«Beim nächsten Mal bitte aufräumen» Bei Alisha Lehmann wurde eingebrochen

Jan Arnet

18.11.2025

Alisha Lehmann berichtet auf Instagram von einem Einbruch.
Alisha Lehmann berichtet auf Instagram von einem Einbruch.
Keystone

Schock für Alisha Lehmann: Auf Instagram berichtet die Nati-Spielerin von einem Einbruch. Nachdem Unbekannte ihre Wohnung durchwühlt haben, zeigt sich die 26-Jährige genervt – und kontert mit Galgenhumor.

Redaktion blue Sport

18.11.2025, 08:30

18.11.2025, 08:41

«Nächstes Mal, wenn ihr bei mir zu Hause einbrecht, räumt bitte wieder auf, denn ich habe OCD», schreibt Alisha Lehmann in ihrer Instagram-Story zu einem Video, das die Verwüstung zeigt. OCD steht für Obsessive-Compulsive Disorder, also eine Form von Zwangsstörung.

Was genau geschehen ist, und ob es sich bei dem Vorfall um einen Einbruch in Lehmanns neuer Wohnung in Como handelt, kommentiert die Bernerin nicht weiter.

Instagram/alishalehmann7

Eigentlich hatte Lehmann erst vor Kurzem voller Begeisterung über ihr neues Zuhause am Comer See gesprochen. «In Como fühle ich mich am wohlsten von den Orten, an denen ich bisher lebte», sagte sie an einer Medienkonferenz des Nationalteams.

Auch auf Instagram teilt Lehmann mit ihren 16 Millionen Followern regelmässig Eindrücke von ihrem Haus in Italien.

Söldnerinnen-Check. Reuteler überragend ++ Schertenleib trifft im Clásico ++ Verletzungsschock um Wälti

Söldnerinnen-CheckReuteler überragend ++ Schertenleib trifft im Clásico ++ Verletzungsschock um Wälti

Darum wechselte Alisha Lehmann von Juve zu Como

Darum wechselte Alisha Lehmann von Juve zu Como

Alisha Lehmann spricht über ihren Wechsel von Juventus Turin zu Como und verrät, was ihr am neuen Ort besonders gut gefällt.

21.10.2025

