Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Chelsea feiert zum Saisonabschluss einen 1:0-Sieg gegen Manchester United und beendet die Saison im 3. Rang. Peng wird in der 5. Minute der Nachspielzeit eingewechselt und hält danach noch zwei Bälle fest.
Manchester City
Iman Beney
Nachdem Beney auf dem Weg zum Final-Einzug im FA Cup (3:2 nach Verlängerung gegen Chelsea) zwei Assists beisteuerte, steht sie im letzten Meisterschaftsspiel der Saison gegen West Ham United in der Startelf. Weitere Skorerpunkte kommen keine hinzu, den zweiten Treffer leitet sie aber mit einem klugen Pass in die Tiefe ein. In der 80. Minute wird die 19-Jährige beim späteren Endstand von 4:1 ausgewechselt. Ein letztes Highlight steht noch an: Am 31. Mai trifft Meister ManCity im FA-Cup-Final im Wembley auf Brighton.
West Ham United
Seraina Piubel
Bei der 1:4-Klatsche gegen ManCity trifft Piubel in der 62. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2. Aus kurzer Distanz drückt sie die Kugel über die Linie. Beim ersten Gegentreffer ist sie nicht nah genug an der Torschützin dran.
West Ham United
Leila Wandeler
Wandeler wird in der 78. Minute für Piubel eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt steht es noch 1:3.
Aston Villa
Noelle Maritz
Gegen die London City Lionesses verliert Aston Villa 1:2. Maritz spielt wie meistens über die volle Distanz. Aston Villa beendet die Saison im 9. Rang.
Tottenham
Luana Bühler
Luana Bühler hat aufgrund einer Knieverletzung nicht nur die Heim-EM verpasst sondern auch die komplette Saison 2025/26, die Tottenham als Tabellenfünfter beendete.
Liverpool
Aurélie Csillag
Zum Saisonabschluss verliert Liverpool gegen Vizemeister Arsenal 1:3. Csillag kommt nicht zum Einsatz.
Leicester City
Alisha Lehmann
Schlusslicht Leicester City verliert gegen Everton 0:1. Lehmann steht nicht im Kader. Seit die 27-Jährige bei Leicester unter Vertrag steht, hat es in zehn Spielen zehn Niederlagen abgesetzt. Am 23. Mai muss Leicester City nun in der Relegation gegen Charlton Athletic antreten. Im Falle einer Niederlage spielt Leicester kommende Saison nur noch in der zweithöchsten Liga.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Nadine Riesen
Am Sonntag läuft Riesen ein letztes Mal für Frankfurt auf. Am Ende siegt Frankfurt trotz 0:2-Rückstand mit 4:2 und beendet die Saison im 3. Rang, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt.
Frankfurt
Géraldine Reuteler
Reuteler, die Frankfurt nach acht Jahren ebenfalls verlässt und dies unter der Woche tränenreich ankündigte, trifft in ihrem Abschiedsspiel gegen Union Berlin zum nervenschonenden 4:2. Es ist ein echtes Sahnetor zum Geniessen.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Ivelj spielt bei Frankfurt im zentralen Mittelfeld durch. Nati-Trainer Rafel Navarro dürfte das nur bedingt gefallen, denn er sieht die 19-Jährige als Innenverteidigerin. Auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem wertvoll, wenn sie ihre Einsatzminuten bekommt.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Vizemeister Wolfsburg beendet die Saison mit einem 3:1-Sieg gegen Nürnberg. Vallotto, die zuvor zwei Mal nicht zum Einsatz kam, spielt im zentralen Mittelfeld durch.
Hoffenheim
Naomi Luyet
Luyet wechselte im Sommer zu Hoffenheim und fiel monatelang aus. In den letzten sechs Spielen der Saison kam sie nun aber zu Teileinsätzen, so auch beim 0:0 gegen Leipzig. Nur wenig fehlte und sie hätte ihr Team zum Sieg geschossen, doch die Torhüterin klärt ihren Schuss zur Ecke.
Freiburg
Julia Stierli
Im letzten Spiel der Saison muss Stierli, die meist in der Startelf steht, auf der Bank Platz nehmen. Die 29-Jährige beendet die Saison mit Freiburg im sicheren Tabellenmittelfeld.
Freiburg
Svenja Fölmli
Fölmli wechselt im Sommer zu Hoffenheim. Im letzten Saisonspiel wird sie gegen Absteiger SGS Essen in der 73. Minute eingewechselt und trifft in der 86. Minute zum 1:1-Endstand.
