Form-Check Wie steht es um unsere Nati-Stars – und kommt es zum grossen Goalie-Beben?

Nati-Torhüterin Elvira Herzog konnte zuletzt nicht immer überzeugen. Keystone

Abstieg verhindern und ein gutes Gefühl holen für EM: Darum geht es für die Schweizer Nati in den beiden Nations-League-Spielen gegen Frankreich und Norwegen. blue Sport durchleuchtet das aktuelle Kader.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati ist vor den letzten beiden Nations-League-Spielen gegen Frankreich und Norwegen Tabellenletzter und kämpft gegen den Abstieg aus der Liga A.

Für die Spielerinnen geht es auch darum, sich für die am 2. Juli beginnende EM aufzudrängen. Nicht alle, die dabei sind, haben ihren Platz auf sicher.

Alisha Lehmann und Coumba Sow profitierten vom Verletzungspech anderer und wurden nachnominiert. Mehr anzeigen

Am 30. Mai spielt die Schweiz im Rahmen der Nations League auswärts gegen Frankreich, vier Tage später steht das Heimspiel gegen Norwegen an. Frankreich steht nach vier Spielen (12 Punkte) bereits als Gruppensieger fest. Dahinter kämpfen Norwegen (4), Island (3) und die Schweiz (2) gegen den Abstieg. Der Gruppenvierte steigt ab, der Zweite sichert sich den Platz in der Liga A und der Dritte muss in einem Playoff-Duell um den Liga-Erhalt kämpfen.

Da für die Mehrheit der Spielerinnen die Saison zu Ende ist, bieten die letzten beiden Pflichtspiele vor der EM für Wackelkandidatinnen die beste noch verbleibende Chance, sich für die EM aufzudrängen. Es folgt der grosse Nati-Check von blue Sport.

Tor

RB Leipzig Elvira Herzog

Im November lässt Pia Sundhage die Katze aus dem Sack: Elvira Herzog wird offiziell die Nummer 1 in der Nati. Doch dieser Status gerät nach den letzten Nati-Spielen ins Wanken, da Herzog mehr als einmal unglücklich aussieht. Auch in Leipzig, wo die 25-Jährige unumstrittene Nummer 1 ist, schwanken die Leistungen. Letztmals ging Herzog am 14. Februar als Siegerin vom Platz. Ihre Abwehrquote in der abgelaufenen Spielzeit liegt bei 64,6 Prozent.

Werder Bremen Livia Peng

Peng hext Werder Bremen sensationell in den Pokal-Final und zeigt auch dort mehrere starke Paraden – trotzdem setzt es eine 2:4-Pleite gegen Bayern München ab. Pengs Abwehrquote über die gesamte Bundesliga-Saison liegt bei 68,6 Prozent und damit leicht höher als jene von Herzog. Die Saison schliesst Werder Bremen im 7. Rang ab, direkt vor Herzogs RB Leipzig. Hat die 23-Jährige am Ende auch plötzlich in der Nati die Nase vorn oder verzichtet Sundhage darauf, den Kampf um die Nummer 1 neu zu entfachen?

FC St.Gallen Nadine Böhi

Die 21-Jährige war beim FC St.Gallen gesetzt und weiss dort durchaus zu überzeugen. In den Playoff-Viertelfinals scheiterte der FCSG am FCZ, gewann danach aber die Platzierungsspiele gegen Luzern.

Verteidigung

Juventus Turin Viola Calligaris

Die 29-Jährige hat mit Juventus Turin das Double gewonnen. Aus persönlicher Sicht ist es eine durchwachsene Saison, zu oft sitzt Calligaris auf der Bank. Wettbewerbsübergreifend kommt sie bei Juve auf 19 Einsätze, 6 davon in der Champions League. In der Nati-Abwehr führt allerdings kein Weg an ihr vorbei. Calligaris ist gesetzt.

Aston Villa Noelle Maritz

Beim letzten Zusammenzug steckt Maritz mit Aston Villa noch im Abstiegskampf, danach reiht ihr Team noch vier Siege aneinander und beendet die Saison im starken 6. Rang – Maritz steht immer auf dem Platz. Die 29-Jährige bringt nicht nur die Erfahrung von 126 Länderspielen mit, sie ist auch in beneidenswerter Form. Maritz ist unverzichtbar für die Nati.

