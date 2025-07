Wie kann die heimische Liga vom Frauenfussball-Boom profitieren? 22.07.2025

«Was jetzt abgeht, hätte sich von uns niemand erträumen können», sagt Ex-Nationalspielerin Fabienne Humm. Doch was muss jetzt getan werden, damit der Boom rund um den Frauenfussball anhält?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Europameisterschaft hat gezeigt, wie viel Potential der Frauenfussball auch hierzulande hat.

Im Fussball-Talk Heimspiel bei der Nati gehen Ex-Natispielerin Fabienne Humm und Michael Wegmann, Leiter blue News Sport, der Frage nach, was geschehen muss, damit auch die Schweizer Liga vom Boom profitiert. Mehr anzeigen

Gigantische Fanmärsche, volle Stadien, grosses mediales Interesse: Der Frauenfussball ist in diesem Sommer mitten in der Gesellschaft angekommen. Am Tag nach dem EM-Aus der Schweizerinnen sagt Marion Daube, Direktorin Frauenfussball: «Für mich ist wichtig, dass jetzt jeder sieht, welche Möglichkeiten im Frauen- und Mädchenfussball stecken. Sei es mit dem Nationalteam, sei es mit der Liga, sei es mit der Förderung in der Breite. Ich glaube, das Momentum muss man jetzt wirklich nutzen und darf das nicht verpassen.»

Auch im Fussball-Talk Heimspiel bei der Nati wird die Zukunft des Frauenfussballs thematisiert. «Als wir angefangen haben, da kamen Freunde, Familie und Bekannte ins Stadion», erinnert sich Fabienne Humm, die 2012 in der Nati debütierte und erst vor zwei Jahren ihren Rücktritt gab. «Was jetzt abgeht, das hätte sich von uns vor zehn Jahren niemand erträumen können. Das ist wirklich schön zu sehen. Und es ist das, was der Frauenfussball verdient.»

Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz in den letzten Tagen und Wochen begeistert. Mit ihrer nahbaren Art, Leidenschaft und Lebensfreude. blue Sport feiert sie dafür ab und nennt die grössten Gänsehaut-Momente. 19.07.2025

Wie kann die heimische Liga vom Boom profitieren?

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die heimische Liga noch immer ein Mauerblümchen-Dasein fristet. Da seien nicht nur der SFV und die Liga gefordert, findet Humm: «Ich bin dafür, dass auch die Vereine mehr machen müssen. Dass man ihnen auch die Möglichkeit gibt, in den Stadien zu spielen, dass man auf Social Media Aktionen macht.»

YB nennt sie als positives Beispiel. Die Frauen des Schweizer Meisters tragen ihre Spiele im Wankdorf aus und mit PR-Aktionen hat man vereinzelt Zuschauer*innen angelockt. Das sei wichtig, damit viele Leute zu den Spielen kommen. «Nicht, dass jetzt der Boom da ist, die ersten Liga-Spiele der Saison gut besucht werden – bis es das erste Mal regnet und dann kommen drei Viertel wieder nicht.»

Es gelte auch, das neue Fanklientel abzuholen, findet Michael Wegmann, Leiter blue News Sport. «Es ist sehr familiär, da gehen Grosseltern mit ihren Enkelkindern an die Spiele. Da muss man ansetzen auf Klubebene.» Warum nicht zum Beispiel Familientickets einführen und mehr auf den Eventcharakter setzen? «Da müsste man natürlich in Stadien spielen, wo man auch sitzen kann und es ein Catering gibt, damit man zumindest etwas essen kann. Auf einem «Waldwiesen-Platz» funktioniere das nicht.

Für die Zukunft wünscht sich Humm vor allem eins: «Dass junge Mädchen die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben wie die Buben.»