Alisha Lehmann verlässt Juventus Turin. Imago

Alisha Lehmann verabschiedet sich mit einem emotionalen Post von Juventus Turin und den Fans der Bianconeri. Die Schweizer Nati-Spielerin bedankt sich für ein grossartiges Jahr – sie wird nach Como wechseln.

Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann wird Juventus Turin nach nur einem Jahr wieder verlassen. Die 26-Jährige wechselt zum FC Como Women und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2028.

In einem Instagram-Post hat sich Lehmann bereits emotional bei den Bianconeri verabschiedet: «Ich möchte mich für dieses grossartige Jahr bedanken, insbesondere meinen Teamkollegen und den tollen Fans.»

Lehmann gewann mit Juventus das Double aus Meisterschaft und Pokal und schreibt: «Die harte Arbeit, die wir in der letzten Saison geleistet haben und Titel gewonnen haben, eine Mannschaft, die ich nie vergessen werde. Ich hatte nicht nur Teamkollegen, wir waren eine Familie und ich habe Freunde fürs Leben gefunden. So einen tollen Klub und Menschen, die mir nahe stehen, zu verlassen, war eine sehr schwierige Entscheidung. Dieser Verein, diese Mannschaft und diese Fans werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.»