Fölmli hat in dieser Saison in 20 Bundesliga-Spielen acht Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet. In den vier bisherigen WM-Quali-Einsätzen hat sie ebenfalls schon zwei Treffer erzielt. Läuft bei Fölmli.
Freiburg
Alena Bienz
Bienz steht gegen SGS Essen in der Startelf. In der 42. Minute chippt sie den Ball über die Torhüterin, muss dann aber mitansehen, wie Paula Flach den Treffer mit einer überaus spektakulären Rettungsaktion noch verhindert.
Freiburg
Leela Egli
Egli spielt bei Freiburg durch, bleibt aber über weite Strecken blass. Dennoch darf die 19-Jährige mit ihren Leistungen in dieser Saison mehr als zufrieden sein. 5 Tore und 3 Assists in 23 Bundesliga-Spielen sind eine ordentliche Ausbeute für die Mittelfeldspielerin.
RB Leipzig
Elvira Herzog
Stammtorhüterin Elvira Herzog, die ihren Vertrag im März vorzeitig bis Sommer 2028 verlängerte, sitzt im letzten Saisonspiel (0:0 gegen Hoffenheim) auf der Bank.
RB Leipzig
Lara Marti
Wie Luana Bühler (Tottenham) verpasst auch Lara Marti verletzungsbedingt die komplette Saison. Sie hatte sich vor der Heim-EM einen Kreuzbandriss zugezogen.
Union Berlin
Nadine Böhi
Bei der 2:4-Niederlage gegen Frankfurt sitzt Böhi wie schon in den Spielen davor nur auf der Bank.
Union Berlin
Lia Kamber
Lia Kamber spielt bei Union Berlin einmal mehr über die volle Distanz, kann die 2:4-Niederlage aber auch nicht abwenden. In der 13. Minute sieht sie die Gelbe Karte.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
Arfaoui wechselt auf die kommende Saison hin zum SC Freiburg. In ihrem letzten Spiel für Werder Bremen (3:1-Auswärtssieg gegen Leverkusen) wird die 26-Jährige in der 88. Minute eingewechselt.
1. FC Köln
Irina Fuchs
Die 20-Jährige kommt beim 3:0-Sieg gegen Absteiger Carl Zeiss Jena nicht zum Einsatz.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Lydia Andrade präsentiert sich in den letzten Wochen in herausragender Form. Wie schon in den drei vorangegangenen Spielen erzielt die 27-Jährige ein Tor für die Kölnerinnen. Sie läuft in der 22. Minute zwei Spielerinnen davon und trifft aus spitzem Winkel zum 2:0 (Tor im Video). Zur Pause wird Andrade beim Stand von 3:0 ausgewechselt. Weitere Tore fallen danach keine mehr. Mit ihren Auftritten bewirbt sich Andrade auch für die Nati, fünf Länderspiele hat sie ja bereits bestritten. Das letzte davon im Dezember 2024 gegen England.
SGS Essen
Ella Touon
Touon spielt bei Absteiger Essen (1:1 gegen Freiburg) durch. Die 22-Jährige spielte in der Rückrunde auf Leihbasis für Essen und verlieh ihrer Karriere einen neuen Boos. In zehn Bundesliga-Spielen erzielte sie drei Tore und bereite zwei weitere vor. Unvergessen bleibt auch ihr Tor beim 1:0-Sieg im Pokal-Viertelfinal gegen Werder Bremen. Ob sie nun zurück nach Köln geht oder anderswo unterschreibt, ist noch nicht bekannt.
1. FC Nürnberg
Lara Meroni
Meroni steht bei der 1:3-Niederlage gegen Wolfsburg nicht im Kader.
Carl Zeiss Jena
Elena Mühlemann
Die 22-Jährige wird bei Absteiger Carl Zeiss Jena in der 56. Minute eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt liegt ihr Team gegen Köln bereits 0:3 zurück. Immerhin fallen danach keine Tore mehr. Mühlemann ist eine von 13 Spielerinnen, die den Verein mit Sicherheit verlassen werden.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Die 33-jährige Nati-Kapitänin sitzt beim 3:1-Sieg gegen Parma auf der Bank. Juve beendet die Saison im 3. Rang und darf in der kommenden Spielzeit in der Champions-League-Qualifikation antreten. Ein anderes Highlight steht aber noch bevor: Am 24. Mai trifft Juve im Final der Coppa Italia auf Meister AS Rom. Möglich, dass es Wältis letztes Spiel für die Turinerinnen sein wird.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Calligaris spielt gegen Parma zum zweiten Mal in Folge über die volle Distanz. Ob sie auch im Final der Coppa Italia zum Zug kommt, wird sich zeigen. Freuen durfte sie sich kürzlich über die Auszeichnung zur Sportlerin des Jahres des Kantons Obwalden.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Beim Sieg gegen Genua bereitet Pilgrim eine Viertelstunde nach ihrer Einwechslung den Treffer zum 2:0 vor. Nach dem Meisterschaftsgewinn will Roma auch im Coppa-Final am 24. Mai triumphieren.
