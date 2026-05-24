Alayah Pilgrim blickt auf eine erfolgreiche Saison mit der AS Roma zurück Keystone

Die Schweizer Nationalspielerin Alayah Pilgrim gewinnt mit der AS Roma das Double.

Keystone-SDA SDA

Nach der Meisterschaft entschieden die Römerinnen auch den Cup für sich. Im Final in Vicenza gegen Juventus Turin sorgte ein Tor von Manuela Giugliano in der 80. Minute für den 1:0-Sieg.

Pilgrim kam in der zweiten Halbzeit zum Einsatz. Bei Juventus Turin spielte der Schweizer Naticaptain Lia Wälti im defensiven Mittelfeld durch, während Teamkollegin und Landsfrau Viola Calligaris den Final von der Ersatzbank mitverfolgen musste.

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