Dass Lia Wälti ein grosses Fussball-Talent ist, zeichnet sich schon früh ab. 2009 wechselt sie in die U16 von YB, wo sie das einzige Mädchen unter Jungs ist. Ihr damaliger Teamkollege David von Ballmoos erinnert sich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf ihrem Weg vom kleinen Mädchen zur Profi-Fussballerin hat Lia Wälti auch mit Jungs zu tun gehabt. Die Nati-Kapitänin spielte einst im YB-Nachwuchs zusammen mit David von Ballmoos.

Der YB-Goalie hat nur gute Erinnerungen: «Sie hat schon damals das Spiel an sich gerissen und uns da die nötige Stabilität gegeben.» Auch hätten sie auf sie gehört, wenn sie etwas gesagt habe. Mehr anzeigen

Lia Wälti wächst in einer sehr polysportiven Familie auf. Ein besonderes Highlight war die Eisbahn im Garten, die ihr Vater im Winter jeweils präpariert hat. Ob Lia selbst, ihr Vater Andreas oder Schwester Meret, sie alle kommen darauf zu sprechen, wenn sie sich zurückerinnern. Aber auch der Fussball steht stets ganz hoch im Kurs. Und so kommt es, dass Lia bereits im Alter von 13 Jahren von Zuhause auszieht, um im Ausbildungszentrum Huttwil mit den besten Mädchen ihres Jahrgangs zu trainieren.

«Es war schwierig, Lia gehen zu lassen, da sie auch reifemässig an der unteren Grenze gewesen ist», erinnert sich ihr Vater im Gespräch mit blue Sport. Eigentlich hätte sie sogar schon ein Jahr früher diesen Weg gehen wollen, doch da hätten sie noch einen Riegel vorgeschoben. In Huttwil lebte sie unter der Woche in einer Gastfamilie, nur am Wochenende kam sie nach Hause: «Die Gastfamilie haben wir gekannt und deshalb hatten wir auch ein gutes Gefühl.»

Zwei Jahre geht sie diesen Weg, ehe sie in die U16 von YB wechselt, wo sie mit den Jungs mitspielt. «Ich habe sehr gute Freundschaften geschlossen in der Zeit mit den Jungs», sagt Wälti und erinnert sich an die unterhaltsamen Busfahrten zu den Spielen oder an ersten «Jugendsünden» abseits des Platzes. Aber auch an die Momente, wenn sie einen Mitspieler getunnelt oder ausgedribbelt hat: «Das war dann nicht so schön für die Jungs», umgekehrt sei es nie ein Problem gewesen: «Ich wurde immer in Schutz genommen.» Auch dann etwa, wenn die gegnerischen Spieler an die Schiedsrichter-Kabine geklopft hätten, wo sie sich habe umziehen müssen.

Lia Wälti spielte einst im YB-Nachwuchs mit Goalie David von Ballmoos im gleichen Team. Bild: zvg

David von Ballomoos über Lia Wälti

Mit einigen Spielern von damals hat sie auch heute noch gelegentlich Kontakt, etwa mit Leonardo Bertone, Grégroy Wüthrich oder David von Ballmoos. Letzterer erinnert sich im Gespräch mit blue Sport noch an das gemeinsame Jahr bei YB. «Es war sicher speziell ein Mädchen im Team zu haben, aber wir haben sie als Teamkameradin gesehen. Und ich glaube, wir haben sie gut unterstützt. Höchstens für die Jungs auf ihrer Position war es etwas schwieriger», meint der erfolgreichste YB-Goalie der Geschichte.

«Sie hat schon damals das Spiel an sich gerissen und uns da die nötige Stabilität gegeben», erinnert sich Von Ballmoos und führt weiter aus: «Wir haben ihr definitiv zugehört.» Denn man habe schon da gemerkt, dass sie wirklich etwas von Fussball verstehe. «Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das hat man schon in jungen Jahren gemerkt, das war schon sehr beeindruckend. Sie war einfach immer konstant und ich glaube, das ist genau das, was sie heute noch auszeichnet.»

2011 gewinnt Wälti mit den YB-Frauen die Schweizer Meisterschaft, zwei Jahre später wird sie in Potsdam, damals einem der besten Vereine überhaupt, unter Vertrag genommen und reift zur Topspielerin. 2018 zieht sie nach fünf Jahren in der Bundesliga weiter zu Arsenal. Mit den Gunners gewinnt Wälti Ende Mai dieses Jahres die Champions League und feiert damit ihren bislang grössten Erfolg. Mit der Heim-EM steht das ultimative Highlight ihrer Karriere aber erst noch bevor.

