Alayah Pilgrim wird nicht ins Camp des Nationalteams einrücken Keystone

Alayah Pilgrim fällt für die letzten beiden Länderspiele des Jahres aus. Wie der Schweizerische Fussballverband mitteilt, muss die Stürmerin der AS Roma wegen einer Nasenfraktur pausieren.

Keystone-SDA SDA

Alayah Pilgrim wird deswegen nicht in das am Montag beginnende Camp des Nationalteams einrücken. Auf Instagram teilt die 22-Jährige in ihrer Story ein Foto der blutigen Verletzung.

Quelle: Instagram @alayahpilgrim

Noch im Oktober zeichnete sich Pilgrim als einzige Torschützin im Testspiel gegen Kanada aus, und sorgte damit für den ersten Sieg in der Geschichte gegen die Olympiasiegerinnen von 2021. An Pilgrims Stelle nominierte der neue Nationaltrainer Rafel Navarro Leela Egli nach.

Im letzten Zusammenzug des Jahres trifft die Schweiz im Rahmen zweier Testspiele in Jerez, Spanien, am 28. November auf Belgien und vier Tage später auf Wales.