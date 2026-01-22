  1. Privatkunden
Geburi, Liebesglück, Transfer Alisha Lehmann wechselt zu Leicester City

Patrick Lämmle

22.1.2026

«Hopp Schwiiz» mit Alisha Lehmann: «In Bern bin ich am liebsten»

«Hopp Schwiiz» mit Alisha Lehmann: «In Bern bin ich am liebsten»

In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös.

19.06.2025

Nach Aurélie Csillag wechselt in diesem Winter mit Alisha Lehmann eine weitere Schweizerin in die Premier League. Der Wechsel zeichnete sich zwar ab, kommt aber doch ein wenig überraschend.

Patrick Lämmle

22.01.2026, 17:03

22.01.2026, 17:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Alisha Lehmann wechselt nach nur einem halben Jahr von Como zu Leicester City.
  • Am Tag vor der Verkündung des Wechsels feierte Lehmann ihren 27. Geburtstag.
  • Neben Lehmann spielen noch sieben weitere Nationalspielerinnen in England.
Mehr anzeigen

Nach der EM im eigenen Land wechselte Alisha Lehmann von Juventus Turin zu Como. Nach ihrer Ankunft schwärmte sie über das Projekt, das sie sofort begeistert habe: «Como Women will nicht nur gewinnen, sondern auch das Spiel verändern, auf und neben dem Platz. Ich habe gefühlt, dass dies der richtige Platz ist, um zum Ausdruck zu bringen, wer ich bin – sowohl als Sportlerin als auch als Person.»

Nati-Star im Liebesglück. Alisha Lehmann zeigt am Geburtstag ihren neuen Freund

Nati-Star im LiebesglückAlisha Lehmann zeigt am Geburtstag ihren neuen Freund

Der Hauptgrund für ihren Wechsel sei allerdings gewesen, dass sie bei Como wieder viel Einsatzzeit erhalte. Insgesamt spielte sie allerdings nur zwei Mal über die volle Distanz und schon bald musste sie mit der Jokerrolle klarkommen. Möglich also, dass dies mit ein Grund ist, Como bereits wieder zu verlassen. 

Leicester City belegt aktuell Platz 9 und hat nur fünf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Liverpool im 12. Rang. Den Wechsel verkündet Lehmann am Tag nach ihrem 27. Geburtstag. In England spielte Lehmann bereits für West Ham United, Everton und Aston Villa. Bei Leicester unterschrieb sie nun einen Vertrag bis 2028.

Vor wenigen Tagen wechselte mit Aurélie Csillag eine weitere Nationalspielerin auf die Insel – und dies nur ein halbes Jahr nach ihrem Transfer von Basel zu Freiburg. Für Csillag war der Wechsel zu Liverpool ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk: Am 24. Januar feiert sie ihren 23. Geburtstag.

Persönliche Einblicke. Alisha Lehmann: «Ich hoffe, niemand hackt jemals meine Notizen»

Persönliche EinblickeAlisha Lehmann: «Ich hoffe, niemand hackt jemals meine Notizen»

Mit Livia Peng (Chelsea), Iman Beney (Manchester City), Noelle Maritz (Aston Villa), Luana Bühler (Tottenham) Leila Wandeler und Seraina Piubel (beide West Ham United) spielen neben Csillag und Lehmann noch sechs weitere Schweizerinnen in England.

Das könnte dich auch interessieren

Beney: «Wir essen nicht mit Haaland zu Mittag»

Beney: «Wir essen nicht mit Haaland zu Mittag»

Grosser Schritt im Sommer: Iman Beney erklärt bei blue Sport, wie ihr neues Leben beim Top-Club Manchester City aussieht.

23.12.2025

Peng über die EM: «Im Nachhinein war schon ein grosser Druck da»

Peng über die EM: «Im Nachhinein war schon ein grosser Druck da»

Wie geht man mit Erwartungsdruck um? Livia Peng gibt bei blue Sport ehrliche Einblicke in ihre Heim-EM.

23.12.2025

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Unsere Nati-Stars – ein EM-Sommer für die Ewigkeit

Sie verzauberten 2025 die Schweiz: Nun wollen sie die Welt erobern. Sydney Schertenleib, Livia Peng, Iman Beney und Géraldine Reuteler träumen sich zurück an die EM.

23.12.2025

