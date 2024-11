Bewirbt sich Stephanie Waeber mit diesem Traumtor für die Nati? 18.11.2024

Am Sonntag gewinnt der FC Basel gegen Aarau 2:0 und setzt sich damit wieder auf den Leaderthron. Das Top-Duell zwischen St.Gallen und YB endet 2:2. Bei den Bernerinnen reicht Stephanie Waeber mit einem Traumtor ihre Bewerbung für ein Nati-Aufgebot ein.

Women's Super League YB spielt im Top-Spiel der Runde 2:2 gegen St.Gallen. Das zwischenzeitliche 1:0 erzielt YB-Kapitänin Stephanie Waeber. Es ist bereits ihr 7. Tor in der 11. Runde – und was für eins!

Am Dienstag gibt Pia Sundhage den Nati-Kader für die Spiele gegen Deutschland (29. November) und England (3. Dezember) bekannt. Mit Naomi Luyet und Iman Beney dürften zwei Spielerinnen sicher dabei sein. Und vielleicht auch erstmals ihre 23-jährige Teamkollegin Stephanie Waeber?

Es ist das Top-Spiel der Runde: St.Gallen empfängt YB. Wer eine Partie auf Augenhöhe erwartet, der sieht sich getäuscht. Die Bernerinnen sind überlegen und erspielen sich ein deutliches Chancenplus. Die Flügelzange bestehend aus den beiden 18-jährigen Nationalspielerinnen Naomi Luyet und Iman Beney stellen die gegnerische Abwehrreihe immer wieder vor Probleme.

Letztere ist es auch, die in der 31. Minute das 1:0 vorbereitet. Herrlich, wie die 23-jährige YB-Kapitänin Stephanie Waeber den Ball versenkt. Es ist im 11. Liga-Spiel bereits ihr 7. Treffer und damit auch eine Art Bewerbungsschreiben für ein Nati-Aufgebot. Die frühere Junioren-Nationalspielerin debütierte im September 2017 bei YB und ist seit der Saison 2018/19 unumstrittene Stammspielerin. Am Dienstag gibt Pia Sundhage ihr Aufgebot für die kommenden Testspiele gegen Deutschland (29. November im Letzigrund) und England (3. Dezember in Sheffield) bekannt.

In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit kommt St.Gallen dann ein erstes Mal gefährlich vors gegnerische Tor und erzielt prompt das 1:1, wobei YB-Torhüterin Tamara Biedermann keine gute Figur abgibt. Nach dem Pausentee stellt Laura Frey in der 53. Minute die verdiente YB-Führung mit einem Kunstschuss wieder her. Danach flacht die Partie ab, wobei YB das Spielgeschehen im Griff zu haben scheint. Doch kurz vor Schluss verursacht eine Bernerin etwas ungestüm einen Elfmeter, den Stephanie Brecht in der 87. Minute eiskalt verwandelt. Und so haben die Fans eben doch ein Duell auf Augenhöhe gesehen, zumindest was den Totomat angeht.

Basel zurück an der Tabellenspitze

Am Samstag stürmt Servette dank eines 5:0-Sieges an die Tabellenspitze. Doch bereits am Sonntag werden die Genferinnen vom FC Basel wieder vom Leaderthron gestossen. Der FCB gewinnt gegen Aarau standesgemäss mit 2:0. Die 21-jährige Deutsche Melissa Ugochukwu erzielt in der 65. Minute das 1:0, die polnische Nationalspielerin Oliwia Wos setzt mit einem direkt verwandelten Freistoss den Schlusspunkt. Die beiden Nationalspielerinnen Coumba Sow und Aurelie Csillag spielen beim FCB durch. Hier siehst du die Highlights der Partie.

Die Resultate der 11. Runde Servette Chênois – Rapperswil-Jona 5:0 (0:0)

Zürich – Luzern 3:2 (0:2)

Grasshoppers – Thun 2:1 (1:0)

St. Gallen – Young Boys 2:2 (1:1)

Basel – Aarau 2:0 (0:0) Mehr anzeigen