Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Livia Peng muss weiter auf ihre Chance warten. Beim 1:1 gegen Manchester United gibt Chelsea in der 5. Runde erstmals Punkte ab.

Manchester City Iman Beney

In der 89. Minute schiesst Beney Manchester City im Top-Spiel gegen Arsenal als Jokerin zum 3:2-Sieg. Es ist ihr erster Treffer in der Premier League. Bei ihrer Einwechslung in der 60. Minute stand es noch 1:1.

Iman Beney schiesst ManCity mit Premierentor zum Sieg im Top-Spiel 05.10.2025

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz sitzt beim 2:0-Sieg gegen West Ham eine Rotsperre ab.

West Ham United Leila Wandeler

Die 19-Jährige wird gegen Aston Villa in der 86. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt. West Ham steht nach fünf Runden mit 0 Punkten am Tabellenende.

West Ham United Seraina Piubel

Piubel kommt in der 61. Minute beim Stand von 0:1 ins Spiel.

Tottenham Luana Bühler

Tottenham feiert ohne die verletzte Luana Bühler einen 1:0-Sieg gegen Brighton.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Als Rechtsverteidigerin spielt Riesen beim 3:1-Sieg gegen Carl Zeiss Jena durch. Sie zeigt einige gute Vorstösse.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler setzt in der Offensive einige Akzente, bleibt aber ohne Skorerpunkt. In der 90. Minute wird sie ausgewechselt.

Frankfurt Noemi Ivelj

Ivelj wird in der 90. Minute für Doppeltorschützin Amanda Ilestedt eingewechselt.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Beim 8:0-Sieg gegen SGS Essen steht Vallotto nicht im Kader.

Hoffenheim Naomi Luyet

Hoffenheim spielt am Montagabend auswärts gegen den HSV.

Freiburg Julia Stierli

Freiburg schlägt Union Berlin auswärts im Stadion An der Alten Försterei vor 8849 Zuschauer*innen mit 3:0. Stierli spielt in der Innenverteidigung durch. Ihr starker Ballgewinn steht am Ursprung des zweiten Treffers.

Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli fehlt aufgrund einer Sprunggelenksverletzung.

Freiburg Aurélie Csillag

Auch für Csillag kommt ein Einsatz nach Sprunggelenksproblemen zu früh.

Freiburg Alena Bienz

Bienz wird in der 63. Minute eingewechselt und trifft in der 89. Minute sehenswert zum 3:0-Endstand.

Bienz trifft sehenswert – Egli liefert den Assist 06.10.2025

Freiburg Leela Egli

Die Vorarbeit zum dritten Freiburg-Treffer liefert Leela Egli, die ab der 77. Minute mitspielen darf.

RB Leipzig Elvira Herzog

Herzog zeigt beim 1:1 gegen Nürnberg eine gute Leistung

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti fällt mit einem Kreuzbandriss aus.

Union Berlin Nadine Böhi

Böhi sitzt bei der 0:3-Niederlage gegen Freiburg auf der Ersatzbank.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Werder Bremen geht gegen Bayern München mit 0:4 unter. Arfaoui wird in der 72. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt.

1. FC Köln Lydia Andrade

Das Rhein-Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen ist wegen eines Flutlicht-Ausfalls in der 41. Minute beim Stand von 1:0 abgebrochen worden. Andrade sitzt auf der Bank.

1. FC Köln Ella Touon

Touon ist bei der abgebrochenen Partie ebenfalls nur Ersatz.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Meroni fehlt beim 1:1 gegen Leipzig noch immer verletzt.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Wird gegen Frankfurt beim Stand von 0:1 eingewechselt. Am Ende setzt es eine 1:3-Niederlage ab.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

In der 74. Minute wird Lia Wälti eingewechselt, es ist ihr Debüt für Juventus. Die Partie endet mit einem enttäuschenden 0:0. Mehr Unterhaltung bietet Wälti im Vorfeld der Partie mit einer Gesangseinlage.

Juventus Turin Viola Calligaris

Die Nati-Verteidigerin spielt beim Liga-Auftakt gegen Sassuolo in der Innenverteidigung durch. Sie sieht, wie die Offensivabteilung reihenweise Chancen liegen lässt.

AS Rom Alayah Pilgrim

Die AS Roma startet mit einem 4:0-Sieg gegen Parma in die Meisterschaft. Pilgrim sitzt für einmal auf der Bank.

Como Alisha Lehmann

In der 31. Minute scheitert Lehmann mit ihrem Abschluss an der stark reagierenden Lazio-Torfrau. Am Ende verliert Como 1:2. Lehmann sieht in der Nachspielzeit noch Gelb.

US Sassuolo Noemi Benz

Sitzt bei Sassuolo auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Beim 4:0-Sieg gegen SD Eibar spielt Schertenleib erstmals in dieser Saison durch. In der 14. Minute bereitet sie das 1:0 vor.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Ballesté fehlt bei der 0:1-Niederlage gegen Sevilla erneut.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Bei der 0:1-Niederlage gegen PSG nicht im Kader.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Die 32-Jährige wird gegen Montpellier in der 77. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Bei der 1:3-Niederlage im Spitzenkampf gegen Twente bleibt Xhemaili für einmal ohne Skorerpunkt.

🇺🇲 USA

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Bei der Nullnummer gegen Gotham kommt Crnogorcevic erneut nur zu einem Kurzeinsatz.

Tampa Bay Sun Sandrine Mauron

Mauron wird gegen Fort Lauderdale in der 73. Minute eingewechselt. Tore fallen auch nach ihrer Einwechslung keine, aber die Nati-Spielerin handelt sich noch eine Gelbe Karte ein.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Valerenga feiert einen 4:1-Sieg gegen Bodo/Glimt. Inauen spielt im zentralen Mittelfeld durch.