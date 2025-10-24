  1. Privatkunden
Ticker Erstes Spiel nach der Heim-EM: Wie schlägt sich die Nati gegen die Stars aus Kanada?

Patrick Lämmle

24.10.2025

Heute Abend trifft das Schweizer Nati im Rahmen eines Testspiels in Luzern auf Kanada. Mit den Olympiasiegerinnen von 2021 wartet auf die Schweiz eine happige Gegnerin. Hier bist du live dabei.

Redaktion blue Sport

24.10.2025, 19:15

24.10.2025, 19:43

Fussball Frauen Länderspiel: Schweiz - Kanada
live
Fussball Frauen Länderspiel: Schweiz - Kanada

Fr 24.10. 19:00 - 21:50 ∙ SRF zwei ∙ 170 Min

Mit tv.blue.ch anschauen
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 12. Minute, 1:0*

    Toor für die Schweiz, 1:0 durch Alayah Pilgrim

    Die Schweiz wird für ihren Mut belohnt! Schertenleib setzt sich am rechten Flügel durch und bringt den Ball gefährlich zur Mitte. Da staubt Alayah Pilgrim zur Führung ab.

  • 7. Minute, 0:0*

    Pilgrim wird im gegnerischen Strafraum von einem Ellenbogen im Gesicht getroffen. Die Schiedsrichterin lässt weiterlaufen. Einen VAR gibt es bei diesem Testspiel nicht.

  • 6. Minute, 0:0*

    Schweiz tritt mutig auf

    Das Team von Pia Sundhage tritt in dieser Startphase sehr mutig auf. Das Pressing ist sehr hoch, damit scheinen die Kanadierinnen nicht gerechnet zu haben. Sie lassen sich vermehrt den Ball abluchsen. Dies stellt Pilgrim unter Beweis, ihr Schuss ist dann zu harmlos.

  • 4. Minute, 0:0*

    Erste Abschlüsse der Schweizerinnen

    Pilgrim erobert die Kugel im Mittelfeld und lanciert den Konter. Zusammen mit Reuteler kombiniert sie sich durch die gegnerische Abwehr und zieht von rechts aus spitzem Winkel ab. Der Ball wird ins Toraus gefälscht. Der anschliessende Eckball wird kurz gespielt und Wälti spielt den Ball lang zum linken Pfosten. Xhemaili löst sich und setzt die Kugel per Kopf links neben dem Tor. Das Tor hätte wegen eines Abseits nicht gezählt.

  • 2. Minute, 0:0*

    Erste Grosschance der Kanadierinnen

    Calligaris verschätzt sich bei einem langen Ball und lässt Sonis abziehen. Sie versucht es mit einem hohen Ball über Torhüterin Peng, die weit vor ihrem Kasten steht. Sie hat Glück, dass der Ball über die Latte geht.

  • 1. Minute, 0:0*

    Spielbeginn

    Der Ball rollt in Luzern!

  • In Kürze geht es los

    Die Akteurinnen stehen auf dem Platz. Nach den Nationalhymnen geht es los in Luzern!

  • Die Startaufstellung der Schweiz

  • Sundhage will am System festhalten

    Ob Sundhage längerfristig Nati-Trainerin bleibt, wird im November entschieden. Bei den Testspielen gegen Kanada und Schottland (Dienstag) steht sie aber auf jeden Fall noch an der Seitenlinie. An der Pressekonferenz vor dem Spiel verrät sie, dass sie weiter dem 3-5-2-System vertraut. Sie hätten in den drei Tagen im Camp vor allem daran gearbeitet, mehr Torchancen zu kreieren. Welche Spielerinnen auf dem Platz stehen werden, darüber gibt sie wie gewohnt keine Auskunft.

  • Kanada ist auf dem Papier stärker als die Schweiz

    Kanada ist die Nummer 9 der Welt, die Schweiz liegt in der aktuellen Rangliste auf Platz 24. «Sie sind ein gutes Team, das ist perfekt. Je besser die Gegnerinnen, desto besser. Ich freue mich», so Sundhage am Tag vor dem Spiel.

  • Erstes Länderspiel nach der Heim-EM

    Am Freitagabend bestreitet die Schweizer Frauen-Nati das erste Spiel seit der Heim-EM im Sommer. In Luzern trifft das Team von Pia Sundhage auf Kanada. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

  • Weil es so schön war …

    Wir schwelgen noch einmal in Erinnerungen und blicken zurück auf die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM.

    Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM

    Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM

    Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz in den letzten Tagen und Wochen begeistert. Mit ihrer nahbaren Art, Leidenschaft und Lebensfreude. blue Sport feiert sie dafür ab und nennt die grössten Gänsehaut-Momente.

    19.07.2025

    • Mehr anzeigen

