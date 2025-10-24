Erstes Spiel nach der Heim-EM: Wie schlägt sich die Nati gegen die Stars aus Kanada?

Ob Sundhage längerfristig Nati-Trainerin bleibt, wird im November entschieden. Bei den Testspielen gegen Kanada und Schottland (Dienstag) steht sie aber auf jeden Fall noch an der Seitenlinie. An der Pressekonferenz vor dem Spiel verrät sie, dass sie weiter dem 3-5-2-System vertraut. Sie hätten in den drei Tagen im Camp vor allem daran gearbeitet, mehr Torchancen zu kreieren. Welche Spielerinnen auf dem Platz stehen werden, darüber gibt sie wie gewohnt keine Auskunft.