Söldnerinnen-Check Beney schiesst ManCity zum Sieg ++ Wälti singt vor Juve-Debüt ++ Schertenleib mit Assist

Patrick Lämmle

6.10.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

06.10.2025, 11:00

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Livia Peng muss weiter auf ihre Chance warten. Beim 1:1 gegen Manchester United gibt Chelsea in der 5. Runde erstmals Punkte ab.

 

Manchester City

Iman Beney

In der 89. Minute schiesst Beney Manchester City im Top-Spiel gegen Arsenal als Jokerin zum 3:2-Sieg. Es ist ihr erster Treffer in der Premier League. Bei ihrer Einwechslung in der 60. Minute stand es noch 1:1.

Iman Beney schiesst ManCity mit Premierentor zum Sieg im Top-Spiel

Iman Beney schiesst ManCity mit Premierentor zum Sieg im Top-Spiel

05.10.2025

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Maritz sitzt beim 2:0-Sieg gegen West Ham eine Rotsperre ab.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Die 19-Jährige wird gegen Aston Villa in der 86. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt. West Ham steht nach fünf Runden mit 0 Punkten am Tabellenende.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Piubel kommt in der 61. Minute beim Stand von 0:1 ins Spiel.

 

Tottenham

Luana Bühler

Tottenham feiert ohne die verletzte Luana Bühler einen 1:0-Sieg gegen Brighton.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Als Rechtsverteidigerin spielt Riesen beim 3:1-Sieg gegen Carl Zeiss Jena durch. Sie zeigt einige gute Vorstösse.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Reuteler setzt in der Offensive einige Akzente, bleibt aber ohne Skorerpunkt. In der 90. Minute wird sie ausgewechselt.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Ivelj wird in der 90. Minute für Doppeltorschützin Amanda Ilestedt eingewechselt.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Beim 8:0-Sieg gegen SGS Essen steht Vallotto nicht im Kader.

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

Hoffenheim spielt am Montagabend auswärts gegen den HSV.

 

Freiburg

Julia Stierli

Freiburg schlägt Union Berlin auswärts im Stadion An der Alten Försterei vor 8849 Zuschauer*innen mit 3:0. Stierli spielt in der Innenverteidigung durch. Ihr starker Ballgewinn steht am Ursprung des zweiten Treffers.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Fölmli fehlt aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Freiburg

Aurélie Csillag

Auch für Csillag kommt ein Einsatz nach Sprunggelenksproblemen zu früh.

 

Freiburg

Alena Bienz

Bienz wird in der 63. Minute eingewechselt und trifft in der 89. Minute sehenswert zum 3:0-Endstand.

Bienz trifft sehenswert – Egli liefert den Assist

Bienz trifft sehenswert – Egli liefert den Assist

06.10.2025

 

Freiburg

Leela Egli

Die Vorarbeit zum dritten Freiburg-Treffer liefert Leela Egli, die ab der 77. Minute mitspielen darf.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Herzog zeigt beim 1:1 gegen Nürnberg eine gute Leistung

 

RB Leipzig

Lara Marti

Lara Marti fällt mit einem Kreuzbandriss aus.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Böhi sitzt bei der 0:3-Niederlage gegen Freiburg auf der Ersatzbank.

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Werder Bremen geht gegen Bayern München mit 0:4 unter. Arfaoui wird in der 72. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Das Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen ist wegen eines Flutlicht-Ausfalls in der 41. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochen worden. Andrade sitzt auf der Bank.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

1. FC Köln

Ella Touon

Touon ist bei der abgebrochenen Partie ebenfalls nur Ersatz.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Meroni fehlt beim 1:1 gegen Leipzig noch immer verletzt.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Wird gegen Frankfurt beim Stand von 0:1 eingewechselt. Am Ende setzt es eine 1:3-Niederlage ab.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

