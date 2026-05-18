Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Chelsea feiert zum Saisonabschluss einen 1:0-Sieg gegen Manchester United und beendet die Saison im 3. Rang. Peng wird in der 5. Minute der Nachspielzeit eingewechselt und hält danach noch zwei Bälle fest.

Manchester City Iman Beney

Nachdem Beney auf dem Weg zum Final-Einzug im FA Cup (3:2 nach Verlängerung gegen Chelsea) zwei Assists beisteuerte, steht sie im letzten Meisterschaftsspiel der Saison gegen West Ham United in der Startelf. Weitere Skorerpunkte kommen keine hinzu, den zweiten Treffer leitet sie aber mit einem klugen Pass in die Tiefe ein. In der 80. Minute wird die 19-Jährige beim späteren Endstand von 4:1 ausgewechselt. Ein letztes Highlight steht noch an: Am 31. Mai trifft Meister ManCity im FA-Cup-Final im Wembley auf Brighton.

West Ham United Seraina Piubel

Bei der 1:4-Klatsche gegen ManCity trifft Piubel in der 62. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2. Aus kurzer Distanz drückt sie die Kugel über die Linie. Beim ersten Gegentreffer ist sie nicht nah genug an der Torschützin dran.

West Ham United Leila Wandeler

Wandeler wird in der 78. Minute für Piubel eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt steht es noch 1:3.

Aston Villa Noelle Maritz

Gegen die London City Lionesses verliert Aston Villa 1:2. Maritz spielt wie meistens über die volle Distanz. Aston Villa beendet die Saison im 9. Rang.

Tottenham Luana Bühler

Luana Bühler hat aufgrund einer Knieverletzung nicht nur die Heim-EM verpasst sondern auch die komplette Saison 2025/26, die Tottenham als Tabellenfünfter beendete.

Liverpool Aurélie Csillag

Zum Saisonabschluss verliert Liverpool gegen Vizemeister Arsenal 1:3. Csillag kommt nicht zum Einsatz.

Leicester City Alisha Lehmann

Schlusslicht Leicester City verliert gegen Everton 0:1. Lehmann steht nicht im Kader. Seit die 27-Jährige bei Leicester unter Vertrag steht, hat es in zehn Spielen zehn Niederlagen abgesetzt. Am 23. Mai muss Leicester City nun in der Relegation gegen Charlton Athletic antreten. Im Falle einer Niederlage spielt Leicester kommende Saison nur noch in der zweithöchsten Liga.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Am Sonntag läuft Riesen ein letztes Mal für Frankfurt auf. Am Ende siegt Frankfurt trotz 0:2-Rückstand mit 4:2 und beendet die Saison im 3. Rang, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler, die Frankfurt nach acht Jahren ebenfalls verlässt und dies unter der Woche tränenreich ankündigte, trifft in ihrem Abschiedsspiel gegen Union Berlin zum nervenschonenden 4:2. Es ist ein echtes Sahnetor zum Geniessen.

Frankfurt Noemi Ivelj

Ivelj spielt bei Frankfurt im zentralen Mittelfeld durch. Nati-Trainer Rafel Navarro dürfte das nur bedingt gefallen, denn er sieht die 19-Jährige als Innenverteidigerin. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem wertvoll, wenn sie ihre Einsatzminuten bekommt.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Vizemeister Wolfsburg beendet die Saison mit einem 3:1-Sieg gegen Nürnberg. Vallotto, die zuvor zwei Mal nicht zum Einsatz kam, spielt im zentralen Mittelfeld durch.

Hoffenheim Naomi Luyet

Luyet wechselte im Sommer zu Hoffenheim und fiel monatelang aus. In den letzten sechs Spielen der Saison kam sie nun aber zu Teileinsätzen, so auch beim 0:0 gegen Leipzig. Nur wenig fehlte und sie hätte ihr Team zum Sieg geschossen, doch die Torhüterin klärt ihren Schuss zur Ecke.

Freiburg Julia Stierli

Im letzten Spiel der Saison muss Stierli, die meist in der Startelf steht, auf der Bank Platz nehmen. Die 29-Jährige beendet die Saison mit Freiburg im sicheren Tabellenmittelfeld.

Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli wechselt im Sommer zu Hoffenheim. Im letzten Saisonspiel wird sie gegen Absteiger SGS Essen in der 73. Minute eingewechselt und trifft in der 86. Minute zum 1:1-Endstand.

