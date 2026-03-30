  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aufgebot für WM-Quali Auf diese Spielerinnen setzt Nati-Trainer Navarro gegen die Türkei

Luca Betschart

30.3.2026

Die Schweizer Frauen-Nati trifft Mitte April in der WM-Qualifikation innert vier Tagen zweimal auf die Türkei. Am Montag verkündet Rafel Navarro sein Aufgebot. 

Redaktion blue Sport

30.03.2026, 10:50

30.03.2026, 11:37

Nach den Pflichtsiegen gegen Nordirland und Malta zum Auftakt geht es für die Schweizer Frauen-Nati Mitte April weiter mit der WM-Qualifikation. Am 14. April vor Heimpublikum und am 18. April in Sinop geht es zweimal gegen die Türkinnen, die nach zwei Spielen ebenfalls mit dem Punktemaximum dastehen. 

Am Montag gibt Trainer Rafel Navarro im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt, welche Spielerinnen für die beiden Partien im Aufgebot stehen.

Das Nati-Aufgebot

Aus dem Archiv

Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM

Das sind die Gänsehaut-Momente der Nati an der Heim-EM

Die Nati-Spielerinnen haben die Schweiz in den letzten Tagen und Wochen begeistert. Mit ihrer nahbaren Art, Leidenschaft und Lebensfreude. blue Sport feiert sie dafür ab und nennt die grössten Gänsehaut-Momente.

19.07.2025

Meistgelesen

Weisses Chaos naht – diese Regionen müssen sich warm anziehen
Berner Polizei sucht mit dutzenden unverpixelten Bildern nach Tatverdächtigen
Edelweiss-Piloten sehen «grossen Vogel», dann brechen sie Start bei Tempo 266 km/h ab
Während Harry und Meghan in die Schusslinie geraten, tauchen William und Harry ab
Der kuriose Fall des One-Hit-Wonders – wie Afroman der Polizei eine Lektion erteilte

Mehr aus dem Ressort

Söldnerinnen-Check. Herzog mit Mega-Bock ++ Inauen trifft ++ Reuteler schreibt bei den Sports Awards Geschichte

Söldnerinnen-CheckHerzog mit Mega-Bock ++ Inauen trifft ++ Reuteler schreibt bei den Sports Awards Geschichte

Power ohne Ende. Reuteler gewinnt als erste Frau die Auszeichnung zum MVP des Jahres

Power ohne EndeReuteler gewinnt als erste Frau die Auszeichnung zum MVP des Jahres

Favoritinnen setzen sich durch. Servette gewinnt zum dritten Mal den Schweizer Cup

Favoritinnen setzen sich durchServette gewinnt zum dritten Mal den Schweizer Cup

Traum der «perfekten Saison». Die ungeschlagenen Genferinnen treffen im Cupfinal auf die Meisterinnen

Traum der «perfekten Saison»Die ungeschlagenen Genferinnen treffen im Cupfinal auf die Meisterinnen

«Wir brauchen vor allem Mut». Bricht YB-Trainerin Wübbenhorst im Cupfinal endlich ihren Servette-Fluch?

«Wir brauchen vor allem Mut»Bricht YB-Trainerin Wübbenhorst im Cupfinal endlich ihren Servette-Fluch?