Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Nationalspielerinnen im In- und Ausland mit Blick auf die Heim-EM 2025 ganz genau.

Der Fokus liegt auf den Schweizerinnen, die zuletzt unter Pia Sundhage aufgeboten wurden oder es auf die Pikettliste geschafft haben.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Arsenal Lia Wälti

Bittere Pleite für Arsenal: Im FA Cup bedeutet der Viertelfinal Endstation. Lia Wälti steht für einmal nicht in der Startelf und wird erst in der 82. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nach ihrer Einwechslung aber nichts mehr.

West Ham United Seraina Piubel

Unter der Woche holt West Ham gegen Manchester City (1:1) einen Punkt. Piubel geht beim Stand von 0:0 in den Abschluss, sieht ihren Versuch aber von der Torhüterin geklärt. Bei den beiden Toren steht sie nicht im Fokus. Am Wochenende hat West Ham spielfrei.

Tottenham Luana Bühler

Tottenham ist im FA Cup bereits ausgeschieden und so hat Bühler ein spielfreies Wochenende.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz sitzt gegen Manchester City zunächst auf der Bank. Unmittelbar nach dem zweiten Gegentreffer wird sie eingewechselt. Aston Villa verliert 0:2 und scheidet somit im Viertelfinal des FA Cups aus.

🇩🇪 Deutschland

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler meldet sich nach überstandener Verletzung zurück und erzielt gegen SGS Essen in der 22. Minute das 1:0 – es ist in ihrem 14. Spiel bereits das 9. Tor, hinzu kommen 4 Assists. Zwei Minuten nach ihrem Tor wird die 25-Jährige mit einem Querschläger im eigenen Sechzehner zur unfreiwilligen Vorlagengeberin für Essens Lilli Purtscheller, die zum 1:1 einnickt. Am Ende siegt Frankfurt nach zwei Pflichtspielniederlagen verdient und verteidigt Platz 2 in der Tabelle.

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Riesen wird in der 4. Minute der Nachspielzeit für Reuteler eingewechselt.

Werder Bremen Livia Peng

Bremen spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen Hoffenheim.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Bremen spielt am Montag um 18.00 Uhr gegen Hoffenheim.

RB Leipzig Elvira Herzog

Leipzig verliert gegen Wolfsburg 0:2. Herzog zeigt zwei gute Paraden und hält auch sonst, was es zu halten gibt. Bei den Gegentoren ist sie machtlos.

RB Leipzig Lara Marti

Marti wird in der 80. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt, danach kassiert Leipzig noch einen zweiten Gegentreffer.

RB Leipzig Lydia Andrade

Andrade fehlt noch immer verletzt.

SC Freiburg Julia Stierli

Freiburg feiert gegen Potsdam den dritten Sieg in Folge und festigt Platz 5. Für Stierli endet die Partie nach einem Zusammenprall mit der eigenen Torhüterin bereits in der 29. Minute. Um was für eine Verletzung es sich genau handelt, war zunächst nicht bekannt.

SC Freiburg Leela Egli

Die 18-Jährige wird in der 80. Minute beim Stand von 0:0 eingewechselt. Beim Siegtreffer in der 83. Minute hat sie die Füsse nicht im Spiel.

SC Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli steht erstmals nach überstandener Kreuzbandverletzung in der Startelf. In der 88. Minute wird die 22-Jährige ausgewechselt. Beim einzigen Tor der Partie markiert sie Präsenz im Sechzehner, ist aber nicht direkt beteiligt.

1. FC Köln Alena Bienz

Bienz wird gegen Bayern München in der 75. Minute ausgewechselt, da steht es bereits 0:3.

Turbine Potsdam Mia Schmid

Die 19-Jährige spielt beim 0:1 gegen Freiburg durch. Viel fehlte nicht und das Schlusslicht hätte den erst zweiten Punkt in dieser Saison geholt. Potsdam hat in den ersten 16 Runden nur drei Tore erzielt.

🇮🇹 Italien

AS Roma Alayah Pilgrim

Pilgrim wird beim 2:1-Sieg gegen Inter Mailand in der 58. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt und hat mehrere gute Offensivaktionen, bleibt aber ohne Skorerpunkt. Vier Tage zuvor darf sie im Rückspiel des Cup-Halbfinals gegen Sassuolo (3:0) von Beginn an ran und trifft in der 31. Minute prompt zum 1:0 (Siehe Video unten).

AS Roma Eseosa Aigbogun

Aigbogun kommt gegen Inter nicht zum Einsatz. Im Cup erhält sie eine Chance und spielt durch. Im Final kommt es nun zum Duell mit Juventus.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris fällt derzeit mit Oberschenkel-Problemen aus. Unter der Woche gewinnt Juve das Rückspiel des Cup-Halbfinals gegen Fiorentina 1:0, am Wochenende endet die Partie gegen AC Milan 2:2 – Juve ist aber weiter auf Meisterkurs.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Am Donnerstag wird Lehmann im Cup-Halbfinal gegen Fiorentina in der 83. Minute eingewechselt – am Resultat ändert sich nichts mehr. Am Sonntag drückt die 26-Jährige gegen Milan die Bank.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Schertenleib kommt bei Barça immer mehr zum Zug und steht in der Liga zum zweiten Mal in Folge in der Startelf, dazwischen kam sie auch unter der Woche beim 5:0-Gala-Sieg im Cup-Halbfinal auswärts bei Real Madrid zu einem Teileinsatz. Beim 4:1-Sieg gegen Valencia passt sie den Ball vor dem Ausgleich zum 1:1 in die Gefahrenzone und hat ihren Anteil am Tor. In der 62. Minute macht sie beim Stand von 2:1 Platz für Weltfussballerin Aitana Bonmatí, die in der 89. Minute noch zum 4:1-Endstand trifft.

