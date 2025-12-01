  1. Privatkunden
Monatelanger Ausfall Weltfussballerin Aitana Bonmati fällt mit Wadenbeinbruch aus

SDA

1.12.2025 - 08:38

Aitana Bonmati fällt mit einem Wadenbeinbruch aus
Aitana Bonmati fällt mit einem Wadenbeinbruch aus
Keystone

Aitana Bonmati zieht sich im Training einen Bruch des linken Wadenbeins zu, wie der spanische Fussballverband mitteilt.

Keystone-SDA

01.12.2025, 08:38

01.12.2025, 08:41

Bonmati, die beim FC Barcelona unter anderem mit der Schweizer Nationalspielerin Sydney Schertenleib spielt, hat sich ihre Verletzung laut Verband im Training am Sonntag durch ein «falsches Aufstützen» zugezogen. Die dreifache Ballon-d'Or-Gewinnerin dürfte für mehrere Monate ausfallen.

Während Spanien am Dienstag das Rückspiel des Nation-League-Finals gegen Deutschland bestreitet, kehrt Bonmati nach Barcelona zurück.

