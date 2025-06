Die ersten Spielerinnen in der Damen-Nati: «Ich schäme mich immer noch» Die Schwestern Trudy Streit und Ursula Moser waren in der ersten Damen-Nati der Schweiz. Gemeinsam schwelgen sie in Erinnerung. 17.06.2025

«Das runde, österreichische Torfräulein griff bös daneben», schrieb die Schweizer Illustrierte nach dem 1. Frauen-Länderspiel 1970. Trudy Streit und Ursula Moser haben beim 9:0 gegen Österreich mitgespielt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frauen-EM in der Schweiz? «Das war damals noch unvorstellbar», sagt Fussball-Pionierin Trudy Streit und erzählt blue Sport lebhaft vom ersten Frauen-Länderspiel der Schweiz im November 1970.

Sie erzählt von den grusigen, gelben, bei den B-Junioren ausrangierten Leibchen, vom 9:0-Sieg gegen Österreich und der schwachen, gegnerischen Torhüterin und vom doofen österreichischen Verband, welche zwei Ausländerinnen einsetzte.

Die «Schweizer Illustrierte» ist knallhart: «Das runde, österreichische Torfräulein griff zwei-, dreimal bös daneben.» Mehr anzeigen

Vor dem Kick-Off zur Heim-EM nehmen die Schwestern Trudy Streit (72) und Ursula Moser (76) blue Sport mit auf eine kleine Zeitreise zum ersten Frauen-Länderspiel der Schweiz ins Jahr 1970.

«Es war ein Damen-Spiel», korrigiert Trudy Streit, «damals waren Frauen immer verheiratet, Damen nicht...» Rund 2000 Zuschauer sind am 8. November in der Breite, «wir kamen uns ein bisschen wichtig vor», sagt sie.

Als ihre Schwester Ursula ihr das damalige Teamfoto zeigt, lacht sie und sagt: «Ach Uschi, was waren wir damals jung und dynamisch!» Doch noch 55 Jahre später nervt sich Trudy Streit über das Tenue. «Die Hosen waren schon schlimm. Aber was waren das nur für grusige Leibchen, so ausrangierte B-Junioren-Shirts und dann noch in Gelb. Als Frau habe ich mich geschämt.»

«Das rundliche, österreichische Torfräulein griff (...) daneben»

Für ihre Schwester Ursula ist das kein Problem, «eigentlich ist mir das gar nicht aufgefallen. Wichtig war für mich nur, dass wir Fussball spielen konnten.»

8. November 1970 in Schaffhausen: Die Schweizerin Nadia Ripamonti wird vom österreichischen Goalie in die Mangel genommen. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/JP) KEYSTONE

Und das können die Schwestern und ihre Teamkolleginnen. Zumindest viel besser als die Österreicherinnen. Gleich mit 9:0 fertigen sie beim Debüt die Nachbarinnen ab. «Sie waren zu schwach, vor allem die Torhüterin», sagt Trudy Streit. Die «Schweizer Illustrierte» ist knallhart: «Das rundliche, öster­reichische Torfräulein griff zwei-, dreimal bös daneben.»

Ein 9:0 beim Debüt-Länderspiel? Natürlich ist das nicht die beste Werbung für Frauenfussball. Der Fauxpas der Gegnerinnen noch weniger: Nach dem Spiel kommt heraus, dass bei den Österreicherinnen zwei Ausländerinnen ohne österreichische Pässe eingesetzt worden sind. Deshalb wird dieses 9:0 nicht als offizielles Länderspiel gewertet.

«Die vom Schweizer Verband waren nicht intelligenter»

Die Schweizer Pionierinnen: Teamfoto in der Schaffhauser Breite.

Trudy Streit: «Das war schon doof. Aber die vom Schweizer Verband waren nicht viel intelligenter damals. Wenige Monate davor waren wir unterwegs an ein inoffizielles Länderspiel in Mailand. Als im Zug unsere Pässe kontrolliert wurden, zeigte meine Mitspielerin neben mir ihren italienischen Pass. Sie lebte zwar in Zürich, hatte aber keinen Schweizer Pass. Sie durfte dann nicht spielen.»

Das erste offizielle Länderspiel findet dann erst im Mai 1972 statt: Die Partie gegen Frankreich in Basel vor 4500 Zuschauern (!) endet mit 2:2. Trudy Streit kommt die 2. Halbzeit zum Einsatz.

