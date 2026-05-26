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Abgang nach 14 Jahren Alexia Putellas verkündet Abschied aus Barcelona

SDA

26.5.2026 - 21:17

Alexia Putellas sagt beim FC Barcelona nach 14 Jahren Adios
Alexia Putellas sagt beim FC Barcelona nach 14 Jahren Adios
Keystone

Alexia Putellas verlässt den FC Barcelona nach 14 Jahren. Dies gibt die zweifache Ballon-d'Or-Gewinnerin und vierfache Champions-League-Siegerin am Dienstag bekannt.

Keystone-SDA

26.05.2026, 21:17

26.05.2026, 21:27

«Es waren 14 Saisons und über 500 Spiele mit Momenten, die für immer in der Erinnerung und in meinem Herzen verankert sein werden», erklärte die 32-jährige Spanierin in einem Video auf den sozialen Medien.

Der Captain und grosse Star des FC Barcelona verlässt den Verein nach einer Traumsaison, die am Samstag mit dem Triumph in der Champions League gegen Olympique Lyon (4:0) ihren Höhepunkt fand. Davor hatte das Team der Schweizer Nationalstürmerin Sydney Schertenleib auch die Meisterschaft, die Copa de la Reina und den spanischen Supercup gewonnen.

Mit Putellas gewannen Barcelonas Frauen 38 Titel. In 507 Pflichtspielen erzielte die spanische Weltmeisterin von 2023 232 Tore. Wo sie ihre Laufbahn fortsetzt, gab Putellas noch nicht bekannt.

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