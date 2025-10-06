Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Livia Peng muss weiter auf ihre Chance warten. Beim 1:1 gegen Manchester United gibt Chelsea in der 5. Runde erstmals Punkte ab.
Manchester City
Iman Beney
In der 89. Minute schiesst Beney Manchester City im Top-Spiel gegen Arsenal als Jokerin zum 3:2-Sieg. Es ist ihr erster Treffer in der Premier League. Bei ihrer Einwechslung in der 60. Minute stand es noch 1:1.
Aston Villa
Noelle Maritz
Maritz sitzt beim 2:0-Sieg gegen West Ham eine Rotsperre ab.
West Ham United
Leila Wandeler
Die 19-Jährige wird gegen Aston Villa in der 86. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt. West Ham steht nach fünf Runden mit 0 Punkten am Tabellenende.
West Ham United
Seraina Piubel
Piubel kommt in der 61. Minute beim Stand von 0:1 ins Spiel.
Tottenham
Luana Bühler
Tottenham feiert ohne die verletzte Luana Bühler einen 1:0-Sieg gegen Brighton.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Nadine Riesen
Als Rechtsverteidigerin spielt Riesen beim 3:1-Sieg gegen Carl Zeiss Jena durch. Sie zeigt einige gute Vorstösse.
Frankfurt
Géraldine Reuteler
Reuteler setzt in der Offensive einige Akzente, bleibt aber ohne Skorerpunkt. In der 90. Minute wird sie ausgewechselt.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Ivelj wird in der 90. Minute für Doppeltorschützin Amanda Ilestedt eingewechselt.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Beim 8:0-Sieg gegen SGS Essen steht Vallotto nicht im Kader.
Hoffenheim
Naomi Luyet
Hoffenheim spielt am Montagabend auswärts gegen den HSV.
Freiburg
Julia Stierli
Freiburg schlägt Union Berlin auswärts im Stadion An der Alten Försterei vor 8849 Zuschauer*innen mit 3:0. Stierli spielt in der Innenverteidigung durch. Ihr starker Ballgewinn steht am Ursprung des zweiten Treffers.
Freiburg
Svenja Fölmli
Fölmli fehlt aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.
Freiburg
Aurélie Csillag
Auch für Csillag kommt ein Einsatz nach Sprunggelenksproblemen zu früh.
Freiburg
Alena Bienz
Bienz wird in der 63. Minute eingewechselt und trifft in der 89. Minute sehenswert zum 3:0-Endstand.
Freiburg
Leela Egli
Die Vorarbeit zum dritten Freiburg-Treffer liefert Leela Egli, die ab der 77. Minute mitspielen darf.
RB Leipzig
Elvira Herzog
Herzog zeigt beim 1:1 gegen Nürnberg eine gute Leistung
RB Leipzig
Lara Marti
Lara Marti fällt mit einem Kreuzbandriss aus.
Union Berlin
Nadine Böhi
Böhi sitzt bei der 0:3-Niederlage gegen Freiburg auf der Ersatzbank.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
Werder Bremen geht gegen Bayern München mit 0:4 unter. Arfaoui wird in der 72. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Das Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen ist wegen eines Flutlicht-Ausfalls in der 41. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochen worden. Andrade sitzt auf der Bank.
1. FC Köln
Ella Touon
Touon ist bei der abgebrochenen Partie ebenfalls nur Ersatz.
1. FC Nürnberg
Lara Meroni
Meroni fehlt beim 1:1 gegen Leipzig noch immer verletzt.
Carl Zeiss Jena
Elena Mühlemann
Wird gegen Frankfurt beim Stand von 0:1 eingewechselt. Am Ende setzt es eine 1:3-Niederlage ab.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
In der 74. Minute wird Lia Wälti eingewechselt, es ist ihr Debüt für Juventus. Die Partie endet mit einem enttäuschenden 0:0. Mehr Unterhaltung bietet Wälti im Vorfeld der Partie mit einer Gesangseinlage.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Die Nati-Verteidigerin spielt beim Liga-Auftakt gegen Sassuolo in der Innenverteidigung durch. Sie sieht, wie die Offensivabteilung reihenweise Chancen liegen lässt.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Die AS Roma startet mit einem 4:0-Sieg gegen Parma in die Meisterschaft. Pilgrim sitzt für einmal auf der Bank.
Como
Alisha Lehmann
In der 31. Minute scheitert Lehmann mit ihrem Abschluss an der stark reagierenden Lazio-Torfrau. Am Ende verliert Como 1:2. Lehmann sieht in der Nachspielzeit noch Gelb.
US Sassuolo
Noemi Benz
Sitzt bei Sassuolo auf der Bank.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Beim 4:0-Sieg gegen SD Eibar spielt Schertenleib erstmals in dieser Saison durch. In der 14. Minute bereitet sie das 1:0 vor.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Ballesté fehlt bei der 0:1-Niederlage gegen Sevilla erneut.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Bei der 0:1-Niederlage gegen PSG nicht im Kader.
RC Strassburg
Eseosa Aigbogun
Die 32-Jährige wird gegen Montpellier in der 77. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
Bei der 1:3-Niederlage im Spitzenkampf gegen Twente bleibt Xhemaili für einmal ohne Skorerpunkt.
🇺🇲 USA
Seattle Reign
Ana-Maria Crnogorcevic
Bei der Nullnummer gegen Gotham kommt Crnogorcevic erneut nur zu einem Kurzeinsatz.
Tampa Bay Sun
Sandrine Mauron
Mauron wird gegen Fort Lauderdale in der 73. Minute eingewechselt. Tore fallen auch nach ihrer Einwechslung keine, aber die Nati-Spielerin handelt sich noch eine Gelbe Karte ein.
🇳🇴 Norwegen
Valerenga
Naina Inauen
Valerenga feiert einen 4:1-Sieg gegen Bodo/Glimt. Inauen spielt im zentralen Mittelfeld durch.