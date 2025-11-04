Gibt es bald wieder Schweizer Jubel? Die Nati kriegt es in der WM-Qualifikation mit Nordirland, der Türkei und Malta zu tun. sda

Das Schweizer Frauen-Nationalteam trifft in der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien in der Liga B auf Nordirland, die Türkei und Malta. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon.

Die in Topf 1 gesetzten Schweizerinnen können mit dem Los zufrieden sein. Aus Topf 2 erhielten sie mit Nordirland den nach der FIFA-Weltrangliste schwächsten möglichen Gegner. Zudem gingen sie in Topf 3 der Slowakei aus dem Weg.

Gegen alle Gruppengegner hat die Schweiz eine positive Bilanz, gegen Nordirland und die Türkei bei fünf respektive vier Aufeinandertreffen gar eine makellose. Einzig gegen Malta mussten sich die Schweizerinnen in vier Duellen zweimal die Punkte teilen. Zuletzt resultierte im Februar 2007 ein 0:0 auf der Mittelmeerinsel. Wirklich aussagekräftig aufgrund der zeitlichen Nähe waren jedoch einzig die Spiele gegen die Türkei vor zwei Jahren, welche die Schweiz im Rahmen der für sie irrelevanten EM-Qualifikation im eigenen Land bestritt.

«Es ist sicherlich eine Gruppe, in der unser Ziel ist, sie zu gewinnen. Ich denke, die Türkei ist nicht einfach zu schlagen. Gegen Malta habe ich schon lange nicht mehr gespielt, daher wird das spannend. Die Nordirländerinnen werden unsere grössten Konkurrentinnen sein. Die Auswärtsspiele bei ihnen sind immer sehr schwierig. Sie geben immer alles, um ihr Land stolz zu machen. Es wird von unserer Seite also immer Top-Leistungen brauchen, um die Gruppe zu überstehen. Gleichzeitig haben wir das klare Ziel, uns die beste Ausgangslage zu schaffen, um die WM zu erreichen und in die Liga A aufzusteigen», sagt Captain Lia Wälti zur Auslosung.

Der steinige Weg an die WM

Auch wenn die Gegner nicht die ganz grossen Namen tragen, gestaltet sich der Weg an die Endrunde nach dem Abstieg in der Nations League im Frühling in die Liga B schwierig. Denn nur die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich direkt.

Die anderen der insgesamt elf direkten europäischen Startplätze werden über Playoffs vergeben, die in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen zur Austragung kommen. Diese erreicht die Schweiz, wenn sie ihre Vierergruppe in der Liga B nicht auf dem letzten Platz abschliesst. Gewinnt sie ihre Gruppe, geht sie zumindest in der 1. Playoff-Runde einem Team aus der Liga A aus dem Weg.

Die Quali-Gruppen Liga A

Gruppe 1: Schweden, Italien, Dänemark, Serbien.

Gruppe 2: Frankreich, Niederlande, Polen, Irland.

Gruppe 3: Spanien, England, Island, Ukraine.

Gruppe 4: Deutschland, Norwegen, Österreich, Slowenien.

Liga B

Gruppe 2: SCHWEIZ, Nordirland, Türkei, Malta.

Gruppe 1: Wales, Tschechien, Albanien, Montenegro.

Gruppe 3: Portugal, Finnland, Slowakei, Lettland.

Gruppe 4: Belgien, Schottland, Israel, Luxemburg.

Liga C

Gruppe 1: Bosnien & Herzegowina, Estland, Litauen, Liechtenstein.

Gruppe 2: Kroatien, Kosovo, Bulgarien, Gibraltar.

Gruppe 3: Ungarn, Aserbaidschan, Nordmazedonien, Andorra.

Gruppe 4: Griechenland, Färöer, Georgien.

Gruppe 5: Rumänien, Zypern, Moldawien.

Gruppe 6: Belarus, Kasachstan, Armenien.

Modus: Die vier Gruppensieger der Liga A qualifizieren sich direkt für die WM 2027 in Brasilien. Die anderen sieben europäischen Startplätze werden in zwei Playoff-Runden mit Hin- und Rückspielen vergeben. Diese erreichen alle Teams aus der Liga A (ausser die Gruppensieger) und der Liga B (ausser die Gruppenletzten) sowie die Gruppensieger und die besten zwei Zweiten der Liga C.

Spieldaten: März 2026 bis Juni 2026 (Qualifikation) sowie Oktober 2026 bis Dezember 2026 (Playoffs). Mehr anzeigen

Seit Montag ist klar, dass die Schweiz die Qualifikation mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie absolvieren wird. Der Verband gab die sofortige Trennung von Nationaltrainerin Pia Sundhage bekannt. Der Vertrag mit der Schwedin, die das Schweizer Nationalteam in den EM-Viertelfinal geführt hatte, wäre am Ende des Jahres ausgelaufen.

Die Qualifikationsphase beginnt im März 2026 und endet mit den Playoffs, die von Oktober bis Dezember zur Austragung kommen. Die Endrunde mit 32 Teams findet vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien statt. Für die Schweiz wäre es der vierte Grossanlass in Folge.

