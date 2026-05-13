Omar Adlani trainierte die FCB-Frauen seit dem vergangenen Herbst Keystone

Die Frauen des FC Basel und Cheftrainer Omar Adlani gehen per Ende Saison getrennte Wege.

Keystone-SDA SDA

Wie der FC Basel am Mittwoch mitteilt, sind «unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der zukünftigen Zusammenarbeit» der Grund für die Vertragsauflösung.

Der 35-jährige Adlani übernahm die Baslerinnen im Oktober des vergangenen Jahres und erreichte als drittbestes Team der Qualifikation die Playoff-Viertelfinals. In diesen hätte sich Basel eigentlich im Penaltyschiessen gegen den FC St. Gallen durchgesetzt. Doch weil Adlani eine Spielerin einwechselte, die nicht auf dem offiziellen Matchblatt stand und die Anzahl Auswechselgelegenheiten überschritt, verlor Basel die Begegnung mit den Ostschweizerinnen am Grünen Tisch.

Dieses «unrühmliche Saisonende» sei nicht grundlegend ausschlaggebend für die Beendigung der Zusammenarbeit gewesen, wird Fabian Sanginés, Leiter Frauenfussball, zitiert.