige Arbeitgeber deshalb ziemlich tief in die Taschen greifen. Sie selbst sagte kürzlich, dass sie sich in Frankfurt sehr wohl fühle, gab aber auch zu: «Irgendwann möchte ich bestimmt noch mal etwas anderes sehen.»

Ob «irgendwann» wohl schon in diesem Sommer bedeutet? Nati-Kollegin Smilla Vallotto, die auf die neue Saison hin zu Wolfsburg wechselt, sagte während der EM auf Reuteler angesprochen: «Ich hoffe für sie, dass sie in diesem Sommer ein Grossklub kauft. Einer, der grösser ist als Eintracht Frankfurt.»

Die Batterien hat Reuteler inzwischen auf alle Fälle wieder voll aufgeladen. Nach dem EM-Aus liess sie mit ihren Nati-Kolleginnen die Seele baumeln.

Das könnte dich auch interessieren

Martina Moser: «Géraldine Reuteler spielt ein riesiges Turnier» Bei der Heim-EM ist Géraldine Reuteler in den ersten beiden Spielen eine wichtige Stütze der Nati. Beim Fussball-Talk «Heimspiel bei der Nati» lobt Martina Moser sie in den höchsten Tönen. 07.07.2025