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Riesen kommt in Frankfurt nicht über die Rolle als Ergänzungsspielerin hinaus. Im letzten Spiel der Saison darf sie mal wieder von Beginn an ran und bereitet beim 2:0-Sieg gegen Leipzig prompt beide Tore vor. Riesen wurde beim letzten Zusammenzug nicht aufgeboten und ist nun zurück. Die 25-jährige Powerfussballerin ist gekommen, um zu bleiben.

SC Freiburg Julia Stierli

Im letzten Sommer wechselt Stierli in die Bundesliga und sie ist in Freiburg von Beginn an unumstrittene Stammspielerin. Um ein EM-Ticket zittern muss die 28-Jährige gewiss nicht, ob es dann für die Startelf reicht, ist die andere Frage. Gegen Frankreich und Norwegen stehen die Chancen aber gut, dass sie von Beginn an spielt, da die in der Dreierkette normalerweise gesetzte Luana Bühler ausfällt.

Mittelfeld

BSC YB Iman Beney

Pia Sundhage hält grosse Stücke auf Iman Beney und traut ihr eine grosse Karriere zu. Der Gewinn des Schweizer Meistertitels dürfte der 18-jährigen YB-Spielerin noch einen zusätzlichen Boost verleihen. Ihre Rolle in der Nati ist indes noch nicht klar, da Beney polyvalent einsetzbar bar.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Bei Seattle Reign steht die 34-Jährige mal in der Startelf, mal kommt sie von der Bank. In den letzten Nati-Spielen überzeugte sie nicht, da war sie aber auch noch nicht im Rhythmus – die Saison in den USA hatte noch nicht begonnen. Nun aber ist Crnogorcevic voll im Schuss. Wenn sich das in ihren Leistungen spiegelt, kann sie für die Nati wieder wichtig werden.

Valerenga Naina Inauen

In den letzten vier Länderspielen sitzt Inauen auf der Bank, auf ihr Nati-Debüt wartet sie indes noch. Dass sie nun zum dritten Mal in Folge aufgeboten wird, spricht dennoch für sie. Die 24-Jährige hat sich beim norwegischen Meister gut eingelebt und sich inzwischen in der Startelf festgebissen. Für sie ist die Saison in Norwegen noch lange nicht zu Ende.

Servette FC Chênois Féminin Sandrine Mauron

Mauron wurde beim letzten Zusammenzug nicht berücksichtigt, ist jetzt aber wieder dabei. Ihr Debüt gab die 28-Jährige bereits 2016, dennoch war sie in all den Jahren oft nur Ergänzungsspielerin. Sie akzeptiert diese Rolle aber ohne zu murren und gibt Gas, wenn sie gebraucht wird. Spielerinnen, die solche Charaktereigenschaften mitbringen, können gerade bei einem Turnier Gold wert sein. Bei Servette ist Mauron eine Leaderin.

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler hat grossen Anteil daran, dass Frankfurt lange vom Titel träumt und die Meisterschaft letztlich im 3. Rang beendet und somit auch in der kommenden Saison international spielt. In 20 Bundesliga-Spielen erzielt sie 10 Tore und bereitet 6 vor. Auch beim 3:3 im letzten Länderspiel gegen Island sticht sie vor ihrem Platzverweis (Reuteler sah nach einer Schwalbe die 2. Gelbe Karte) mit einem Tor und einem Assist heraus. Bitter, dass sie nun gegen Frankreich fehlt.

Barcelona Sydney Schertenleib

Die 18-Jährige hat sich in Barcelona gut eingelebt und profitiert vom täglichen Training mit absoluten Weltstars. Schertenleib bekommt immer wieder ihre Minuten, zum Stammpersonal gehört sie aber noch nicht. Die 0:1-Niederlage im Champions-League-Final gegen Arsenal am vergangenen Samstag sieht sie von der Bank aus. In den letzten Länderspielen hat Schertenleib gezeigt, was in ihr steckt. Sie ist trickreich, schnell und hat einen guten Schuss, wie sie etwa bei ihrem Tor gegen Norwegen zeigte.

