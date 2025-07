Das Wankdorf in Bern steht Kopf. Die Nati schlägt die Isländerinnen nach späten Toren von Reuteler und Pilgrim und grossem Kampf 2:0. Eine Willensleistung von allen, dennoch sind nicht alle Spielerinnen genügend.

4.5 Tor Livia Peng

Glück, dass der Abschlussversuch nach 42 Sekunden von Sigurdardottir ans Lattenkreuz klatscht. Kurz nach der Pause rettet nochmals die Latte. Ist bei den hohen Bällen zur Stelle, keine Unsicherheit.

5 Verteidigung Iman Beney

Startet mit einem missglückten Einwurf. Wird aber immer besser, auffälliger und offensiver. Drop-Kick-Hammer ins Aussennetz kurz vor der Pause und nach einer Stunde ist sie fast mit dem Kopf erfolgreich.

5.5 Verteidigung Viola Calligaris

Die kräftigen, kampfbetonten Isländerinnen? Genau ihr Ding! Mit dem Messer zwischen Zähnen räumt sie hinten auf, grätscht weg, steckt ein und teilt aus. Stark im Kopfball,

3.5 Verteidigung Julia Stierli

Hat Glück, dass die Schiedsrichterin nach einem verlorenen Laufduell ein Foul an ihr sieht. Strahlt nicht die ganz grosse Sicherheit aus, ein paar Fehlpässe. Wird nach 56 Minuten ausgewechselt.

4.5 Verteidigung Noelle Maritz

Nimmt jeden Zweikampf an, hat null Berührungsängste und feiert jeden gewonnenen Zweikampf. Ist immer auf 180. Nach vorne geht sie kaum, ist auch nicht gefragt.

4 Verteidigung Nadine Riesen

Weniger auffällig als noch gegen Norwegen, versauert auch oft auf links aussen. Erster Riesen-Rush nach 35 Minuten. Läuft mehr hinter dem Ball her. Defensiv erledigt sie ihren Job einwandfrei.

Nadine Riesen: «Verdammt geil trifft es am besten» Nadine Riesen nach dem 2:0-Sieg gegen Island. 06.07.2025

5.5 Mittelfeld Géraldine Reuteler

Die Antreiberin im Mittelfeld, drückt immer mal wieder aufs Gaspedal. Herrlicher Schnittstellenpass zu Fölmli. Und dann abgeklärt und supercool, wie sie beim 1:0 einschiebt.

4.5 Mittelfeld Lia Wälti

Gegen Norwegen noch Dreh- und Angelpunkt, im Wankdorf weniger auffällig. Und doch steht sie am Ursprung des 1:0. Erst die Balleroberung, dann das Zuspiel zu Assistgeberin Schertenleib.

Lia Wälti: «Ich hatte vor dem Spiel schon drei Mal Tränen in den Augen» Nati-Kapitänin Lia Wälti ist nach dem Sieg gegen Island sichtlich erleichtert. 06.07.2025

3.5 Mittelfeld Smilla Vallotto

Rutscht gleich beim ersten Ballkontakt aus. Auch sonst ungewohnt viele Fehlpässe. Darf alle stehenden Bälle treten und schaufelt diese jeweils ins Zentrum, gefährlich wird keiner. Fleissig ist sie dennoch und rennt die Löcher zu.

4.5 Sturm Sydney Schertenleib

Rückt für Ivelj in die Startformation. Stark am Ball, fintenreich. Super talentiert. Oft fehlt's aber noch an Routine: Mal verzögert sie das Abspiel zu lange, mal schliesst sie übereifrig ab. In der 76. Minute hat sie mit dem herrlichen Zuspiel auf Reuteler dann das perfekte Timing.

3.5 Sturm Svenja Fölmli

Blieb gegen Norwegen noch auf der Bank, jetzt von Beginn weg. Pech, dass ihr Treffer nach VAR-Intervention aberkannt wird, weil sie sich davor den Weg frei blockt. Ansonsten hat sie gegen die isländischen Innenverteidigerinnen einen schweren Stand.

Eingewechselte Spielerinnen

4 Ana-Maria Crnogorcevic

Kommt in der 56. Minute für Stierli. Spielt erst rechts, dann links. Fügt sich mit ihrer Routine problemlos ein, egal, wo sie spielt. Ein sicherer Wert.

5 Leila Wandeler

Kommt in der 56. Minute für Fölmli. Die 19-Jährige bringt Unbeschwertheit und Frechheit ins Spiel. Pech, dass ihr Heber in der 80. Minute an die Latte klatscht. Dann der Assist zum 2:0 von Pilgrim.

Leila Wandeler: «Wir werden in der Garderobe ein bisschen tanzen» Leila Wandeler ist nach ihrem zweiten Länderspieleinsatz überglücklich. 06.07.2025

Alayah Pilgrim

Kommt in der 79. Minute für Riesen. Trifft zum entscheidenden 2:0. Zu kurz für eine Bewertung.

Alayah Pilgrim: «Wir werden alles geben und wir kommen weiter» Alayah Pilgrim freut sich über ihr Tor zum 2:0-Endstand und freut sich auf die kommende Partie gegen Finnland. 06.07.2025