Es läuft im Klub: Riola Xhemaili trifft für Eindhoven im Cup-Viertelfinal entscheidend Keystone

Riola Xhemaili führt Eindhoven im niederländischen Cup in den Halbfinal. Die 22-Jährige trifft im Viertelfinal auswärts in Alkmaar drei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit per Penalty zum 2:1.

Keystone-SDA SDA

Für Xhemaili war es wettbewerbsübergreifend der achte Treffer im 18. Spiel. Zuletzt war die 29-fache Schweizer Nationalspielerin von Nationaltrainerin Pia Sundhage nicht für die Nations-League-Spiele von Ende Februar aufgeboten worden.