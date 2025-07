Die Fans von Finnland und Island sprechen über die Schweiz blue Sport hat die Fans von Nati-Gegner Finnland und Island gefragt, was ihnen in den Sinn kommt, wenn sie an die Schweiz denken. 06.07.2025

Was denken Fussball-Fans, die für die Frauen-Europameisterschaft angereist sind, über die Schweiz? blue Sport hat sich vor dem Spiel zwischen Island und Finnland erkundigt.

blue Sport hat vor dem ersten Spiel der EM zwischen Finnland und Island die Fans in Thun gefragt, was sie von der Schweiz halten. Die Antworten auf die Fragen, was den Fussball-Touristen als ersten in den Sinn kommt, wenn sie an die Schweiz denken und was ihnen hier gefällt, sind breit gestreut. Nur bei der Sache, was die meisten hier nicht so mögen, sind sie sich einig.

Die Antworten auf diese Fragen und welche berühmte Schweizer Persönlichkeit, den Fans als Erstes in den Sinn kommt, erhältst du im Video oben.

