Lia Wälti feiert mit Arsenal einen wegweisenden Sieg gegen Juventus Turin mit Viola Calligaris und Bankdrückerin Alisha Lehmann. Smilla Vallotto verliert trotz starker Leistung mit Hammarby gegen ManCity.

Wälti feiert mit Arsenal wegweisenden Sieg

Arsenal gewinnt eine Woche nach dem 4:0-Auswärtssieg in Turin auch das wegweisende Rückspiel gegen Juventus. Im Emirates Stadium vor knapp 9000 der Kälte trotzenden Fans feiern Lia Wälti und Co. einen 1:0-Sieg. Die 31-jährige Nati-Kapitänin sorgt im zentralen Mittelfeld wie gehabt für Stabilität und verteilt die Bälle im Stile eines Granit Xhaka. Das siegbringende Tor schiesst die schwedische Edel-Jokerin Lina Hurtig, die für viel Gefahr sorgt und in der 89. Minute ihre dritte Top-Chance verwertet. Den schönsten Angriff des Spiels kann die norwegische Torjägerin Frida Leonhardsen-Maanum allerdings nicht in einen Torerfolg ummünzen.

Arsenal kombiniert sich traumhaft durch das Juve-Bollwerk 22.11.2024

Bei Juventus spielt Viola Calligaris in der Innenverteidigung durch, während Alisha Lehmann wie so oft in grossen Spielen auf der Ersatzbank versauert. Am Wochenende durfte die 25-jährige Stürmerin in der Liga beim enttäuschenden 2:2 gegen Abstiegskandidat Sassuolo wieder einmal durchspielen – dabei glückte Lehmann ein Treffer, allerdings liess sie auch eine Hundertprozentige liegen.

Tabellenführer Bayern München lässt dagegen völlig unerwartet Punkte liegen beim zuvor noch punktlosen Vålerenga. Die Deutschen kommen in Oslo nicht auf Touren und spielen nur 1:1.

Gruppe C: Tabelle nach dem 4. Spieltag Bayern München: 10 Punkte – Torverhältnis: 11:3

Arsenal: 9 Punkte – Torverhältnis: 11:6

Juventus Turin: 6 Punkte – Torverhältnis: 1:7

Vålerenga Oslo: 1 Punkt – Torverhältnis: 2:9 Mehr anzeigen

Schertenleib mit Einsatz bei Barcelona-Gala

Am 1. Spieltag verliert Barcelona auswärts bei Manchester City 0:2 Ein seltenes Ereignis, denn die Katalaninnen verlieren eigentlich nie. In der vergangenen Saison stürmen sie ohne Niederlage (1 Remis) zum Titelgewinn in der Champions League. In der Liga führen die Meisterinnen der letzten fünf Saisons die Tabelle mit 10 Siegen aus 10 Spielen und einem Torverhältnis von 47:5 an. Seit 2019 hat Barcelona in der Liga nur in sechs Spielen Punkte liegen lassen (2 Niederlagen, 4 Remis).

Sydney Schertenleib kommt beim FC Barcelona zu einem weiteren Einsatz. (Archiv) Bild: Imago

Nach dem Ausrutscher gegen ManCity kennen die im Stolz verletzten Barça-Stars keine Gnade mehr mit der Konkurrenz: 9:0-Sieg gegen Hammarby, 7:0-Sieg gegen St.Pölten und am Donnerstag 4:1, erneut gegen St.Pölten. Und in diesem Wahnsinns-Verein spielt mit Sydney Schertenleib auch eine 17-jährige Schweizerin. Am Donnerstag wird sie in der 65. Minute für Alexis Putellas eingewechselt, die in ihrer Karriere schon alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, inklusive der Weltfussballerinnen-Wahl. Bei St. Pölten wird Ella Touon (2 Länderspiele) in der Pause beim Stand von 0:3 eingewechselt.

Im anderen Spiel der Gruppe C unterliegt Hammarby IF Manchester City mit 1:2. Smilla Vallotto steht beim schwedischen Top-Verein in der Startelf und macht ein richtig starkes Spiel, bereitet zwei Top-Chancen vor und hält mit einem kleinen, aber feinen – und vor allem unbestraften – Schubser Aktien am Torerfolg. Erst kurz vor dem Ende wird die 20-jährige Nati-Spielerin ausgewechselt.

Dieser Pass von Smilla Vallotto ist einfach nur Klasse 22.11.2024

Hammarby verzeichnet zwar ein klares Chancenplus, verliert aber dennoch, weil ManCitys 27-jähriger Superstar Khadija Shaw doppelt trifft. Neben der 1.80 Meter grossen Jamaikanerin sehen die Gegnerinnen teils wie Schulmädchen aus und mit ihrer Schussgewalt kann Shaw in jedem Spiel den Unterschied ausmachen. Seit der Saison 2018/19 ist Shaw Profi-Fussballerin und einzig in der Saison 2020/21 erzielte sie im Schnitt weniger als ein Tor pro Spiel. Allerdings waren es auch damals noch 23 Tore in 27 Spielen …

ManCity-Tormaschine Khadija Shaw feuert eine unhaltbare Granate ab 22.11.2024

Gruppe D: Tabelle nach dem 4. Spieltag Manchester City: 12 Punkte – Torverhältnis: 9:3

Barcelona: 9 Punkte – Torverhältnis: 20:3

Hammarby IF: 3 Punkte – Torverhältnis: 3:13

St. Pölten: 0 Punkte – Torverhältnis: 3:16 Mehr anzeigen

Gruppe A: Tabelle nach dem 4. Spieltag Olympique Lyon: 12 Punkte – Torverhältnis: 12:1

AS Rom: 6 Punkte – Torverhältnis: 8:8

Wolfsburg: 6 Punkte – Torverhältnis: 10:3

Galatasaray Istanbul: 0 Punkte – Torverhältnis: 1:19 Mehr anzeigen