Fölmli hat in dieser Saison in 20 Bundesliga-Spielen acht Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet. In den vier bisherigen WM-Quali-Einsätzen hat sie ebenfalls schon zwei Treffer erzielt. Läuft bei Fölmli.

Freiburg Alena Bienz

Bienz steht gegen SGS Essen in der Startelf. In der 42. Minute chippt sie den Ball über die Torhüterin, muss dann aber mitansehen, wie Paula Flach den Treffer mit einer überaus spektakulären Rettungsaktion noch verhindert.

Freiburg Leela Egli

Egli spielt bei Freiburg durch, bleibt aber über weite Strecken blass. Dennoch darf die 19-Jährige mit ihren Leistungen in dieser Saison mehr als zufrieden sein. 5 Tore und 3 Assists in 23 Bundesliga-Spielen sind eine ordentliche Ausbeute für die Mittelfeldspielerin.

RB Leipzig Elvira Herzog

Stammtorhüterin Elvira Herzog, die ihren Vertrag im März vorzeitig bis Sommer 2028 verlängerte, sitzt im letzten Saisonspiel (0:0 gegen Hoffenheim) auf der Bank.

RB Leipzig Lara Marti

Wie Luana Bühler (Tottenham) verpasst auch Lara Marti verletzungsbedingt die komplette Saison. Sie hatte sich vor der Heim-EM einen Kreuzbandriss zugezogen.

Union Berlin Nadine Böhi

Bei der 2:4-Niederlage gegen Frankfurt sitzt Böhi wie schon in den Spielen davor nur auf der Bank.

Union Berlin Lia Kamber

Lia Kamber spielt bei Union Berlin einmal mehr über die volle Distanz, kann die 2:4-Niederlage aber auch nicht abwenden. In der 13. Minute sieht sie die Gelbe Karte.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Arfaoui wechselt auf die kommende Saison hin zum SC Freiburg. In ihrem letzten Spiel für Werder Bremen (3:1-Auswärtssieg gegen Leverkusen) wird die 26-Jährige in der 88. Minute eingewechselt.

1. FC Köln Irina Fuchs

Die 20-Jährige kommt beim 3:0-Sieg gegen Absteiger Carl Zeiss Jena nicht zum Einsatz.

1. FC Köln Lydia Andrade

Lydia Andrade präsentiert sich in den letzten Wochen in herausragender Form. Wie schon in den drei vorangegangenen Spielen erzielt die 27-Jährige ein Tor für die Kölnerinnen. Sie läuft in der 22. Minute zwei Spielerinnen davon und trifft aus spitzem Winkel zum 2:0 (Tor im Video). Zur Pause wird Andrade beim Stand von 3:0 ausgewechselt. Weitere Tore fallen danach keine mehr. Mit ihren Auftritten bewirbt sich Andrade auch für die Nati, fünf Länderspiele hat sie ja bereits bestritten. Das letzte davon im Dezember 2024 gegen England.

Lydia Andrade zeigt in den letzten Wochen starke Leistungen. Imago

SGS Essen Ella Touon

Touon spielt bei Absteiger Essen (1:1 gegen Freiburg) durch. Die 22-Jährige spielte in der Rückrunde auf Leihbasis für Essen und verlieh ihrer Karriere einen neuen Boos. In zehn Bundesliga-Spielen erzielte sie drei Tore und bereite zwei weitere vor. Unvergessen bleibt auch ihr Tor beim 1:0-Sieg im Pokal-Viertelfinal gegen Werder Bremen. Ob sie nun zurück nach Köln geht oder anderswo unterschreibt, ist noch nicht bekannt.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Meroni steht bei der 1:3-Niederlage gegen Wolfsburg nicht im Kader.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Die 22-Jährige wird bei Absteiger Carl Zeiss Jena in der 56. Minute eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt liegt ihr Team gegen Köln bereits 0:3 zurück. Immerhin fallen danach keine Tore mehr. Mühlemann ist eine von 13 Spielerinnen, die den Verein mit Sicherheit verlassen werden.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Die 33-jährige Nati-Kapitänin sitzt beim 3:1-Sieg gegen Parma auf der Bank. Juve beendet die Saison im 3. Rang und darf in der kommenden Spielzeit in der Champions-League-Qualifikation antreten. Ein anderes Highlight steht aber noch bevor: Am 24. Mai trifft Juve im Final der Coppa Italia auf Meister AS Rom. Möglich, dass es Wältis letztes Spiel für die Turinerinnen sein wird.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris spielt gegen Parma zum zweiten Mal in Folge über die volle Distanz. Ob sie auch im Final der Coppa Italia zum Zug kommt, wird sich zeigen. Freuen durfte sie sich kürzlich über die Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres des Kantons Obwalden.

