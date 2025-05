In Bern fällt am Samstag die Entscheidung um den Meistertitel in der Women's Super League. Die YB-Frauen stehen im Rückspiel des Playoff-Finals gegen die Grasshoppers unter Zugzwang. Dank des späten Treffers von Géraldine Ess in der 90. Minute gewann GC das Hinspiel am letzten Sonntag im Letzigrund 1:0. Das Rückspiel steigt am Samstag,

17 Uhr, im Wankdorfstadion.

YB möchte die Saison mit dem zweiten Meistertitel nach jenem vor 14 Jahren krönen, für die GC-Frauen wäre es der erste Meistertitel überhaupt – und er käme einer grossen Überraschung gleich. Die GC-Frauen belegten in der Liga-Phase den 6. Platz, schalteten dann in den Playoffs aber sowohl Servette (3.) als auch Basel (2.) aus. YB setzte sich derweil gegen Luzern (8.) und die FCZ-Frauen (5.) durch.