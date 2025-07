Maceri: «Im eigenen Land ist alles möglich» Valentina Maceri, blue Sport Moderatorin und ehemalige Fussballerin, verrät ihre Favoriten für die Frauen-EM. Dabei traut sie der Schweiz einiges zu. 30.06.2025

Die blue TV Champions-League-Moderatorin Valentina Maceri ist deutsch-italienische Doppelbürgerin. Sie tippt auf Spanien als Europameister, traut aber auch unsere Nati viel zu.

Valentina, Deutschland, Spanien, Italien, England? Auf wen tippst du?

Valentina Maceri: Deutschland hat keine schlechten Karten, die besten haben die Spanierinnen, schätze ich. Und ich hoffe natürlich, dass die Schweizerinnen sich gut präsentieren. Sie haben ja auch individuell gute Spielerinnen. Von daher, ich glaube, im eigenen Land ist alles möglich.

Und du bist bereit für die EM?

Ja, ich freue mich sehr auf ein tolles Turnier mit einer tollen Atmosphäre. Vor zwei Jahren war ich bereits an der EM in England und war sehr angetan von dieser familiären Atmosphäre. Das war ein ganz, ganz tolles Event. Und ich denke, in der schönen Schweiz kann es nur noch besser werden als vor zwei Jahren in England.

Du bist ja viel in der Schweiz. Wirst du dir Spiele in den Stadien ansehen?

Ich denke, ich werde es zu Hause schauen, vielleicht auch in Italien am Strand. Urlaub steht ja auch noch an. Sollte sich die Gelegenheit aber ergeben, werde ich mir das ein oder andere Spiel live ansehen. Aber ansonsten gucke ich es mir gerne von der Couch aus an oder am Beach.

Du hast selber auf hohem Niveau gespielt. Kennst du noch die einen oder anderen, die jetzt noch spielen?

Ja klar, in der deutschen Nationalmannschaft waren ja auch einige Mädels dabei, mit denen ich in den Jugendnationalmannschaften auch noch gespielt habe. Ansonsten kenne ich ein paar Mädels auch so, Lia Wälti oder Alisha Lehmann. Sie kenne ich vom einen oder anderen Event, habe da schon ein paar Worte mit ihnen gewechselt. Von daher drücke ich den Schweizerinnen auch die Daumen.

