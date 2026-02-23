Leipzigs Elvira Herzog unterläuft in der Nachspielzeit ein folgenschweres Eigentor Keystone

Die Übersicht von Keystone-SDA zum aktuellen Geschehen im Schweizer Frauenfussball und der Blick auf die Leistungen der Nati-Spielerinnen in den ausländischen Ligen.

Women's Super League/Cup

DAS SPIEL DER WOCHE. Aarau gewann am Freitagabend das so wichtige Nachtragsspiel gegen Luzern mit 3:2. Die Gäste drehten dabei auf dem Kunstrasen im Kleinfeld-Stadion in Kriens einen frühen Rückstand in der zweiten Halbzeit. Matchwinnerin war Nathalie Widmer mit zwei Toren.

RANGLISTENSITUATION. Das Nachtragsspiel war die einzige Partie an diesem Wochenende in der Women's Super League. Durch den ersten (!) Sieg im 14. Spiel gaben die Aarauerinnen die Rote Laterne wieder an Thun ab und liegen vier Runden vor Schluss nur noch drei Punkte hinter dem rettenden 8. Platz, den Luzern bekleidet.

CUP. Am Wochenende kamen die Halbfinals im Schweizer Cup zur Austragung. Am Samstag setzten sich die YB-Frauen im Wankdorf vor 2200 Zuschauern (unter ihnen Nationaltrainer Rafel Navarro) mit 2:1 n.V. gegen den letztjährigen Finalisten Basel durch. Für die Entscheidung zugunsten der Meisterinnen aus Bern sorgte die eingewechselte Audrey Remy in der 109. Minute. Am Sonntag musste mit dem FC Zürich der Titelverteidiger die Segel streichen. Vor Heimpublikum unterlag er dem souveränen Meisterschaftsleader Servette mit 2:3. Die Gäste führten bereits nach 28 Minuten mit 3:0, mussten am Ende aber dennoch um den Einzug in den Final zittern. Dieser findet am 29. März in Winterthur statt.

NATIONALMANNSCHAFTSPAUSE. Die Meisterschaft pausiert bis am 14. März aufgrund des Nati-Zusammenzugs. Für das Team von Rafel Navarro stehen die ersten beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Nordirland in Lausanne (3. März) und gegen Malta in Ta'Qali (7. März) an.

Schweizerinnen in ausländischen Ligen

DEUTSCHLAND. Lara Meroni trug sich beim 5:1 von Nürnberg gegen Jena zwar nicht in die Liste der Torschützinnen ein. Die 22-jährige Zürcherin verbuchte beim vierten Nürnberger Treffer aber immerhin eine Vorlage. Es war ihre erste Torbeteiligung in der Bundesliga, nachdem sie mit dem Klub im letzten Sommer aufgestiegen ist.

Einen Abend der bitteren Sorte erlebte Elvira Herzog. Der Schweizer Nationaltorhüterin von Leipzig unterlief in der 6. Minute der Nachspielzeit ein Eigentor, das die Sachsen den Sieg gegen das abstiegsbedrohte Essen kostete. Bis zum 2:2 hielt die 25-Jährige stark.

ITALIEN. Innenverteidigerin Viola Calligaris brillierte beim 2:2 von Juventus Turin in Ternana als Vorlagengeberin. Mit einem Traumpass gab sie den Assist zum vermeintlich vorentscheidenden 2:0 nach 34 Minuten. Doch das in der Tabelle weit unten angesiedelte Heimteam kam noch zum 2:2, wodurch Juventus, bei dem auch Nati-Captain Lia Wälti durchspielte, nicht von der Niederlage von Inter Mailand im Spitzenspiel gegen die AS Roma profitieren konnte. Die Römerinnen siegten ohne die weiterhin verletzte Alayah Pilgrim (Knorpelschaden) in Norditalien mit 1:0 und bauten die Tabellenführung auf sechs Punkte aus.

