Die Baslerinnen mit Melissa Chidera Ugochukwu, mitte, und Lia Kamber, rechts, feiern das Tor zum 2:0 beim Fussball Women's Super League Spiel zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Aarau. KEYSTONE

Die Women's Super League 2025/26 ist lanciert. Mit Basel, GC und Servette werden drei der Top-Favoriten ihren Ambitionen mit Siegen gerecht. St.Gallen erkämpft sich derweil ein Remis gegen Meister YB.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Die neu von Jasmin Schweer trainierten St.Gallerinnen ringen Meister YB zum Saisonauftakt ein 1:1 ab. Die Bernerinnen waren im Stadion Espenmoos zwar spielerisch überlegen, fanden vor dem gegnerischen Tor aber oft keine Lösung. Einzig Stephanie Waeber fand das Tor in der 50. Minute und traf zum YB-Ausgleich und damit zum Schlussstand. Zuvor hatte Yael Aeberhard St.Gallen in Führung geschossen (36.)

Am meisten Aufmerksamkeit generierte das TV-Spiel im St. Jakob-Park, das die Baslerinnen gegen Aarau vor 5348 Zuschauern mit 2:0 für sich entschieden. Für die Tore des Heimteams sorgten Lucia Vojteková per Penalty und Lia Kamber kurz vor Schluss.

Ebenfalls erfolgreich in die Saison starteten die Top-Favoriten aus Genf und Zürich. Servette FC Chênois Féminin gewann in Luzern nach einer harzigen ersten Halbzeit mit 4:0. GC besiegte Rapperswil-Jona zu Hause mit 2:0. Thun unterlag dem FCZ 1:3.

Resultate und Tabelle

Resultate. Samstag: St. Gallen - Young Boys 1:1 (1:0). Luzern - Servette Chênois 0:4 (0:1). Grasshoppers - Rapperswil-Jona 2:0 (1:0). Basel - Aarau 2:0 (1:0). Thun - Zürich 1:3 (0:1).

Rangliste: 1. Servette Chênois 1/3 (4:0). 2. Zürich 1/3 (3:1). 3. Basel 1/3 (2:0). 3. Grasshoppers 1/3 (2:0). 5. St. Gallen 1/1 (1:1). 5. Young Boys 1/1 (1:1). 7. Thun 1/0 (1:3). 8. Aarau 1/0 (0:2). 8. Rapperswil-Jona 1/0 (0:2). 10. Luzern 1/0 (0:4).