RCD Espanyol Barcelona Laia Ballesté

Die 26-Jährige spielt beim 3:3 gegen Madrid CFF im Abwehrzentrum durch. Beim ersten Gegentor versucht sie mit einer Monstergrätsche den Einschlag zu verhindern, das gelingt aber knapp nicht. Mit ihrem Team kämpft sie gegen den Abstieg, sammelt aber fleissig Spielminuten und würde sich bestimmt riesig über einen Anruf von Pia Sundhage freuen.

🇸🇪 Schweden

Hammarby IF Smilla Vallotto

Hammarby gewinnt auch das zweite Spiel im Cup und das gleich mit 4:0. In der 29. Minute kommt Vallotto einem Treffer ganz nah, doch ihr Schuss wird noch von der Linie gekratzt. Beim zweiten Treffer leitet sie eine Hereingabe mit einer zarten, wohl nicht so beabsichtigten Berührung, auf die Torschützin weiter. In der 77. Minute wird die 20-Jährige beim Stand von 3:0 ausgewechselt.

🇫🇷 Frankreich

Dijon FCO Meriame Terchoun

Terchoun blickt auf ein spielfreies Wochenende zurück.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Beim 4:1-Sieg gegen Schlusslicht Telstar erzielt Xhemaili vier Tage nach ihrem 22. Geburtstag in der 19. Minute das 1:0 und bereitet kurz vor der Pause das 3:0 vor. In der 65. Minute wird der «Hero of the Match» gelb-verwarnt ausgewechselt. In einem Interview auf dem Youtube-Kanal ihres Vereins verrät sie, dass es in diesem Jahr ihr grösstes Ziel sei, an der EM dabei zu sein.

🇺🇲 USA

Houston Dash Ramona Bachmann

Houston Dash bestreitet das erste Spiel der neuen Saison am 15. März.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Am 16. März startet Seattle Reign in die neue Saison.

🇳🇴 Norwegen

Lyn Fotball Naina Inauen

Naina Inauen ist mit ihrem Team im Trainingslager und bereitet sich auf die am 23. März beginnende Saison vor.

🇨🇭Schweiz

BSC YB Iman Beney

YB müht sich gegen Luzern dank eines Tors von Courtney Strode in der 88. Minute zu einem 1:0-Sieg und festigt Tabellenplatz 3. Beney sticht in dieser Partie nicht heraus und wird in der Nachspielzeit ausgewechselt.

BSC YB Naomi Luyet

Supertalent Naomi Luyet fehlt noch immer verletzt.

BSC YB Stephanie Waeber

YB-Kapitänin Stephanie Waeber sitzt für einmal auf der Bank. Ihre Nicht-Präsenz auf dem Platz macht sich bemerkbar.

GC Noemi Ivelj

Bei der Nullnummer gegen St.Gallen spielt die 18-Jährige durch.

FC Basel Coumba Sow

Coumba Sow steht beim 2:0-Sieg gegen Rapperswil-Jona nicht im Kader. Glänzen tut sie aber trotzdem, und zwar als Comic-Figur.

FC Basel Aurélie Csillag

Csillag wird in der 61. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt und bringt viel Schwung in die Partie. In der Nachspielzeit tankt sie sich auf der rechten Seite durch und passt den Ball zu Ivana Rudelic, die zum 2:0-Endstand trifft.

FC Basel Lia Kamber

Kamber reagiert in der 19. Minute nach einem Abpraller am schnellsten und haut das Leder aus kurzer Distanz zum 1:0 in die Maschen.

Servette FC Chênois Féminin Sandrine Mauron

Servette gewinnt auswärts gegen den FCZ gleich mit 4:0. Mauron zieht im zentralen Mittelfeld die Fäden, reiht sich aber nicht unter die Torschützinnen.

FC St.Gallen Nadine Böhi

Böhi hält ihren Kasten beim 0:0 gegen GC wie schon am vorangegangen Wochenende beim 1:0-Sieg gegen den FCZ rein.

FC St.Gallen Larina Baumann

An Baumann führt beim FCSG kein Weg vorbei, sie ist auch gegen GC als Linksverteidigerin gesetzt.

FC Zürich Noemi Benz

Die FCZ Frauen hatten im Rahmen des Doppelspiels im Stadion Letzigrund das Ziel, sich für die 1:3-Niederlage der Herren gegen den Servette FC zu revanchieren. Das geht aber komplett schief, die Genferinnen siegen mit 4:0. Immerhin einmal kann sich Benz mit einer starken Parade auszeichnen.

FC Zürich Noami Mégroz

Die Kapitänin geht mit ihrem Team unter und bleibt bis am Schluss an Bord.

FC Luzern Laura Schneider

Gegen YB steht sie weniger oft als vielleicht erwartet im Mittelpunkt. Am Ende setzt es dennoch eine 0:1-Niederlage ab. Beim Gegentor nach einem Eckball macht sie nicht die glücklichste Figur, allerdings wird sie auch noch von einer Mitspielerin behindert.

