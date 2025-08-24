  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Round-up zur Women's Super League Auftaktsiege für Basel, GC und Servette – YB mit Remis in St.Gallen

Tobias Benz

24.8.2025

Die Baslerinnen mit Melissa Chidera Ugochukwu, mitte, und Lia Kamber, rechts, feiern das Tor zum 2:0 beim Fussball Women's Super League Spiel zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Aarau.
Die Baslerinnen mit Melissa Chidera Ugochukwu, mitte, und Lia Kamber, rechts, feiern das Tor zum 2:0 beim Fussball Women's Super League Spiel zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Aarau.
KEYSTONE

Die Women's Super League 2025/26 ist lanciert. Mit Basel, GC und Servette werden drei der Top-Favoriten ihren Ambitionen mit Siegen gerecht. St.Gallen erkämpft sich derweil ein Remis gegen Meister YB.

Redaktion blue Sport

24.08.2025, 12:31

Die neu von Jasmin Schweer trainierten St.Gallerinnen ringen Meister YB zum Saisonauftakt ein 1:1 ab. Die Bernerinnen waren im Stadion Espenmoos zwar spielerisch überlegen, fanden vor dem gegnerischen Tor aber oft keine Lösung. Einzig Stephanie Waeber fand das Tor in der 50. Minute und traf zum YB-Ausgleich und damit zum Schlussstand. Zuvor hatte Yael Aeberhard St.Gallen in Führung geschossen (36.)

Am meisten Aufmerksamkeit generierte das TV-Spiel im St. Jakob-Park, das die Baslerinnen gegen Aarau vor 5348 Zuschauern mit 2:0 für sich entschieden. Für die Tore des Heimteams sorgten Lucia Vojteková per Penalty und Lia Kamber kurz vor Schluss.

Ebenfalls erfolgreich in die Saison starteten die Top-Favoriten aus Genf und Zürich. Servette FC Chênois Féminin gewann in Luzern nach einer harzigen ersten Halbzeit mit 4:0. GC besiegte Rapperswil-Jona zu Hause mit 2:0. Thun unterlag dem FCZ 1:3.

Resultate und Tabelle

Resultate. Samstag: St. Gallen - Young Boys 1:1 (1:0). Luzern - Servette Chênois 0:4 (0:1). Grasshoppers - Rapperswil-Jona 2:0 (1:0). Basel - Aarau 2:0 (1:0). Thun - Zürich 1:3 (0:1).

Rangliste: 1. Servette Chênois 1/3 (4:0). 2. Zürich 1/3 (3:1). 3. Basel 1/3 (2:0). 3. Grasshoppers 1/3 (2:0). 5. St. Gallen 1/1 (1:1). 5. Young Boys 1/1 (1:1). 7. Thun 1/0 (1:3). 8. Aarau 1/0 (0:2). 8. Rapperswil-Jona 1/0 (0:2). 10. Luzern 1/0 (0:4).

Das könnte dich auch interessieren

Lia Wälti: Ihre Fussball-Karriere lässt Mädchen träumen

Lia Wälti: Ihre Fussball-Karriere lässt Mädchen träumen

Lia Wälti wollte nur spielen - doch als Mädchen im Fussball musste sie kämpfen. Diese Doku zeigt ihren stillen Mut und den Weg bis zum grossen Traum: der Heim-EM in der Schweiz.

13.06.2025

Meistgelesen

Trump segnet Verkauf von 3350 Raketen ab + Das würde Putin die Eroberung von 4 Regionen kosten
«Er hat endgültig genug von ihr»
Newsom schlägt Trump mit seinen eigenen Waffen – «Fox News» findet's gar nicht lustig
«Ich ging in meine Garderobe und schlug alles kurz und klein»
Beliebte Traditionsbeiz in Altstadt muss schliessen

Fussball-News

Ein junger Knipser begeistert die Liga. Kann FCSG-Juwel Vogt den Geubbels-Abgang vergessen machen?

Ein junger Knipser begeistert die LigaKann FCSG-Juwel Vogt den Geubbels-Abgang vergessen machen?

In Luzern eingeschlagen. Matteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt»

In Luzern eingeschlagenMatteo Di Giusto: «Deshalb war es für mich jetzt Zeit für den nächsten Schritt»

GC bereits unter Druck. Scheiblehner vor Winti-Duell: «Ein durchzogener Saisonstart»

GC bereits unter DruckScheiblehner vor Winti-Duell: «Ein durchzogener Saisonstart»

«Bin Werder-Bremen-Spieler». Reporterin verwechselt Werder-Kapitän nach Trikot-Tausch mit einem Frankfurter

«Bin Werder-Bremen-Spieler»Reporterin verwechselt Werder-Kapitän nach Trikot-Tausch mit einem Frankfurter

MLS. Thomas Müller bezwingt Roman Bürki bei Startelf-Debüt

MLSThomas Müller bezwingt Roman Bürki bei Startelf-Debüt