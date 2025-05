Livia Peng leitet die Niederlage mit einem groben Schnitzer ein. Bild: Imago

Die Schweiz ist gegen Frankreich absolut chancenlos und geht 0:4 unter. Livia Peng leitet den Untergang mit einem groben Schnitzer ein, doch auch sonst kommt kaum eine Schweizerin auf Touren. Hier sind die Noten.

2.5 Tor Livia Peng

Was für ein Horror-Abend für Liva Peng. Da erhält sie endlich eine Chance, sich in der Nati zu zeigen – und vielleicht gar noch an der Goalie-Hierarchie zu rütteln. Doch dann verschuldet sie bereits in der 11. Minute auf abenteuerliche Art und Weise den ersten Gegentreffer. Acht Minuten und zwei Schüsse später steht es bereits 0:3 aus Schweizer Sicht. In der 82. Minute prallt sie dann auch noch heftig mit einer Gegenspielerin zusammen, kann aber nach kurzer Pflege weiterspielen.

Grober Bock von Peng – Schweizer Horrorstart gegen Frankreich 30.05.2025

2.5 Verteidigung Iman Beney

Die meisten Angriffe der Französinnen laufen über Beneys Seite und Mal für Mal wird es gefährlich. Vor dem dritten Gegentor schaltet die frischgebackene Schweizer Meisterin nicht schnell genug und lässt ihre Gegenspielerin ziehen, die dann nur noch einzuschieben braucht. In der Halbzeit wird Beney ausgewechselt.

4.5 Verteidigung Viola Calligaris

Calligaris ist eine der wenigen Spielerinnen, die an diesem tristen Abend vieles richtig macht. Ganz stark etwa, wie sie in der 41. Minute einen Querpass noch in extremis abgrätscht und so den sichergeglaubten vierten Gegentreffer verhindert. Doch um den ganzen Flächenbrand zu löschen, reicht eine Feuerwehrfrau nun mal nicht aus.

2.5 Verteidigung Julia Stierli

Das zweite Gegentor kassiert die Schweiz nach einer Ecke, weil weder Stierli noch Fölmli schnell genug erkennen, dass in ihrem Rücken Elisa de Almeida freisteht. Wie die PSG-Verteidigerin den Ball per Volley verwandelt, ist dann allerdings auch Weltklasse. Vor dem 0:3 geht die weit aufgerückte Stierli nur halbherzig in einen Zweikampf. Sie scheint an diesem Abend öfters überfordert vom Tempo der Französinnen.

3.5 Verteidigung Noelle Maritz

Maritz unterlaufen keine groben Schnitzer, aber sie hat auch schon deutlich bessere Auftritte hingelegt. In der zweiten Halbzeit steigert sie sich und rettet zwei Mal.

3 Verteidigung Ana-Maria Crnogorcevic

Frankreich lanciert die meisten Angriffe über die andere Seite, so dass Crnogorcevic in der ersten Halbzeit kaum im Fokus steht. Nach der Pause wechselt sie die Seiten und hilft mit, das Ganze etwas zu stabilisieren. Nach einer Stunde setzt sie mit der Wut im Bauch auch mal in der Offensive einen Akzent und holt immerhin eine Ecke heraus – an diesem Abend ist das bereits ein kleines offensives Highlight. In der 75. Minute muss sie verletzt ausgewechselt werden. Wir verzichten an dieser Stelle auf eine Ferndiagnose und hoffen, dass die EM-Teilnahme nicht in Gefahr ist.

3 Mittelfeld Coumba Sow

Erst gar nicht für die Nati aufgeboten und nur aufgrund der Verletzung Lara Martis nachgerückt, steht Sow in der Startelf. Sie kämpft und ackert, trägt dem Ball aber nicht immer genug Sorge. Stark ist ihr Zuspiel auf Fölmli, mit dem sie die beste Schweizer Torchance vorbereitet.

Sow: «Zum Glück sind es noch fünf Wochen bis zur EM» 31.05.2025

3.5 Mittelfeld Lia Wälti

«Ich habe mich schon die ganze Woche nicht gut gefühlt», sagt Wälti nach dem Spiel. Und so erklärt sich auch, weshalb sie bereits zur Pause ausgewechselt wird. Zwar unterlaufen ihr keine Fehler, aber sie kann das Spiel auch zu keinem Zeitpunkt an sich reissen.

Wälti: «Am Dienstag wollen wir ganz anders auftreten» 31.05.2025

3.5 Mittelfeld Smilla Vallotto

Vallotto ist in der ersten Halbzeit kaum zu sehen, legt aber nach dem Pausentee einen Steigerungslauf hin. Mit ihrem Seitenwechsel (73.) auf Riesen leitet sie einen der besten Schweizer Vorstösse ein. Für Pia Sundhage war Vallotto gar einer der Lichtblicke.

3.5 Mittelfeld Sydney Schertenleib

Dass Schertenleib eine tolle Fussballerin ist, darüber braucht man nicht zu diskutieren. Dass sie technisch ordentlich was drauf hat, ist selbst gegen Frankreich in der einen oder anderen Aktion zu sehen. Was das Spiel gegen den Ball angeht, da gibt es noch Luft nach oben. In der 61. Minute macht sie Platz für Pilgrim.

2.5 Sturm Svenja Fölmli

In der 40. Minute wird sie gut in Szene gesetzt und geht sofort in den Abschluss. Der Schuss stellt für die Torhüterin zwar kein Problem dar, doch es bleibt bis zum Ende die beste Schweizer Aktion. Bei der Analyse des zweiten Gegentreffers wird Fölmli zudem merken, dass sie es deutlich besser hätte machen können. In der Pause wird sie ausgewechselt.

2.5 Ab 46. Minute für Fölmli Seraina Piubel

Piubel kommt in der Halbzeit für Fölmli in die Partie, kann aber keine Akzente setzen.

Piubel: «Wir haben es uns anders vorgestellt» 31.05.2025

4.5 Ab 46. Minute für Beney Nadine Riesen

Wenn es an diesem Abend so etwas wie eine Gewinnerin geben kann, dann fiele unsere Wahl auf Nadine Riesen. Mit einer starken Grätsche (63.) verhindert sie einen tödlichen Pass zur Mitte, wenig später (68.) bewahrt sie unter Druck einen kühlen Kopf und spielt gut hinten raus. Und sie wagt sich sogar einmal in den Angriff (73.) und holt eine Ecke heraus. In der 88. Minute holt sie sich noch eine Gelbe Karte ab.

3.5 Ab 46. Minute für Wälti Sandrine Mauron

Tacklings wie das ihrige in der 80. Minute hätte man gerne öfters gesehen. Aber auch Mauron kann nichts daran ändern, dass Frankreich das Spiel nach Belieben kontrolliert.

3 Ab 61. Minute für Schertenleib Alayah Pilgrim

Sie kommt nach einer Stunde für Schertenleib und wird als Sturmspitze eingesetzt. Auch dieser Wechsel zeigt keine Wirkung.

– Ab 78. Minute für Crnogorcevic Alisha Lehmann

Zu kurz für eine Benotung.