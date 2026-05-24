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Double-Gewinnerin Alayah Pilgrim gewinnt mit der AS Roma den Cup

SDA

24.5.2026 - 20:02

Alayah Pilgrim blickt auf eine erfolgreiche Saison mit der AS Roma zurück
Alayah Pilgrim blickt auf eine erfolgreiche Saison mit der AS Roma zurück
Keystone

Die Schweizer Nationalspielerin Alayah Pilgrim gewinnt mit der AS Roma das Double.

Keystone-SDA

24.05.2026, 20:02

24.05.2026, 20:16

Nach der Meisterschaft entschieden die Römerinnen auch den Cup für sich. Im Final in Vicenza gegen Juventus Turin sorgte ein Tor von Manuela Giugliano in der 80. Minute für den 1:0-Sieg.

Pilgrim kam in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Bei Juventus Turin spielte der Schweizer Naticaptain Lia Wälti im defensiven Mittelfeld durch, während Teamkollegin und Landsfrau Viola Calligaris den Final von der Ersatzbank mitverfolgen musste.

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