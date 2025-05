YB-Trainerin Wübbenhorst hat während der Halbzeit-Ansprache Babymilch abgepumpt 15.05.2025

Vor dem Final-Rückspiel gegen GC spricht YB-Trainerin Imke Wübbenhorst mit blue Sport über die Titelchance, die zwei YB-Aushängeschilder Beney und Luyet und verrät, weshalb sie im Halbfinal während ihrer Pausen-Ansprache Milch abpumpen musste.

Quali-Sieger YB hat sich auf dem Weg in den Meisterschafts-Final in den Playoff-Duellen gegen Luzern und den FCZ durchgesetzt. Das Hinspiel gegen GC, das erst Genf und dann Basel geschlagen hat, haben die Bernerinnen am vergangenen Sonntag 0:1 verloren. Eine Niederlage, die YB-Trainerin Imke Wübbenhorst nur schwer verdaut hat, wie sie im Gespräch mit blue Sport zugibt. Am Samstag wollen es die Bernerinnen im Rückspiel im heimischen Wankdorf besser machen und den ersten Meistertitel seit 2011 feiern.

Ihr habt das Hinspiel 0:1 verloren. Hat Ihnen ihr Papa schon eine Analyse geschickt?

Imke Wübbenhorst: Leider ja (lacht). Er ist immer sehr motiviert und fiebert total mit. Er probiert einfach zu helfen und deswegen schreibt er mir. Ich kann mittlerweile sehr gut damit umgehen.

Dazu muss man wissen, dass Wübbenhorsts Vater kein Trainerdiplom besitzt und doch immer wieder unaufgefordert seine gutgemeinten Ratschläge gibt.

Sie sagten direkt nach dem Hinspiel: «Wir hatten zu viel Respekt» und «die Überzeugung im letzten Drittel hat gefehlt». Das hört sich nach einer mentalen Geschichte an. Haben Sie etwas Spezielles gemacht, damit die Spielerinnen die Köpfe freibekommen?

Wir haben den Mädels am Montag freigegeben, damit sie das für sich alles mal sacken lassen können. Den Tag habe auch ich gebraucht. Die letzten Tage habe ich den Spielerinnen konkrete Lösungen aufgezeigt, wie wir es besser machen können. Es hilft ihnen nicht, wenn ich nur sage, dass die Überzeugung gefehlt hat. Ich muss konkret aufzeigen, wie wir uns mehr Torchancen erarbeiten können. Ich glaube, das ist extrem wichtig, damit sie danach mit einem guten Gefühl ins Spiel gehen.

Was stimmt Sie zuversichtlich, dass Sie am Samstag den Pokal in die Höhe stemmen?

Auch beim Gegner spielt das Mentale eine Rolle. GC hat jetzt etwas zu verlieren. Ich glaube auch, dass sie in den Spielen davor viele Körner gelassen haben. Die kommen jetzt auch ins fremde Terrain, auf unseren Kunstrasen im Wankdorf, mit unseren Zuschauern. Und wir haben in dieser Saison die meisten Tore geschossen – wir wissen, wo das Tor steht. Also volle Kraft voraus und mutig in dieses Spiel reingehen.

GC feiert den Hinspielsieg gegen YB. Bild: Keystone

GC-Trainer João Paiva hat gesagt, dass er auch Elfmeterschiessen trainieren lässt. Macht ihr das auch?

Ja, das werden wir auch machen. Aber ich hoffe immer, dass es nicht so weit kommt, weil mein armes Trainerherz das nicht so gut verträgt.

Angenommen, Sie holen den Titel nicht: Sind Sie dann eine Woche lang nicht ansprechbar? Oder hilft da jetzt das Muttersein, dass man so etwas schneller verdaut?

Alle sagen immer, wenn man so ein kleines Kind hat und dann zu Hause in die strahlenden Augen guckt, dann ist alles vergessen. Da muss ich jetzt schon sagen, dass das nach der Hinspiel-Niederlage nicht so war. Ich habe mich bemüht, mit ihm zu lachen und vor ihm glücklich zu sein, weil das Baby das halt einfach nicht verstehen kann. Aber es hat mich schon arg beschäftigt. Ich glaube, ich bin zu sehr Herzblut-Trainerin, um zu sagen, wenn ich nach Hause komme, ist alles wieder gut.

Apropos Baby. Stimmt es eigentlich wirklich, dass sie beim Halbfinal-Duell gegen den FCZ in der Pause Milch abpumpen mussten?

Wir sind eigentlich immer vorbereitet. Meine Mutter fährt im Mannschaftsbus mit, der Kleine ist immer zufrieden, schreit nicht. Dann ist er am Spielfeldrand und bekommt eine Flasche. Aber die Milch, die wir mitgebracht hatten, die hatten wir vorher eingefroren. Und er wollte diese aufgetaute, erwärmte Milch einfach nicht trinken. Und dann kam der Torwarttrainer zu mir und sagte: ‹Imke, deine Mutter hat ein bisschen Stress, der Kleine hat Hunger, aber hat nichts zu essen›.

Und dann?

Und dann meinte ich: ‹Alles klar›. Ich hatte ich so ein Abpumpgerät dabei und habe das halt schnell reingesteckt und das T-Shirt wieder drüber gezogen. Während ich abgepumpt habe, habe mit den Mädels ganz normal gesprochen, habe taktische Anweisungen gegeben und sie ein bisschen heiss gemacht. Danach ging ich in die Kabine der Trainer, habe dort die Milch ins Fläschchen gefüllt, habe das dem Torwarttrainer in die Hand gedrückt und dann hat er es meiner Mutter gebracht. Also es hat ganz genau gepasst mit diesen 15 Minuten, um alles zu erledigen.

Mit Iman Beney und Naomi Luyet spielen zwei der grössten Schweizer Talente in Ihrem Team, wobei letztere die komplette Rückrunde verpasst hat. Warum gibt YB auch auf Anfrage keine genaue Auskunft über Luyets Verletzung?

Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass da ein Geheimnis drum gemacht wurde. Sie hat eine Art Schambeinentzündung. Da weiss man einfach nicht, wie lange es dauert, bis es wieder gut ist. Das ist das Blöde bei so einer Verletzung. Sie ist jetzt wieder bei Intervallen, Richtungswechsel-Läufen und sie merkt danach eine kleine Reaktion, dann ist es aber wieder gut. Von daher hoffe ich einfach, dass sie noch auf den Zug zur EM aufspringen kann.

Aber dass sie im Rückspiel noch plötzlich aufläuft, ist ausgeschlossen?

Ich denke, dass der Fokus auf der EM liegt und dass wir da nichts riskieren wollen. Aber wenn sie jetzt sagt, die Woche lief so gut und für zehn Minuten bin ich parat, bin ich die Letzte, die auf so eine Spielerin verzichten möchte.

Werden Beney und Luyet in der nächsten Saison noch bei YB spielen?

Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Aber die beiden haben das Zeug dazu, sich in europäischen Top-Ligen durchzusetzen. Das würde ich ihnen von Herzen gönnen. Nichtsdestotrotz weiss ich auch, dass beide noch ihre Schwerpunkte haben, wo man daran arbeiten kann. Sie könnten auch bei YB noch die nächsten Schritte machen, um dann noch gestärkter ins Ausland zu gehen. Also ich glaube, dass für ihre Karriere sowohl der eine als auch der andere Weg nicht schadhaft ist, sondern überall was Positives für die Mädels dabei rausspringen würde.

YB-Trainerin Imke Wübbenhorst will mit YB den Meister-Titel holen. Keystone

