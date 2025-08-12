  1. Privatkunden
«Wir waren eine Familie» Alisha Lehmann verabschiedet sich von Juve und wechselt zu Como

Sandro Zappella

12.8.2025

Alisha Lehmann verlässt Juventus Turin.
Alisha Lehmann verlässt Juventus Turin.
Imago

Alisha Lehmann verabschiedet sich mit einem emotionalen Post von Juventus Turin und den Fans der Bianconeri. Die Schweizer Nati-Spielerin bedankt sich für ein grossartiges Jahr – sie wird nach Como wechseln.

Sandro Zappella

12.08.2025, 10:38

12.08.2025, 11:33

Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann wird Juventus Turin nach nur einem Jahr wieder verlassen. Die 26-Jährige wechselt zum FC Como Women und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2028. 

In einem Instagram-Post hat sich Lehmann bereits emotional bei den Bianconeri verabschiedet:  «Ich möchte mich für dieses grossartige Jahr bedanken, insbesondere meinen Teamkollegen und den tollen Fans.»

Lehmann gewann mit Juventus das Double aus Meisterschaft und Pokal und schreibt: «Die harte Arbeit, die wir in der letzten Saison geleistet haben und Titel gewonnen haben, eine Mannschaft, die ich nie vergessen werde. Ich hatte nicht nur Teamkollegen, wir waren eine Familie und ich habe Freunde fürs Leben gefunden. So einen tollen Klub und Menschen, die mir nahe stehen, zu verlassen, war eine sehr schwierige Entscheidung. Dieser Verein, diese Mannschaft und diese Fans werden immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.»

Mehr zu Alisha Lehmann

«Hopp Schwiiz» mit Alisha Lehmann: «In Bern bin ich am liebsten»

«Hopp Schwiiz» mit Alisha Lehmann: «In Bern bin ich am liebsten»

In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös.

19.06.2025

Der Nati-Kolleginnen-Check mit Alisha Lehmann und Riola Xhemaili

Der Nati-Kolleginnen-Check mit Alisha Lehmann und Riola Xhemaili

Wie gut kennst du deine Team-Kollegin. blue Sport hat Alisha Lehmann und Riola Xhemaili auf die Probe gestellt.

21.06.2025

