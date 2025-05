Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Nationalspielerinnen im In- und Ausland mit Blick auf die Heim-EM 2025 ganz genau.

Der Fokus liegt auf den Schweizerinnen, die zuletzt unter Pia Sundhage aufgeboten wurden oder es auf die Pikettliste geschafft haben.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Arsenal Lia Wälti

Am 27. April macht Arsenal den Einzug in den Champions-League-Final perfekt, drei Tage später setzt es eine 2:5-Pleite gegen Aston Villa ab. In beiden Spielen sitzt Wälti auf der Bank. Am Montag wird sie gegen Brighton in der 60. Minute beim Stand von 1:4 eingewechselt. Immerhin glückt Arsenal noch das 2:4.

West Ham United Seraina Piubel

West Ham verliert gegen Aston Villa 2:3. Piubel spielt durch, wartet aber weiter auf ihren zweiten Skorerpunkt in diesem Kalenderjahr.

Tottenham Luana Bühler

Bei der 0:1-Niederlage gegen Chelsea steht Bühler nicht im Kader.

Aston Villa Noelle Maritz

Mit Aston Villa steckt Maritz lange im Abstiegskampf, doch nun hat ihr Team vier Siege in Folge eingefahren und ist alle Abstiegssorgen los. Maritz spielt in all diesen Partien durch.

🇩🇪 Deutschland

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

Die 26-Jährige wird früh verwarnt, tritt danach aber auch positiv in Erscheinung. In der 57. Minute bereitet sie das 2:0 mit einem perfekten Schnittstellenpass vor. Am Ende siegt Frankfurt gegen Hoffenheim 3:1 und beendet die Saison mindestens im 3. Rang, damit ist auch die Champions-League-Qualifikation fix.

Reuteler bereitet Tor mit perfekt getimtem Schnittstellenpass vor 05.05.2025

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Riesen wird in der 87. Minute für Reuteler eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Werder Bremen Livia Peng

Nach der 2:4-Niederlage im Cup-Final gegen die Bayern unter der Woche, verliert Werder Bremen auch am Wochenende in der Liga gegen Köln (1:2). Peng zeigt in beiden Spielen mehrere starke Paraden und bei den Gegentoren trifft sie keine Schuld.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Nachdem sie im Cup-Final nicht zum Zug kam, darf Arfaoui gegen Köln von Beginn an ran. In der Pause wird sie bereits ausgewechselt.

RB Leipzig Elvira Herzog

RB Leipzig unterliegt Leverkusen 0:1, es ist die dritte Pleite in Folge. Vor der Pause verhindert sie mit einer starken Parade einen zweiten Gegentreffer. Nach dem Pausentee hat sie Glück, dass der Ball nach einem Fehlgriff nicht im Kasten landet, sondern an die Latte und den Pfosten klatscht.

RB Leipzig Lara Marti

Marti spielt ebenfalls über die volle Distanz, weiss aber nicht restlos zu überzeugen.

RB Leipzig Lydia Andrade

Andrade wird zur Pause eingewechselt. Es ist nach ihrer langen Verletzungspause der dritte Einsatz.

SC Freiburg Julia Stierli

Stierli hat in dieser Saison so gut wie immer gespielt, gegen Essen wird sie aber für einmal erst kurz vor Schluss eingewechselt. Das Spiel endet 0:0.

SC Freiburg Leela Egli

Egli erhält eine Chance in der Startelf und macht ein ordentliches Spiel. In der 64. Minute wird sie ausgewechselt.

SC Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli macht in der 82. Minute Platz für Stierli.

1. FC Köln Alena Bienz

Gegen Bremen wird Bienz in der 87. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt, in der 88. Minute trifft Teamkollegin Gerhardt zum 2:1-Endstand. Zuvor hätte Bienz bereits die Chance gehabt, den zweiten Kölner Treffer zu erzielen, aus aussichtsreicher Position scheitert sie aber an Livia Peng.

Alena Bienz scheitert aus bester Position an Livia Peng 05.05.2025

Turbine Potsdam Mia Schmid

Am 29. April feierte Schmid ihren 20. Geburtstag. Auf dem Platz gibt es aber wenig zu feiern, gegen Wolfsburg geht Potsdam mit 0:4 unter. Der Abstieg stand aber ohnehin schon fest.

🇮🇹 Italien

AS Roma Alayah Pilgrim

Pilgrim wird gegen AC Milan in der 85. Minute beim Stand von 3:2 eingewechselt. In der Nachspielzeit treffen die Mailänderinnen noch zum 3:3.

AS Roma Eseosa Aigbogun

Aigbogun kommt nicht zum Einsatz. Für sie dürfte es äusserst schwierig werden, noch auf den EM-Zug aufzuspringen. Einzig die Erfahrung von 99 Länderspielen spricht noch für sie.

Juventus Turin Viola Calligaris

Juve hat ein spielfreies Wochenende hinter sich. Das nächste Spiel findet am 10. Mai statt.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Somit hat auch Lehmann keine Chance gehabt, sich auf dem Platz zu beweisen. Dafür hat sie einen Auftritt im vereinseigenen Podcast und auf Instagram verkündet sie eine frohe Botschaft: «Es ist offiziell: Ich bin das neue Gesicht von Tezenis und könnte nicht glücklicher sein.»

