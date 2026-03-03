Die Schweizer Frauen-Nati startet mit einem 2:0-Sieg gegen Nordirland in die WM-Qualifikation. Die Spielerinnen in der Einzelkritik.

4 Livia Peng

Peng erhält den Vorzug vor Herzog. An diesem Abend spielt es aber überhaupt keine Rolle, wer zwischen den Pfosten steht, denn Nordirland schiesst nur einmal aufs Tor – und das nicht sonderlich gefährlich. Wenn Peng den Ball am Fuss hat, dann erledigt sie ihren Job unaufgeregt.

4.5 Nadine Riesen

Riesen macht über die rechte Seite Dampf, vor allem in der ersten Halbzeit. Nach der Pause ist etwas weniger los.

4.5 Viola Calligaris

Calligaris hat ihre Sache im Griff und gerät nur in der 12. Minute nach einem Schubser in den Rücken kurz ins Straucheln. Ist im Spielaufbau etwas auffälliger als Stierli.

Calligaris: «In Sachen Präzision haben wir noch viel Luft nach oben» 03.03.2026

4 Julia Stierli

Brenzlige Situationen gibt es gegen Nordirland kaum. Erledigt ihren Job unaufgeregt. In der 50. Minute muss sie kurz gepflegt werden, kann aber weiterspielen. Wird in der 85. Minute ausgwechselt.

4 Ana-Maria Crnogorcevic

Spielt als Linksverteidigerin und macht im Gegensatz zu Riesen nur wenige Vorstösse über die Seite. Erst in den Schlussminuten ist sie öfters in der gegnerischen Platzhälfte anzutreffen.

5 Iman Beney

Beney fordert den Ball und weiss dann auch etwas mit der Kugel anzufangen. Immer wieder setzt sie ihre Mitspielerinnen in Szene und bringt das Tempo rein. Herrlich, wie sie in der 21. Minute ihre Gegenspielerin ins Leere laufen lässt und dann die Ecke herausholt, die zum 1:0 führt. Kurz darauf trifft sie den Ball aus aussichtsreicher Position nicht richtig und verpasst es so, auf 2:0 zu stellen. In der 85. Minute kommt an ihrer Stelle Fölmli ins Spiel, die zum 2:0-Endstand trifft.

Iman Beney: «Wir müssen gegen Malta mehr aufs Tor schiessen» 03.03.2026

4.5 Sydney Schertenleib

Mal tänzelt sie an der Seitenlinie, mal lupft sie den Ball frech über ihre Gegenspielerin. Alles schön anzusehen, aber letztlich brotlose Kunst. Kurz vor der Pause wird ein Schuss von ihr gerade noch zur Ecke geklärt. Bei ihr hat man das Gefühl, dass sie nicht ansatzweise das Maximum aus sich herausholt. Denn fussballerisch würde sie alles mitbringen, um solche Spiele im Alleingang zu entscheiden. Macht in der 92. Minute Platz für Lia Kamber.

4.5 Lia Wälti

Wie man es von ihr kennt, verteilt sie die Bälle. Wälti tritt auch die Ecke, die zum 1:0 führt. Dennoch muss sie nach dem Spiel selbst über ihre Eckbälle lachen. Weshalb, das hörst du im Video unten. Zweimal ist sie nah dran an einer Gelben Karte.

Lia Wälti: «Der Kunstrasen war manchmal etwas zu schnell für uns» 03.03.2026

5 Riola Xhemaili

In der 4. Minute lässt sie eine Chance liegen, in der 22. nutzt sie ihre zweite zum 1:0. Nach einer Ecke reagiert sie am schnellsten und trifft ins obere rechte Eck. Setzt ihre Mitspielerinnen mehr als einmal gut in Szene. In der 85. Minute hat sie Feierabend. In der Mixed Zone spielt sie dann noch einmal gross auf und sorgt für Lacher.

Torschützin Riola Xhemaili sorgt in der Mixed Zone für Gelächter 03.03.2026

4 Liverpool Aurélie Csillag

In der 4. Minute luchst sie der gegnerischen Torhüterin den Ball ab und legt für Xhemaili auf, die den Ball nicht wunschgemäss trifft. Sie ist sehr bemüht, aber da gibt es noch Luft nach oben. In der 57. kommt sie gefährlich zum Abschluss. In der 72. Minute macht die Liverpool-Angreiferin Platz für Alisha Lehmann.

4.5 Géraldine Reuteler

Läuft viel und ist für die Nordirinnen nur schwer zu fassen. Mit einer starken Ballverlagerung (25.) leitet sie eine Chance ein. Ganz so herausragend wie an der EM ist ihr Auftritt aber nicht.

Eingewechselte Spielerinnen

– Alisha Lehmann

Kommt in der 72. Minute für Csillag und bringt noch einmal Schwung in die Partie. Hat bei mehreren gefährlichen Aktionen die Füsse im Spiel. Zu kurz für eine Benotung.

– Noemi Ivelj

Aber der 85. Minute für Julia Stierli. Zu kurz für eine Benotung.

– Leila Wandeler

Aber der 85. Minute für Riola Xhemaili. Kaum auf dem Platz, köpft sie knapp am Tor vorbei. Zu kurz für eine Benotung.

– Svenja Fölmli

Ab der 85. Minute für Iman Beney. Sie trifft in der Nachspielzeit mit einem Schuss ausserhalb des Sechzehners eiskalt zum 2:0. Nach dem Spiel gibt sie zu, dass sie sich beim Warm-up ein wenig aufgeregt hätten, dass es niemand mal aus der Distanz versuche. Gut, dass sie es besser gemacht hat. Zu kurz für eine Benotung.

Svenja Fölmli: «Als Stürmerin brauchst du nur einen Schuss» 03.03.2026

Union Berlin Lia Kamber

Ab der 92. Minute für Sydney Schertenleib. Zu kurz für eine Benotung.