Alisha Lehmann erlebt ein Fussball-Jahr zum Vergessen

Die Saison 2025/26 war für Alisha Lehmann keine erfolgreiche. Bild: Imago

Im Januar verlässt Alisha Lehmann Como nach nur einem halben Jahr und unterschreibt bei Leicester City einen Vertrag bis Sommer 2028. Eine Erfolgsgeschichte ist das freilich nicht. Die Saison endet mit dem Abstieg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Winter verlässt Alisha Lehmann Como nach nur einem halben Jahr und wechselt zu Leicester City.

Mit den Foxes gewinnt die 27-Jährige kein einziges Spiel und steigt ab. Das alles entscheidende Duell im Kampf um den Liga-Erhalt verpasst sie verletzungsbedingt.

Insgesamt erlebt Lehmann ein Fussball-Jahr zum Vergessen. Privat hat sie dagegen ihr Glück gefunden. Mehr anzeigen

Nach der Heim-EM wechselt Alisha Lehmann von Juventus zu Como. Dort will sie ihrer Karriere im Herbst 2025 einen neuen Boost verleihen, denn in Turin kommt sie meist nur zu Teileinsätzen. Zwei Tore und ein Assist stehen Ende Saison zu Buche, zu wenig für eine Offensivspielerin. Und doch schafft sie es ins EM-Kader, kommt aber auch dort nur zu zwei Kurzeinsätzen.

In Como soll Lehmann das Aushängeschild eines neuen Projekts werden. Der Verein träumt gross und Lehmann soll und will dazu beitragen, dass die Träume auch in Erfüllung gehen. Sie ist gekommen, um zu bleiben. Kurz nach ihrem Wechsel schwärmt sie über ihr neues Zuhause und das Projekt: «Como Women will nicht nur gewinnen, sondern auch das Spiel verändern, auf und neben dem Platz. Ich habe gefühlt, dass dies der richtige Platz ist, um zum Ausdruck zu bringen, wer ich bin – sowohl als Sportlerin als auch als Person.»

Das Abenteuer beginnt gar nicht mal so schlecht. Am 14. September erzielt sie in ihrem dritten Spiel ihr erstes Tor. Como feiert im Cup gegen Inter Mailand einen 1:0-Sieg – Lehmann sei Dank. Doch das Ganze entwickelt sich nicht so, wie sich das die beiden Seiten wohl erhofft haben. Die 27-Jährige verliert nach wenigen Einsätzen ihren Stammplatz und verlässt Como, vielleicht auch deshalb, nach nur einem halben Jahr bereits wieder. Dass Ende November auch noch bei ihr eingebrochen wurde, hat das Bild vom schönen Como vielleicht noch zusätzlich getrübt.

Die wahren Gründe für ihren Wechsel kennt letztlich nur Lehmann selbst. Fakt ist aber, dass die Offensivspielerin für Como nach ihrer Sternstunde in der Coppa nicht einen einzigen weiteren Skorerpunkt verbucht hatte. Und so endet das Kapitel zu Beginn dieses Jahres glanzlos. Es folgt der Wechsel zurück auf die Insel. Lehmann, die zwischen 2018 und 2024 bereits für West Ham United, Everton und Aston Villa in Englands höchster Liga gespielt hatte, unterschreibt bei Leicester City einen Vertrag bis Sommer 2028. Den Transfer verkündet sie am Tag nach ihrem 27. Geburtstag.

Lehmann steigt mit Leicester ab

Die Foxes sind zu diesem Zeitpunkt Tabellenneunter. Der Rückstand auf das im achten Rang klassierte Brighton beträgt fünf Punkte und damit gleich viel wie der Vorsprung auf Schlusslicht Liverpool im 12. Rang.

Schon bald ist klar, dass Leicester den Blick nicht nach oben, sondern nach unten richten muss. Lehmann, die mal in der Startelf steht und mal von der Bank kommt, verlässt das Spielfeld jedes Mal als Verliererin. Natürlich liegt das nicht in erster Linie an ihr, doch sie kann dem Team eben auch nicht die erhofften Impulse geben. Und so kommt es, dass Leicester die Saison im letzten Rang abschliesst. Neun Punkte waren es vor ihrer Ankunft, neun Punkte sind es Ende Saison. Liverpool, zuvor das Schlusslicht und am Ende Zweitletzter, hat acht Punkte Vorsprung.

Die Saison hätte Leicester aber dennoch versöhnlich abschliessen können. Denn dank der Ligaaufstockung von 12 auf 14 Teams ist der Tabellenletzte in dieser Saison nicht direkt abgestiegen. Doch es will nicht sein. Leicester City verliert das Duell gegen Charlton Athletic, den Tabellendritten der zweithöchsten Liga, nach einem denkwürdigen Elfmeterschiessen. Von den fünf Schützinnen von Leicester trifft nur eine. Und Lehmann? Sie verpasst das wichtigste Spiel der Saison aufgrund einer Wadenverletzung.

Die Fans tragen Lehmann weiter

Lehmann, die eigentlich nur Fussballerin sein will, ist längst viel mehr als das. Die einen lieben sie über alles, die anderen würden sie am liebsten nie mehr auf dem Fussballplatz sehen. Das zeigt sich etwa Anfang Mai, als sie gleich mit zwei Preisen ausgezeichnet wird. Bei einer Fanumfrage gewinnt sie die Auszeichnung für die beste Spielerin des Teams und das «Tor der Saison» hat natürlich auch Lehmann erzielt.

Ein Sahnetor ist es zwar nicht wirklich (siehe Video unten), allerdings hatten die leidgeprüften Fans auch gar nicht mal so ne grosse Auswahl. In der Liga hat Leicester in der gesamten Saison nur 11 Tore erzielt, sechs weitere im Cup. Ob sie die Auszeichnung verdient oder nicht, das liegt im Auge des Betrachters. Was Lehmann aber sicher nicht verdient, ist, dass man sie deswegen mit Kommentaren unter der Gürtellinie verspottet. Und dennoch passiert genau dies immer und immer wieder.

Hier trifft Lehmann gegen ihren Ex-Klub Alisha Lehmann erzielt gegen Aston Villa das 1:0, trotzdem reicht das schön herausgespielte Tor am Ende nicht zum Sieg. 23.03.2026

Wie geht es weiter?

Die Frage, die sich nun viele stellen: Bleibt Lehmann bei Leicester City oder kommt es abermals zu einem sportlichen Neuanfang? Öffentlich dazu geäussert hat sie sich bislang nicht. Türen stehen sicherlich viele offen, denn wer Alisha Lehmann verpflichtet, der erhält zusätzlich zur Fussballerin auch jede Menge Aufmerksamkeit und gewinnt neue Fans dazu.

Die nächsten Länderspiele bestreitet die Frauen-Nati im Rahmen der WM-Qualifikation. Am 5. Juni spielt die Schweiz in Lugano bei der Eröffnung des neuen Cornaredo Stadions gegen Malta, vier Tage später auswärts gegen Nordirland. Ob mit oder ohne Lehmann, das dürfte vor allem von der Schwere ihrer Verletzung abhängen. Denn in der Nati hat die 27-Jährige in ihren letzten fünf Einsätzen mit zwei Toren und einem Assist auch auf dem Platz auf sich aufmerksam gemacht.

Doch es würde zu diesem verhexten Fussball-Jahr passen, wenn sie die kommenden Spiele, so wie schon die letzten beiden gegen die Türkei, verletzungsbedingt verpassen würde. Doch wie heisst es so schön: Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Und ihre neue grosse Liebe, die hat sie in diesem Jahr ja tatsächlich gefunden.

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