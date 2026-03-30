Die Schweizer Frauen-Nati trifft Mitte April in der WM-Qualifikation innert vier Tagen zweimal auf die Türkei. Am Montag verkündet Rafel Navarro sein Aufgebot.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Nach den Pflichtsiegen gegen Nordirland und Malta zum Auftakt geht es für die Schweizer Frauen-Nati Mitte April weiter mit der WM-Qualifikation. Am 14. April vor Heimpublikum und am 18. April in Sinop geht es zweimal gegen die Türkinnen, die nach zwei Spielen ebenfalls mit dem Punktemaximum dastehen.

Am Montag gibt Trainer Rafel Navarro im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt, welche Spielerinnen für die beiden Partien im Aufgebot stehen.

Das Nati-Aufgebot

Das Aufgebot für die WM-Quali-Spiele im April 👌⚽️

La liste pour les matchs de qualification à la Coupe du monde en avril

Le convocate per le partite di qualificazione al Mondiale di aprile pic.twitter.com/e4lnCSwBv6 — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) March 30, 2026

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