Schock für Alisha Lehmann: Auf Instagram berichtet die Nati-Spielerin von einem Einbruch. Nachdem Unbekannte ihre Wohnung durchwühlt haben, zeigt sich die 26-Jährige genervt – und kontert mit Galgenhumor.

«Nächstes Mal, wenn ihr bei mir zu Hause einbrecht, räumt bitte wieder auf, denn ich habe OCD», schreibt Alisha Lehmann in ihrer Instagram-Story zu einem Video, das die Verwüstung zeigt. OCD steht für Obsessive-Compulsive Disorder, also eine Form von Zwangsstörung.

Was genau geschehen ist, und ob es sich bei dem Vorfall um einen Einbruch in Lehmanns neuer Wohnung in Como handelt, kommentiert die Bernerin nicht weiter.

Eigentlich hatte Lehmann erst vor Kurzem voller Begeisterung über ihr neues Zuhause am Comer See gesprochen. «In Como fühle ich mich am wohlsten von den Orten, an denen ich bisher lebte», sagte sie an einer Medienkonferenz des Nationalteams.

Auch auf Instagram teilt Lehmann mit ihren 16 Millionen Followern regelmässig Eindrücke von ihrem Haus in Italien.