  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frauen-Fussball Aarau schöpft Hoffnung, Elvira Herzog mit Eigentor

SDA

23.2.2026 - 09:59

Leipzigs Elvira Herzog unterläuft in der Nachspielzeit ein folgenschweres Eigentor
Leipzigs Elvira Herzog unterläuft in der Nachspielzeit ein folgenschweres Eigentor
Keystone

Die Übersicht von Keystone-SDA zum aktuellen Geschehen im Schweizer Frauenfussball und der Blick auf die Leistungen der Nati-Spielerinnen in den ausländischen Ligen.

Keystone-SDA

23.02.2026, 09:59

23.02.2026, 10:15

Women's Super League/Cup

DAS SPIEL DER WOCHE. Aarau gewann am Freitagabend das so wichtige Nachtragsspiel gegen Luzern mit 3:2. Die Gäste drehten dabei auf dem Kunstrasen im Kleinfeld-Stadion in Kriens einen frühen Rückstand in der zweiten Halbzeit. Matchwinnerin war Nathalie Widmer mit zwei Toren.

RANGLISTENSITUATION. Das Nachtragsspiel war die einzige Partie an diesem Wochenende in der Women's Super League. Durch den ersten (!) Sieg im 14. Spiel gaben die Aarauerinnen die Rote Laterne wieder an Thun ab und liegen vier Runden vor Schluss nur noch drei Punkte hinter dem rettenden 8. Platz, den Luzern bekleidet.

CUP. Am Wochenende kamen die Halbfinals im Schweizer Cup zur Austragung. Am Samstag setzten sich die YB-Frauen im Wankdorf vor 2200 Zuschauern (unter ihnen Nationaltrainer Rafel Navarro) mit 2:1 n.V. gegen den letztjährigen Finalisten Basel durch. Für die Entscheidung zugunsten der Meisterinnen aus Bern sorgte die eingewechselte Audrey Remy in der 109. Minute. Am Sonntag musste mit dem FC Zürich der Titelverteidiger die Segel streichen. Vor Heimpublikum unterlag er dem souveränen Meisterschaftsleader Servette mit 2:3. Die Gäste führten bereits nach 28 Minuten mit 3:0, mussten am Ende aber dennoch um den Einzug in den Final zittern. Dieser findet am 29. März in Winterthur statt.

NATIONALMANNSCHAFTSPAUSE. Die Meisterschaft pausiert bis am 14. März aufgrund des Nati-Zusammenzugs. Für das Team von Rafel Navarro stehen die ersten beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland in Lausanne (3. März) und gegen Malta in Ta'Qali (7. März) an.

Schweizerinnen in ausländischen Ligen

DEUTSCHLAND. Lara Meroni trug sich beim 5:1 von Nürnberg gegen Jena zwar nicht in die Liste der Torschützinnen ein. Die 22-jährige Zürcherin verbuchte beim vierten Nürnberger Treffer aber immerhin eine Vorlage. Es war ihre erste Torbeteiligung in der Bundesliga, nachdem sie mit dem Klub im letzten Sommer aufgestiegen ist.

Einen Abend der bitteren Sorte erlebte Elvira Herzog. Der Schweizer Nationaltorhüterin von Leipzig unterlief in der 6. Minute der Nachspielzeit ein Eigentor, das die Sachsen den Sieg gegen das abstiegsbedrohte Essen kostete. Bis zum 2:2 hielt die 25-Jährige stark.

ITALIEN. Innenverteidigerin Viola Calligaris brillierte beim 2:2 von Juventus Turin in Ternana als Vorlagengeberin. Mit einem Traumpass gab sie den Assist zum vermeintlich vorentscheidenden 2:0 nach 34 Minuten. Doch das in der Tabelle weit unten angesiedelte Heimteam kam noch zum 2:2, wodurch Juventus, bei dem auch Nati-Captain Lia Wälti durchspielte, nicht von der Niederlage von Inter Mailand im Spitzenspiel gegen die AS Roma profitieren konnte. Die Römerinnen siegten ohne die weiterhin verletzte Alayah Pilgrim (Knorpelschaden) in Norditalien mit 1:0 und bauten die Tabellenführung auf sechs Punkte aus.

Das könnte dich auch interessieren

Schertenleib: «Ich habe jeden Tag meine 5-10 Minuten, in denen ich crazy bin»

Schertenleib: «Ich habe jeden Tag meine 5-10 Minuten, in denen ich crazy bin»

Das Nati-Juwel Sydney Schertenleib spricht mit blue Sport über ihre Ziele in der Schweizer Nati.

23.12.2025

Meistgelesen

Engadiner Skilift stellt Saison-Betrieb trotz viel Schnee ein
«Es droht die Zerschlagung der SRG» – «SRG-Lobby ärgert mich»
Mächtigster mexikanischer Drogenboss getötet – Gewalt-Eskalation im Land

Videos aus dem Ressort

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Luzern – Basel 4:2

Luzern – Basel 4:2

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Barcelona – Levante 3:0

Barcelona – Levante 3:0

LALIGA | 25. Runde | Saison 25/26

22.02.2026

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Lugano – Lausanne-Sport 2:1

Luzern – Basel 4:2

Luzern – Basel 4:2

Barcelona – Levante 3:0

Barcelona – Levante 3:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

FCB-Coach tobt nach Luzern-Pleite. Lichtsteiner: «Die Mentalität war unterirdisch!»

FCB-Coach tobt nach Luzern-PleiteLichtsteiner: «Die Mentalität war unterirdisch!»

Stimmen zur YB-Pleite. Captain Benito stinksauer: «Es ist für mich unverständlich»

Stimmen zur YB-PleiteCaptain Benito stinksauer: «Es ist für mich unverständlich»

Deutschland. Mönchengladbach immer näher an den Abstiegsrängen

DeutschlandMönchengladbach immer näher an den Abstiegsrängen

Premier League. Arsenal gewinnt Nordlondon-Derby gegen Tottenham

Premier LeagueArsenal gewinnt Nordlondon-Derby gegen Tottenham

Highlights im Video. Lugano schlägt Lausanne und bleibt im Kampf um Platz 2

Highlights im VideoLugano schlägt Lausanne und bleibt im Kampf um Platz 2