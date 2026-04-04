Servette verliert erstmals in dieser Saison Keystone

Am letzten Spieltag der Regular Season in der Super League der Frauen verliert Qualifikationssieger Servette gegen Basel erstmals in dieser Saison. Aarau schafft den Playoff-Einzug.

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Am 18. Spieltag – dem letzten vor den Playoffs – stand für zwei Teams besonders viel auf dem Spiel: Luzern kämpfte gegen Aarau im Fernduell um das letzte Ticket für die Playoffs. Die Teams hatten gleich viele Punkte auf dem Konto, Aarau befand sich wegen der besseren Tordifferenz aber in der besseren Ausgangslage.

Schliesslich sicherten sich die FC-Aarau-Frauen dank einem 0:0 gegen die Grasshoppers den letzten Platz in den Playoffs. Luzern verlor gegen die amtierenden Meisterinnen, die YB Frauen, mit 0:3.

Servette, das überlegen die Qualifikation gewonnen hat, musste gegen Basel derweil die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Nach 15 Siegen und zwei Unentschieden unterlagen die Genferinnen auswärts mit 0:1. Dank dem Sieg der Baslerinnen, und weil GC nur Unentschieden spielte, überholte der FCB die Zürcherinnen gar noch und liegt vor den Playoffs hinter Genf und YB auf dem dritten Platz.

Die Hinspiele der Viertelfinals stehen am Wochenende vom 25./26. April an. Dabei trifft das Team auf Rang 1 auf jenes auf dem 8. Rang, die Tabellenzweiten auf die Tabellensiebten und so weiter. Die Begegnungen lauten: Servette – Aarau, YB – Rapperswil, Basel – St. Gallen, GC – FC Zürich.