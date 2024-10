0.

Die Schweizer Nationaltrainerin Pia Sundhage kann für die Spiele gegen Australien und Frankreich (am 29. Oktober) wieder auf die Rückkehrerinnen Lia Wälti und Iman Beney zählen.

Wälti verletzte sich Mitte März im Training mit ihrem Klub Arsenal am Knie, nun kehrt sie erstmals seit dem Trainingscamp in Marbella Anfang Jahr in den Kreis der Nati zurück. Die 119-fache Internationale nimmt in Sundhages Plänen einen fixen Platz ein.

Neben Wälti hat Sundhage mit Iman Beney, Lara Marti, Sandrine Mauron, Alayah Pilgrim und Noemi Benz fünf weitere Rückkehrerinnen ins Aufgebot genommen. Für die 18-jährige Walliserin Beney ist es eine Rückkehr, nachdem sie sich Anfang Juli 2023 im Kreis des Nationalteams im Training eine schwere Knieverletzung zugezogen und dadurch die WM in Australien und Neuseeland verpasst hatte.

Pilgrim von der AS Roma dagegen rückte am Montag nicht ins Nati-Camp ein. Dies wurde nach Absprache der medizinischen Abteilungen der Nati und des Vereins entschieden. Die Aargauerin wird als Vorsichtsmassnahme nach ihrer längeren Verletzungspause in den kommenden Tagen weitere Reha-Massnahmen absolvieren. An ihrer Stelle wird keine weitere Spielerin nachnominiert.