Schertenleib fasst sich ein Herz und trifft 25.02.2025

Dijon FCO Meriame Terchoun

Dijon ist DIE Überraschungsmannschaft der abgelaufenen Saison in Frankreich. Im Vorjahr noch gegen den Abstieg kämpfend, beenden sie diese Saison im 4. Rang. Terchoun, die oft in der Startelf steht oder als Jokerin ins Spiel kommt, schiesst in 20 Liga-Einsätzen 6 Tore und bereitet 3 weitere vor. In der Nati wird sie ebenfalls ihre Minuten bekommen, allerdings spielt sie dort meist weiter hinten als im Verein.

Hammarby IF Smilla Vallotto

Vallotto ist beim schwedischen Tabellenführer gesetzt und steht so gut wie immer auf dem Platz. Auch in der Nati geniesst sie grosses Vertrauen seitens der Trainerin. Sie sei mutig, technisch stark, müsse aber noch öfters den Abschluss suchen, sagt Sundhage im Gespräch mit blue Sport. Die 21-Jährige ist ein sicherer Wert. Bis zur EM bestreitet sie mit Hammarby noch drei Pflichtspiele.

So fiebert Mama Vallotto am Spieltag mit ihrer Tochter mit Nicht nur für Nationalspielerin Smilla Vallotto war das Spiel gegen Norwegen ein ganz besonderes, sondern auch für ihre Mama – blue Sport hat die sympathische Norwegerin am Spieltag begleitet. 26.02.2025

Arsenal Lia Wälti

Nun hat Lia Wälti endlich ihren ersten grossen Titel gewonnen: Die Nati-Kapitänin rückt als Champions-League-Siegerin ins Nati-Camp ein. Dass sie im Final nicht eingesetzt wird, in den letzten Wochen kam sie öfters nur noch von der Bank, ist ein kleiner Makel. Für die Nati ist die 32-Jährige als Taktgeberin im zentralen Mittelfeld aber noch immer unverzichtbar.

Angriff

Houston Dash Ramona Bachmann

Bachmann schwebt im Baby-Glück, wie es um ihre Fitness steht, ist die andere Frage. Zuletzt hielt sie sich in Paris auf und trainierte dort mit ihren Ex-Teamkolleginnen von PSG. Der Fokus bei ihr liegt darauf, dass sie an der EM in Topform ist, in den kommenden beiden Partien spielt sie womöglich nur eine Nebenrolle.

SC Freiburg Svenja Fölmli

Die 22-Jährige kehrte anfangs Jahr nach ihrem zweiten Kreuzbandriss zurück und hat sich seither Schritt für Schritt zurückgekämpft. Im letzten Bundesliga-Spiel der Saison zeigt Fölmli noch einmal, was in ihr steckt. Auf dem Weg zum 3:2-Sieg gegen Werder Bremen schiesst sie ein Tor und bereitet eines vor. Gerne wird sie als Vollblutstürmerin bezeichnet – und eine solche würde der Nati guttun.

AS Roma Alayah Pilgrim

Pilgrim wird bei der AS Roma fast immer eingesetzt, die 22-Jährige hat aber nie über die volle Distanz gespielt. Sie ist schnell und technisch versiert, in Sachen Skorerqualitäten gibt es aber noch viel Luft nach oben.

West Ham United Seraina Piubel

1 Tor und 1 Assist in 22 Liga-Spielen, da geht mehr, dennoch hat Piubel bei West Ham einen Stammplatz. Bei ihren 5 Einsätzen im League Cup hat sie noch 2 weitere Tore erzielt. In der Nati muss sie um ihren Platz im Team kämpfen. Am Tag vor dem Spiel gegen Norwegen feiert sie ihren 25. Geburtstag.

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Auf dieses Comeback haben wir gewartet: Xhemaili spielt eine bärenstarke Saison bei PSV Eindhoven und erzielt in allen Wettbewerben zusammen in 26 Spielen 14 Tore und liefert 6 Assists. Nachdem PSV den KNVB-Pokalfinal gegen Twente verliert und sich in der Liga nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter Meister Twente einreiht, darf Xhemaili am Samstag doch noch einen Pokal in die Höhe stemmen. Im Liga-Cupfinal setzt sich PSV im Elfmeterschiessen gegen Twente durch. Xhemaili erzielt auf dem Weg zum Triumph das 2:2 in der regulären Spielzeit und übernimmt auch im Elfmeterschiessen Verantwortung und trifft.