AS Rom Alayah Pilgrim

Beim Sieg gegen Genua bereitet Pilgrim eine Viertelstunde nach ihrer Einwechslung den Treffer zum 2:0 vor. Nach dem Meisterschaftsgewinn will Roma auch im Coppa-Final am 24. Mai triumphieren.

US Sassuolo Noemi Benz

Die 22-Jährige zeigt beim 1:1 gegen Napoli eine ansprechende Leistung. Beim Gegentor ist sie machtlos und in der 80. Minute hält sie mit einer guten Parade den Punkt fest.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Nach der Meisterschaft gewinnt Barcelona auch den Final der Copa de la Reina gegen Atlético Madrid. Bereits nach 37 Minuten führte der haushohe Favorit 3:0. Schertenleib wird in der 86. Minute eingewechselt. Das grösste Highlight steht aber noch bevor: Am 23. Mai trifft Barça im Champions-League-Final auf die französische Spitzenmannschaft OL Lyonnes. Danach wird Barça dann noch die letzten beiden Meisterschaftsspiele bestreiten.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Laia Ballesté blickt auf ein spielfreies Wochenende zurück.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Vor der Heim-EM schiesst Meriame Terchoun heftig gegen ihren Klub-Boss. Dennoch bleibt sie bei Dijon und zeigt gute Leistungen. Nun zieht sie allerdings einen Schlussstrich. Sie bedankt sich bei all den «wunderbaren Menschen», die sie auf ihrem Weg kennengelernt habe. Die Zeit beim DFCO werde sie nie vergessen.

Danach folgt allerdings eine vernichtende Spitze gegen die Verantwortlichen des Vereins: «Wir haben alles für diesen Verein gegeben und bis zum Schluss gekämpft. Wir hatten uns in den letzten Jahren nach und nach auf höchstem Niveau etabliert, und doch hat das nicht gereicht, um mit Respekt behandelt zu werden und ein professionelles Umfeld zu erhalten. Wenn ich aus dieser schwierigen Zeit etwas gelernt habe, dann ist es, dass man gehen muss, wenn man nicht angemessen behandelt wird.»

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Die Saison endete für Strassburg am 6. Mai. In der Endabrechnung reichte es in der Zwölferliga für Platz 7. Um sich für die Nati aufzudrängen sind das keine guten Voraussetzungen.

RC Strassburg Ana-Maria Crnogorcevic

Die Saison endete am 6. Mai. Deshalb dürfte es auch Crnogorcevic beim nächsten Länderspielzusammenzug nicht im gewünschten Rhythmus sein.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Riola Xhemaili erlebt einen ganz bitteren Samstagnachmittag. Im Pokalfinal gegen Twente Enschede bereitet sie in der 70. Minute das 2:0 vor. Kurz nach dem Abschlusstor (84.) wird Xhemaili erst verwarnt und dann ausgewechselt. Von draussen muss sie mitansehen, wie Twente in der 89. Minute noch das 2:2 erzielt und später im Elfmeterschiessen gewinnt. Für die 23-Jährige war es trotz allem eine äusserst erfolgreiche Saison. Auf dem Weg zum Meistertitel erzielte sie in 21 Spielen 13 Tore und bereitete 6 weitere vor. Damit war sie die beste Skorerin ihres Teams und die viertbeste der Liga.

🇳🇴 Norwegen

Vålerenga Naina Inauen

Zwar verliert Vålerenga nach zuvor drei Siegen in Folge gegen Molde 1:2, doch an Inauen liegt es nicht. Die 25-Jährige befindet sich gerade in Topform und trifft in der 59. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1. In den letzten drei Spielen hat sie 5 Skorerpunkte beigesteuert (3 Tore, 2 Assists).

Die Chancen dürften damit gar nicht schlecht stehen, dass die Tochter von Thun-Trainer Emil Inauen für die kommenden Länderspiele aufgeboten wird. Unter Navarros Vorgängerin Pia Sundhage wurde Naina Inauen schon zwei Mal für die Nati aufgeboten, kam dann allerdings nie zum Einsatz.