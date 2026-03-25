Barça-Frauen zerlegen Real ++ Wolfsburg schockt Lyonnes ++ Bayern und Arsenal legen vor

Alessia Russo trifft gegen Chelsea und führt die Torschützenliste mit acht Treffern an. Imago

Am Dienstag und Mittwoch wurden die Viertelfinal-Hinspiele in der Women's Champions League ausgetragen. Von den drei im Wettbewerb verbliebenen Nati-Spielerinnen kam nur Sydney Schertenleib zum Einsatz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Women's Champions League haben Barça, Wolfsburg, Arsenal und Bayern München ihre Viertelfinal-Hinspiele gewonnen.

Wolfsburgs Vallotto steht nach ihrer Verletzung erstmals wieder im Kader, kommt aber nicht zum Einsatz. Nati-Torhüterin Peng sitzt bei Chelseas Niederlage gegen Arsenal auf der Bank.

Die einzige Schweizerin, die zum Einsatz kommt, ist Sydney Schertenleib. Die 19-Jährige wird gegen Real Madrid (6:2) in der 74. Minute beim Stand von 5:2 eingewechselt. Mehr anzeigen

Schertenleib mit Teileinsatz bei Barças Gala-Sieg gegen Real

Barça gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel auswärts gegen Real Madrid diskussionslos mit 6:2. Als Sydney Schertenleib in der 74. Minute ins Spiel kommt, ist die Messe längst gelesen. Nach ihrer Einwechslung gibt es nur noch einen Treffer zu bejubeln. Die zweifache Weltfussballerin Alexia Putellas setzt mit einem verwandelten Elfmeter den Schlusspunkt. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag dürfte nichts mehr anbrennen. Die Favoritinnen sind voll auf Kurs.

Valottos Wolfsburg schockt Lyonnes

Wolfsburg schafft gegen das favorisierte Lyonnes eine Überraschung und gewinnt das Hinspiel zuhause mit 1:0. Das siegbringende Tor erzielt Lineth Beerensteyn bereits in der 14. Minute – der Schuss der Niederländerin wird noch unhaltbar abgelenkt (Video unten).

Für das Team aus Frankreich ist es die erste Niederlage der Saison. Seit dem 1:4 im Halbfinal-Rückspiel der letzten Champions-League-Kampagne gegen Arsenal im April 2025 haben sie kein Pflichtspiel mehr verloren (31 Siege, 2 Remis).

Vallotto steht nach ihrer Verletzungspause immerhin wieder auf der Bank, kommt aber nicht zum Einsatz. Zwei Tage zuvor spielte sie allerdings in der 2. Mannschaft von Wolfsburg die vollen 90 Minuten, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag statt.

Bayern besiegt ManUtd im «Theatre of Dreams»

Bayern München gewinnt auswärts im Old Trafford gegen Manchester United 3:2. Bereits in der 2. Minute erzielt Bayerns Starspielerin Pernille Harder das 1:0. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Maya Le Tissier (24.) ist es erneut die Dänin Harder, die für Bayern vorlegt. In der 71. Minute trifft sie zum 2:1, nur fünf Minuten später gleicht Hanna Lundkvist wieder aus. Den Schlusspunkt setzt Momoko Tanikawa in der 84. Minute.

Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch statt.

Arsenal legt im Hinspiel gegen Chelsea vor

Titelverteidiger Arsenal hat einen Lauf und feiert gegen Chelsea den 10. Pflichtspielsieg in Folge. Die Tore auf dem Weg zum 3:1-Hinspielsieg erzielen Stina Blackstenius (23.), Chloe Kelly (32.) und Alessia Russo (76.). Richtig schön anzusehen ist allerdings auch der Treffer von Lauren James zum zwischenzeitlichen 1:2. Nati-Torhüterin Livia Peng sitzt wie gewohnt auf der Bank, da ihr EM-Heldin Hannah Hampton vor der Sonne steht. Das Rückspiel findet am kommenden Mittwoch statt.