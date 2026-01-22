Alisha Lehmann teilt an ihrem Geburtstag private Einblicke auf Instagram – und überrascht ihre Fans mit einem Liebes-Outing.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alisha Lehmann macht an ihrem 27. Geburtstag ihre neue Beziehung öffentlich.

Die Nati-Spielerin zeigt auf Instagram erstmals ihren Partner Montel McKenzie.

McKenzie ist ein ehemaliger «Love Island»-Teilnehmer und ist unter anderem in der Baller League UK aktiv. Mehr anzeigen

Zum 27. Geburtstag sorgt Alisha Lehmann für Aufsehen: Auf Instagram zeigt die Schweizer Nationalspielerin erstmals öffentlich ihren neuen Partner und veröffentlicht mehrere liebevolle Aufnahmen des gemeinsamen Glücks.

Der Mann an ihrer Seite heisst Montel McKenzie. Der 28-jährige Engländer ist aus dem Reality-TV bekannt («Love Island») und spielt selbst Fussball – aktuell beim Klub Folkestone Invicta in der Isthmian League Premier Division in England. Zudem ist McKenzie Teil der Baller League UK – jener Liga, in der auch Lehmann aktiv ist.

Auf seinem Instagram-Profil gratuliert McKenzie mit den Worten «Happy Birthday baby» und teilt dazu Fotos und Videos aus dem gemeinsamen Alltag. Spätestens ein inniger Kuss lässt keinen Zweifel an der Beziehung. Lehmann reagiert öffentlich mit «Ich liebe dich». Auch sie selbst postet in ihrer Instagram-Story eine Bildserie, darunter ein gemeinsames Foto mit ihrem neuen Freund.

In der Vergangenheit war Lehmann längere Zeit mit dem brasilianischen Fussballprofi Douglas Luiz zusammen. Zuvor machte sie auch ihre Beziehung zu ihrer damaligen Teamkollegin Ramona Bachmann öffentlich.