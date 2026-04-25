St. Galler Jubel nach dem Siegtreffer in der 63. Minute Keystone

Im Viertelfinal-Hinspiel der Playoffs in der Women's Super League unterliegt Basel in St. Gallen 0:1. Servette und YB werden ihrer Favoritenrolle gerecht und siegen auswärts.

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Basel, das die Qualifikation auf dem 3. Platz abgeschlossen hatte, musste sich in St. Gallen (6.) mit 0:1 geschlagen geben. Yael Aeberhard sorgte nach 63 Minuten für den einzigen Treffer der Partie.

Mit einem kleinen Polster in das Rückspiel geht der Cup- und Qualifikationssieger Servette Chênois. Die Genferinnen bekundeten in Aarau mehr Mühe als erwartet und siegten lediglich mit 2:1. Ein Treffer von Alketa Rama kurz vor dem Ende lässt die Aarauer Hoffnungen auf eine faustdicke Überraschung am Leben. Es bedarf jedoch eines Exploits im Rückspiel seitens des Aussenseiters: Servette verlor in der Qualifikation keines der neun Heimspiele.

YB gab sich gegen Rapperswil-Jona keine Blösse und siegte in der Ostschweiz 1:0. Maja Jelcic brachte den Meister und Cup-Finalisten kurz vor der Pause auf die Siegerstrasse.

Die Rückspiele finden am Freitag und Samstag, 1./2. Mai statt.