In der 74. Minute wird Lia Wälti eingewechselt, es ist ihr Debüt für Juventus. Die Partie endet mit einem enttäuschenden 0:0. Mehr Unterhaltung bietet Wälti im Vorfeld der Partie mit einer Gesangseinlage.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Die Nati-Verteidigerin spielt beim Liga-Auftakt gegen Sassuolo in der Innenverteidigung durch. Sie sieht, wie die Offensivabteilung reihenweise Chancen liegen lässt.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Die AS Roma startet mit einem 4:0-Sieg gegen Parma in die Meisterschaft. Pilgrim sitzt für einmal auf der Bank.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Como

Alisha Lehmann

In der 31. Minute scheitert Lehmann mit ihrem Abschluss an der stark reagierenden Lazio-Torfrau. Am Ende verliert Como 1:2. Lehmann sieht in der Nachspielzeit noch Gelb.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Sitzt bei Sassuolo auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Beim 4:0-Sieg gegen SD Eibar spielt Schertenleib erstmals in dieser Saison durch. In der 14. Minute bereitet sie das 1:0 vor.

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Ballesté fehlt bei der 0:1-Niederlage gegen Sevilla erneut.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Bei der 0:1-Niederlage gegen PSG nicht im Kader.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Die 32-Jährige wird gegen Montpellier in der 77. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Bei der 1:3-Niederlage im Spitzenkampf gegen Twente bleibt Xhemaili für einmal ohne Skorerpunkt.

🇺🇲 USA

 

Seattle Reign

Ana-Maria Crnogorcevic

Bei der Nullnummer gegen Gotham kommt Crnogorcevic erneut nur zu einem Kurzeinsatz.

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Mauron

Mauron wird gegen Fort Lauderdale in der 73. Minute eingewechselt. Tore fallen auch nach ihrer Einwechslung keine, aber die Nati-Spielerin handelt sich noch eine Gelbe Karte ein.

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

Valerenga feiert einen 4:1-Sieg gegen Bodo/Glimt. Inauen spielt im zentralen Mittelfeld durch.

Mehr Frauen-Fussball

Omar Adlani. Die FCB-Frauen haben einen neuen Chef-Trainer

Omar AdlaniDie FCB-Frauen haben einen neuen Chef-Trainer

Vertrag verlängern oder nicht?. Jetzt wird beim Verband über Pia Sundhages Zukunft debattiert

Vertrag verlängern oder nicht?Jetzt wird beim Verband über Pia Sundhages Zukunft debattiert

Söldnerinnen-Check. Wandeler erzielt Traum-Tor ++ Maritz sieht für Brutalo-Tackling Rot ++ Xhemaili trifft und trifft

Söldnerinnen-CheckWandeler erzielt Traum-Tor ++ Maritz sieht für Brutalo-Tackling Rot ++ Xhemaili trifft und trifft

Frauen-Nationalteam. Schweizerinnen treffen auf Kanada und Schottland

Frauen-NationalteamSchweizerinnen treffen auf Kanada und Schottland

Women's Super League. Sow schiesst Basel sehenswert zum Sieg ++ Servette makellos ++ Thun bleibt punktlos

Women's Super LeagueSow schiesst Basel sehenswert zum Sieg ++ Servette makellos ++ Thun bleibt punktlos

Fussball-Videos

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Die Geschichte von FCL-Juwel Lucas Ferreira

Bis vor ein paar Monaten kickt Lucas Ferreira noch in der U19 des FC Luzern. Dann wird er kurzfristig ins Trainingslager der 1. Mannschaft geholt – und legt seither einen steilen Aufstieg hin.

03.10.2025

Celta - Atlético Madrid 1:1

Celta - Atlético Madrid 1:1

LALIGA | 8. Runde | Saison 25/26

05.10.2025

Mall: «Basel hatte sehr müde Beine, aber wir haben es ihnen extrem leicht gemacht»

Mall: «Basel hatte sehr müde Beine, aber wir haben es ihnen extrem leicht gemacht»

05.10.2025

Dos Santos: «Ich bin überglücklich, konnte ich der Mannschaft helfen»

Dos Santos: «Ich bin überglücklich, konnte ich der Mannschaft helfen»

05.10.2025

Winterthur – Lugano 2:4

Winterthur – Lugano 2:4

Super League | 8. Runde | Saison 25/26

05.10.2025

Mehr Videos