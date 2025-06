Am Pfingstmontag startet für die Frauen-Nati in Magglingen die Vorbereitung auf die Heim-EM. Trainerin Pia Sundhage stellt sich in einer Pressekonferenz der Fragen der Medien.

Die Pressekonferenz ist beendet Noelle Maritz verabschiedet sich und die Pressekonferenz geht zu Ende. Vielen Dank fürs Mitverfolgen und bis zum nächsten Mal!

«Zeigen gute Leistungen, die nicht belohnt wurden» Maritz wird darauf angesprochen, dass die Schweiz seit acht Partien nicht mehr gewonnen hat. Steckt die Nati in einer Krise? «Krise würde ich nicht sagen. Man muss auf die Spielverläufe schauen, wir haben gute Leistungen gezeigt, die nicht belohnt wurden. Wir haben zuletzt auch gegen Top-Teams gespielt.»

Sundhage verabschiedet sich Auf Trainerin Pia Sundhage folgt Noelle Maritz.

Torhüterin-Frage Sie habe nach den letzten Spielen nicht mit den Torhüterinnen gesprochen. Das wird sie in den nächsten Tagen aber machen, zusammen mit dem Goalie-Coach.

Trainings werden entscheidend sein Sundhage freut sich auf die Trainings, wo viel gespielt werden soll und sich die Spielerinnen für die EM empfehlen sollen. Sie wolle den Konkurrenzkampf.

«Unser Mittelfeld ist stark» Für Sundhage sind noch viele Frage offen, wie sie spielen will, ob mit einer Dreier- oder Vierer-Abwehrkette. Für sie ist es auch entscheidend, wie gut das Mittelfeld ist. «Unser Mittelfeld ist stark und wenn der letzte Pass nach vorne kommt, spielt es keine Rolle, wer in der Spitze spielt.»

Selbstvertrauen «Wir müssen Selbstvertrauen tanken, in dem wir auf die Performance schauen und nicht, ob wir gewinnen.» Dieses Selbstvertrauen sollte dank der Heim-EM steigen, auch wenn die Nati unter grossem Druck stehe.

Ramona Bachmann Eine Spielerin, die im gegnerischen Strafraum für Gefahr sorgen könnte, ist Ramona Bachmann. «Jetzt ist sie noch nicht fit», sagt Sundhage. Sie ist aber zuversichtlich, dass sie es ab 2. Juli und dem ersten Spiel gegen Norwegen sein wird.

«Wir sind sehr enttäuscht» Sundhage wird zu den letzten Spielen gefragt und zeigt sich enttäuscht: «Wir kassieren viele Tore, erzielen aber keine Tore.» Das Team müsse mehr Chancen kreieren, was sie im Training sehe, aber nicht in den Spielen.

Die Pressekonferenz beginnt Pia Sundhage eröffnet die PK und sagt, dass sie sich auf die nächsten Wochen freut. Jetzt wird die Fragenrunde eröffnet.

Hallo und herzlich willkommen ... ... zur Pressekonferenz beim Zusammenzug der Frauen-Nati in Magglingen. Trainerin Pia Sundhage wird sich ab 12:20 Uhr der Fragen der Medien stellen. Mehr anzeigen