Diese Spielerinnen wurden nachnominiert

GC Noemi Ivelj

Ivelj spielte mit GC eine starke Saison und hinterliess zuletzt auch in der Nati Spuren. Im ersten Playoff-Spiel verletzt sie sich und verpasst die folgenden Spiele. Erst im Final-Rückspiel gegen YB reicht es für einen Teileinsatz. Deshalb wird sie zunächst auch nicht für die Nati aufgeboten. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Lara Marti werden mit Ivelj, Sow und Ballesté aber gleich drei Spielerinnen nachnominiert. Ein Teileinsatz liegt für Ivelj sicher drin, aber Sundhage wird kein Risiko eingehen und sie zu stark forcieren. Wichtiger ist, dass die 18-Jährige an der EM wieder voll einsatzfähig ist.

FC Basel Coumba Sow

Die 30-Jährige war bitter enttäuscht, als sie beim letzten Mal nicht aufgeboten wurde. Nun wurde die Basler Taktgeberin erneut nicht aufgeboten, profitierte aber vom Verletzungspech Martis und schon ist sie zurück im Kreise der Nati. Sow wird alles daran setzen, sich aufzudrängen. Denn ihr grosses Ziel ist und bleibt die Teilnahme an der Heim-EM.

«Heimspiel bei der Nati» mit Coumba Sow Rebellin, Comic-Autorin und Nati-Spielerin: Coumba Sow. Moderatorin Katja Haas und Michael Wegmann sprechen mit der Fussballerin des FC Basel 1893 über den Tod ihrer Schwester, Rassismus und die EM im eigenen Land. 07.04.2025

RCD Espanyol Barcelona Laia Ballesté

Beim letzten Zusammenzug wird Ballesté erstmals für die Nati aufgeboten und gibt gegen Island auch gleich ihr Debüt. Dort zieht die 26-jährige Stammspielerin von Espanyol Barcelona einen schwachen Tag ein und wird trotz Personalengpass in der Verteidigung zunächst nicht aufgeboten. Nun erhält sie aber doch noch eine zweite Chance, sich für weitere Einsätze aufzudrängen.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Mit Juve gewinnt Alisha Lehmann das Double, bloss schmort sie meistens auf der Bank und trägt so wenig zum Erfolg bei. Im Kalenderjahr 2025 hat die 26-Jährige nicht einen einzigen Skorerpunkt gebucht und sich somit auch nicht für die Nati aufgedrängt. Nach dem Ausfall von Alena Bienz geht eine Türe auf und durch die tritt Lehmann. Die Wackelkandidatin bekommt nun also doch noch eine Chance, sich für die EM aufzudrängen.

Verletzungshexe schlägt zu

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti reisst sich im Training mit dem Nationalteam das Kreuzband und fällt mehrere Monate aus.

Freiburg Alena Bienz

Bienz, die von Köln zu Freiburg wechselt, zieht sich im Nati-Training eine Bänderverletzung zu und fällt zumindest für die anstehenden Nations-League-Spiele aus. Ob sie danach noch auf den EM-Zug aufspringen wird, ist fraglich.

Das könnte dich auch interessieren

Goalie-Legende Nadine Angerer: «Fussball ist nicht alles im Leben» Nadine Angerer (46) backt, tanzt und strippt im TV, macht bei Dancing on Ice, Rosenheim-Cops, Global Gladiator oder Goodbye Deutschland mit. blue Sport trifft die Weltfussballerin und Nati-Goalietrainerin zum Gespräch. 01.04.2025

«Wir wollen Werte vermitteln, die wir im Frauenfussball sehr stark leben» 21.03.2025

Coumba Sow: «Ich erlebe Rassismus bis heute» Coumba Sow ist nicht nur eine der besten Fussballerinnen des Landes, sondern eine junge Frau mit weitem Horizont. Ihr Leben bringt sie nun in einem Comic heraus – mit heiteren, aber auch tief traurigen Kapiteln. 04.04.2025