US Sassuolo
Noemi Benz
Die 22-Jährige zeigt beim 1:1 gegen Napoli eine ansprechende Leistung. Beim Gegentor ist sie machtlos und in der 80. Minute hält sie mit einer guten Parade den Punkt fest.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Nach der Meisterschaft gewinnt Barcelona auch den Final der Copa de la Reina gegen Atlético Madrid. Bereits nach 37 Minuten führte der haushohe Favorit 3:0. Schertenleib wird in der 86. Minute eingewechselt. Das grösste Highlight steht aber noch bevor: Am 23. Mai trifft Barça im Champions-League-Final auf die französische Spitzenmannschaft OL Lyonnes. Danach wird Barça dann noch die letzten beiden Meisterschaftsspiele bestreiten.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Laia Ballesté blickt auf ein spielfreies Wochenende zurück.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Vor der Heim-EM schiesst Meriame Terchoun heftig gegen ihren Klub-Boss. Dennoch bleibt sie bei Dijon und zeigt gute Leistungen. Nun zieht sie allerdings einen Schlussstrich. Sie bedankt sich bei all den «wunderbaren Menschen», die sie auf ihrem Weg kennengelernt habe. Die Zeit beim DFCO werde sie nie vergessen.
Danach folgt allerdings eine vernichtende Spitze gegen die Verantwortlichen des Vereins: «Wir haben alles für diesen Verein gegeben und bis zum Schluss gekämpft. Wir hatten uns in den letzten Jahren nach und nach auf höchstem Niveau etabliert, und doch hat das nicht gereicht, um mit Respekt behandelt zu werden und ein professionelles Umfeld zu erhalten. Wenn ich aus dieser schwierigen Zeit etwas gelernt habe, dann ist es, dass man gehen muss, wenn man nicht angemessen behandelt wird.»
RC Strassburg
Eseosa Aigbogun
Die Saison endete für Strassburg am 6. Mai. In der Endabrechnung reichte es in der Zwölferliga für Platz 7. Um sich für die Nati aufzudrängen sind das keine guten Voraussetzungen.
RC Strassburg
Ana-Maria Crnogorcevic
Die Saison endete am 6. Mai. Deshalb dürfte es auch Crnogorcevic beim nächsten Länderspielzusammenzug nicht im gewünschten Rhythmus sein.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
Riola Xhemaili erlebt einen ganz bitteren Samstagnachmittag. Im Pokalfinal gegen Twente Enschede bereitet sie in der 70. Minute das 2:0 vor. Kurz nach dem Abschlusstor (84.) wird Xhemaili erst verwarnt und dann ausgewechselt. Von draussen muss sie mitansehen, wie Twente in der 89. Minute noch das 2:2 erzielt und später im Elfmeterschiessen gewinnt. Für die 23-Jährige war es trotz allem eine äusserst erfolgreiche Saison. Auf dem Weg zum Meistertitel erzielte sie in 21 Spielen 13 Tore und bereitete 6 weitere vor. Damit war sie die beste Skorerin ihres Teams und die viertbeste der Liga.
🇳🇴 Norwegen
Vålerenga
Naina Inauen
Zwar verliert Vålerenga nach zuvor drei Siegen in Folge gegen Molde 1:2, doch an Inauen liegt es nicht. Die 25-Jährige befindet sich gerade in Topform und trifft in der 59. Minute zum zwischenzeitlichen 1:1. In den letzten drei Spielen hat sie 5 Skorerpunkte beigesteuert (3 Tore, 2 Assists).
Die Chancen dürften damit gar nicht schlecht stehen, dass die Tochter von Thun-Trainer Emil Inauen für die kommenden Länderspiele aufgeboten wird. Unter Navarros Vorgängerin Pia Sundhage wurde Naina Inauen schon zwei Mal für die Nati aufgeboten, kam dann allerdings nie zum Einsatz.