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

In den beiden Halbfinals der Champions League kam Schertenleib nicht zum Einsatz, dafür steht sie sowohl am 1. als auch am 4. Mai in der Startelf. Sowohl gegen Badalona (2:0) als auch Deportivo La Coruña (4:0) steht Schertenleib in der Startelf, bleibt allerdings ohne Torbeteiligung. Holt Barça am 11. Mai gegen Betis den Pflichtsieg, ist der Meistertitel perfekt.

RCD Espanyol Barcelona Laia Ballesté

Bei der 0:3-Pleite gegen Real Sociedad holt sich Ballesté keine guten Noten ab. Sowohl beim ersten als auch beim dritten Gegentreffer leistet sie zu wenig Gegenwehr.

🇸🇪 Schweden

Hammarby IF Smilla Vallotto

Am 1. Mai feiert Hammarby gegen Rosengård im Cup-Halbfinal einen 5:0-Sieg. Am Montag legt Hammarby in der Liga nach und bleibt dank des 1:0-Sieges gegen BK Häcken souveräner Leader. Vallotto ist bei Hammarby gesetzt und spielt zum 3. Mal in Folge durch.

🇫🇷 Frankreich

Dijon FCO Meriame Terchoun

Für Terchoun gilt es am 7. Mai wieder ernst gegen den FC Paris.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Xhemaili liefert einmal mehr ab. Beim 3:0-Sieg gegen Fortuna Sittard trifft die 22-Jährige doppelt. In der 51. Minute verwandelt sie den Elfmeter zum 1:0, in der 62. erhöht sie auf 2:0. Es waren ihre Liga-Tore 9 und 10, zudem hat sie schon 5 Tore vorbereitet. Sollte sie beim nächsten Nati-Zusammenzug erneut übergangen werden, lässt sich dies aus sportlichen Aspekten kaum noch begründen.

🇺🇲 USA

Houston Dash Ramona Bachmann

Bachmann weilt derzeit in Paris, um ihrer hochschwangeren Ehefrau beizustehen.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Beim 1:0-Sieg gegen Kansas City steht Crnogorcevic nach drei Einwechslungen wieder einmal in der Startelf und darf bis 10 Minuten vor dem Ende mittun.

🇳🇴 Norwegen

Vålerenga Naina Inauen

Beim 2:0-Sieg gegen Stabæk IF erzielt Inauen kurz nach der Pause das 1:0. Es ist ihr erster Treffer für Vålerenga IF.

🇨🇭Schweiz

BSC YB Iman Beney

Nach dem 3:1-Hinspielsieg gegen die Cupsiegerinnen und Titelverteidigerinnen aus Zürich, reicht Quali-Sieger YB im Rückspiel gegen den FCZ ein 1:1 um den Einzug in den Final perfekt zu machen. Beney spielt durch, bleibt aber ohne Torbeteiligung.

BSC YB Naomi Luyet

Naomi Luyet stand in diesem Kalenderjahr aufgrund einer Verletzung noch nie im Kader. Die Auftritte ihrer Teamkolleginnen verfolgt sie natürlich trotzdem. Und so sieht sie das Tor aus rund 60 Metern von YB-Jokerin Audrey Remy direkt vom Spielfeldrand aus.

YB-Jokerin Audrey Remy trifft aus 60 Metern 04.05.2025

BSC YB Stephanie Waeber

Die YB-Kapitänin, die auch schon fürs Nationalteam aufgeboten wurde, allerdings noch nicht zum Einsatz kam, spielt bei den Bernerinnen wie üblich durch.

GC Noemi Ivelj

Im Final trifft YB auf GC. Die Zürcherinnen setzen sich ohne die noch immer verletzt ausfallende Noemi Ivelj gegen Basel durch.

FC Basel Coumba Sow

Nach dem verlorenen Cup-Final setzt es nun auch in der Liga eine herbe Enttäuschung ab für die Baslerinnen. Nach dem 2:1-Hinspielsieg verlieren die FCB-Frauen erstmals seit September ein Heimspiel und das gleich mit 1:4. Der dritte Gegentreffer fällt nach einem Freistoss, den Sow an der Strafraumgrenze verursacht. Das Aus hat einen besonders bitteren Nachgeschmack, denn vor dem vierten Gegentreffer hätte es Penalty für Basel geben müssen …

FC Basel Aurélie Csillag

Csillag kann sich im Halbfinal-Rückspiel nicht wirklich ins Rampenlicht spielen.

FC Basel Lia Kamber

Direkt nach dem 1:3 wird Kamber ausgewechselt. Das Halbfinal-Aus können die Baslerinnen aber nicht mehr abwenden.

Servette FC Chênois Féminin Sandrine Mauron

Servette gewinnt das Klassierungsspiel gegen Aarau klar mit 4:0. Mauron sitzt auf der Bank.

Wissenswertes rund um die Heim-EM 2025

Das könnte dich auch interessieren

Pia Sundhage: «Ich musste meinen Namen ändern, um Fussball zu spielen» Pia Sundhage spielt Fussball, seit sie 5 Jahre alt ist. Damit das überhaupt möglich war, war eine kleine Schummelei nötig. 13.02.2025

Lia Wälti: «Ich war im ersten Moment einfach froh, dass es kein Tumor ist» Lia Wälti ist sowohl bei Arsenal als auch in der Nati Leistungsträgerin. Im vergangenen Jahr wird die 31-Jährige aber mehrfach ausgebremst. Ende Jahr geht es gar ans Lebendige, wie sie im exklusiven Gespräch mit blue Sport eindrücklich schildert. 14.01.2025