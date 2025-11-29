  1. Privatkunden
Erstes Nati-Tor seit eineinhalb Jahren Alisha Lehmann: «Es hat sich gut angefühlt»

Michael Wegmann

29.11.2025

Alisha Lehmann: «Wir haben viele Sachen gut gemacht»

Alisha Lehmann: «Wir haben viele Sachen gut gemacht»

28.11.2025

Beim 1:2 im Test schiesst Alisha Lehmann ihr 9. Tor im 63. Länderspiel. Es ist ihr bereits ihr viertes gegen Belgien. «Die Belgierinnen liegen mir», sagt der Nati-Star.

,

Ronja Zeller, Michael Wegmann

29.11.2025, 07:30

29.11.2025, 08:08

Die Schweizerinnen verlieren ihr Testspiel in Jerez gegen Belgien 1:2. Genau so gut hätte man aber auch gewinnen können, die Chancen dazu hatte das Team von Rafel Navarro. Doch Alisha Lehmann ist die einzige, die trifft. In der 64. schiebt sie, nur wenige Minuten nach ihrer Einwechslung, zum zwischenzeitlichen 1:1 ein.

Nach dem Schlusspfiff kommt sie zum Interview zu blue Sport. Und obwohl der Test in Jerez in einem quasi leeren Stadion stattfindet, wird sie auf ihrem Weg aufgehalten. Nicht nur jedes Ballmädchen und jeder Ballbub will ein Foto mit dem Social-Media-Star, auch deren Eltern. 

Alisha Lehmann ist auch in Spanien eine Berühmtheit

Alisha Lehmann ist auch in Spanien eine Berühmtheit

Nati-Star Alisha Lehmann ist auch in Spanien eine bekannte Persönlichkeit. Nach dem Testspiel gegen Belgien in Jerez wollen zahlreiche Kinder ein Bild mit der 26-Jährigen.

28.11.2025

Auch Crnogorcevic und Sow sind zufrieden

Lehmann sagt: «Wir haben viele Sachen gut gemacht, wir hatten unsere Chancen. Und aus den Fehlern, die wir begangen haben, werden wir lernen und es am Dienstag gegen Wales besser machen.» Über ihr 9. Tor im Nati-Dress freut sie sich. Lehmann: «Es hat sich gut angefühlt. Auch, dass ich wieder einmal mehr Spielminuten erhalten habe.»

Es ist bereits Lehmanns vierter Treffer gegen Belgien. «Die Belgierinnen liegen mir anscheinend», sagt Lehmann und schmunzelt. 

Nicht nur Lehmann scheint trotz Niederlage zufrieden. Auch Ana-Maria Crnogorcevic, Noemi Ivelj  und Coumba Sow ziehen ein positives Fazit vom Spiel und von den ersten Trainingstagen unter dem neuen Coach im Süden Spaniens. 

1:2-Niederlage gegen Belgien. Die Schweizer Nati verliert erstes Spiel unter Rafel Navarro

1:2-Niederlage gegen BelgienDie Schweizer Nati verliert erstes Spiel unter Rafel Navarro

Coumba Sow: «Man sieht, welche Akzente Navarro schon gesetzt hat»

Coumba Sow: «Man sieht, welche Akzente Navarro schon gesetzt hat»

28.11.2025

Ivelj: «Wir konnten schon viel von Navarro profitieren»

Ivelj: «Wir konnten schon viel von Navarro profitieren»

28.11.2025

Crnogorcevic: «Navarro lebt den Fussball»

Crnogorcevic: «Navarro lebt den Fussball»

28.11.2025

