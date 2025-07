Grosse Fanmärsche, Zuschauerrekorde und eine riesige Euphorie um die Schweizer Nati – die EM in der Schweiz übertrifft die Erwartungen. Wie fällt die Bilanz aus Verbandssicht aus? Die Medienkonferenz jetzt im Live-Stream.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Am vergangenen Sonntag geht die begeisternde Heim-EM mit dem grossen Finale zwischen England und Spanien zu Ende. Das hinterlässt bei SFV-Generalsekretär Robert Breiter gemischte Gefühle. «Das Erwachen aus einem Traum ist auch dann hart, wenn er Realität geworden ist», sagt Breiter an der Medienkonferenz des Verbands.

Sein Fazit fällt aber durchwegs positiv aus: «Es war ein fantastisches Turnier, ein Sommermärchen. Ein einzigartiger Groove und wunderbarer Vibe voller Freude und Begeisterung. Wir hatten ausverkaufte Stadien, sahen tollen Fussball und hatten mit England ein überragendes Team als Europameisterinnen.»

Ähnlich äussert sich Turnierdirektorin Doris Keller: «Wir haben zwei Jahre dafür gearbeitet. Alles ist noch besser gekommen, als wir uns das gedacht haben», sagt Keller und fügt an: «Es war uns immer wichtig, dass wir ein Sommerfest organisieren – für die Schweizer und die ausländischen Gäste.»

Allerbeste Werbung

Das gelingt, auch weil die Schweiz für das EM-Turnier der perfekte Austragungsort darstellt. «Die Schweiz mit ihren kurzen Wegen war genau das richtige Land zur richtigen Zeit für dieses Turnier», so Breiter. «Wir haben alle überrascht, auch uns selbst. Wir haben allerbeste Werbung für unser Land und den Frauenfussball gemacht. Wir dürfen mit Stolz sagen, dass wir auf das richtige Pferd gesetzt haben.»

Für Breiter endet der eingeschlagene Weg aber keinesfalls mit dem Turnierende: «Jetzt sind wir erst recht gefordert. Getreu dem Motto: Here to stay. Wir müssen zusammen dafür sorgen, dass der Erfolg dieses Turniers in die Zukunft transportiert werden kann.»

