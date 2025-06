Stierli zur Abreise von Bühler: «Es ist sehr schade für Luana» 30.06.2025

Julia Stierli ist nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Luana Bühler die neue Abwehrchefin in der Frauen-Nati an der Heim-EM. Zwei Tage vor dem Auftaktspiel gegen Norwegen spricht sie über ihre neue Rolle.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Am Montagmorgen wurde bekannt, dass Luana Bühler für die Heim-EM Forfait geben muss. «Trotz eines guten Heilungsverlaufs kommt das Turnier für Luana Bühler zu früh, die noch nicht bei 100 Prozent ist», schrieb der Verband in einer Mitteilung. Für sie rückt Laia Ballesté nach.

«Es ist natürlich schade für Luana selbst», sagt Julia Stierli in einer Medienkonferenz am Montagnachmittag. Es gehe jetzt vor allem darum, Ballesté wieder gut ins Team zu integrieren.

Mit dem Ausfall Bühlers dürfte Stierli in der Verteidigung mehr Verantwortung übernehmen und die neue Abwehrchefin sein. Der Frage, ob sie nun für das Auftaktspiel am Mittwoch gegen Norwegen gesetzt sei, weicht die Abwehrspielerin gekonnt aus: «Pia (Sundhage) hat genug Optionen in der Abwehr.»

«Wir werden eingespielt sein»

Stierli wird wohl an der Seite von Noelle Maritz und Viola Calligaris auflaufen. Dass die beiden in den letzten Tagen nicht richtig mittrainieren konnten, sieht sie nicht als Nachteil: «Wir hatten eine ziemlich lange Vorbereitung. In dieser haben wir viele Trainings gemacht, in denen Noelle und Viola trainieren konnten. Ich finde, dass wir genug Minuten zusammen im Training verbringen konnten. Ich bin zuversichtlich, dass sie am Mittwoch fit und wir eingespielt sein werden.»

Mit Norwegen wartet gleich im ersten Spiel der Heim-EM ein harter Brocken. Druck sei da, die mentale Vorbereitung sei aber schon von Beginn weg im Gange. «Druck heisst, dass es wichtig und etwas Schönes ist. Ich freue mich riesig darauf. Es ist eine Gelegenheit, sich mit den besten Teams messen zu können.»

Das Trainer-Team habe die Mannschaft auf Norwegen mit Spielerinnen auf Weltklasse-Niveau wie Hansen oder Hegerberg gut eingestellt. «Wichtig ist, dass wir einen Plan haben. Den haben wir und versuchen, ihn am Mittwoch umzusetzen.»

