Frankreich hat seit dem enttäuschenden Viertelfinal-Out an den Olympischen Spielen in Paris einen neuen Trainer. Der auch in der Heimat kaum bekannte Laurent Bonadei soll als Nachfolger von Hervé Renard die Französinnen endlich zu einem ersten Titel führen. Sein erstes Spiel als Nationaltrainer gewann er am Freitag gegen Jamaika mit 3:0. In jenem Test verletzte sich Rekordtorschützin Eugenie Le Sommer, die damit gegen die Schweiz fehlen wird.