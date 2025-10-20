Die ersten Länderspiele nach der Heim-EM stehen an, grosse Überraschungen im Kader bleiben aus. Doch wer ist in Form und bei wem harzt es? Hier ist der Form-Check.

Torhüterinnen

Chelsea Livia Peng

Im Sommer wechselte Peng von Werder Bremen zu Chelsea, dort ist sie hinter Englands Nati-Torhüterin Hannah Hampton die Nummer 2. Einzig beim Champions-League-Auftakt gegen Twente (1:1) stand die 23-Jährige zwischen den Pfosten. Ob sie unter diesen Umständen in der Nati längerfristig die Nummer 1 bleibt?

Union Berlin Nadine Böhi

Nach ihrem Wechsel von St.Gallen zu Union Berlin spielte sie bislang nur in der Regionalliga. In den letzten drei Bundesliga-Partien sitzt die 21-Jährige dann im Fanionteam auf der Bank.

1. FC Köln Irina Fuchs

Die 20-Jährige wird nach der Absage von Herzog nachnominiert. Zu Beginn der Saison noch auf der Bank, stand sie in den letzten drei Partien zwischen den Pfosten. Am Wochenende muss sie gegen Bayern München fünf Mal hinter sich greifen. Nun darf sie sich über das Nati-Aufgebot freuen.

Abwehr

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz hat ihre Spielsperren abgesessen und kehrt im League Cup gegen Bristol City zurück in die Startelf. Erledigt ihren Job beim 3:0-Sieg gewohnt souverän. An der EM sah sie im Viertelfinal gegen Spanien Rot. In den Testspielen gegen Kanada und Schottland darf Maritz aber spielen, die Sperre muss sie dann in der Nations League absitzen.

Frankfurt Nadine Riesen

Im Sommer liebäugelt Riesen mit einem Wechsel, da sie in Frankfurt nur sporadisch zum Einsatz kam. Letztlich bleibt sie und wird nun mit reichlich Einsatzminuten belohnt. Beim 2:0-Erfolg gegen Werder Bremen spielt sie am Wochenende durch. In der Nati spielt Riesen meist auf der linken Aussenbahn, in Frankfurt auf der rechten.

Freiburg Julia Stierli

Stierli steht an der EM in allen Gruppenspielen in der Startelf, im Viertelfinal gegen Spanien sitzt sie auf der Bank. In Freiburg ist sie in der Innenverteidigung gesetzt. Trotz der enttäuschenden 2:3-Niederlage in Nürnberg ist Freiburg nach sieben Runden Tabellenvierter.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris, die in der Nati gesetzt ist, pendelt bei Juventus zwischen Startelf und Bank. Da Juve in der Champions League spielt, mangelt es ihr so derzeit aber nicht an Spielpraxis. Am Sonntag spielte sie beim 1:0-Sieg gegen Lazio durch.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

25 Pflichtspielminuten hat die 35-Jährige seit der EM in den Beinen und doch hat sie ihren Platz im Team von Sundhage. Crnogorcevic ist zwar Rekordtorschützin der Nati, im Nationalteam ist die Allrounderin inzwischen aber eher eine Option in der Verteidigung.

Dijon Meriame Terchoun

An der EM wurde Terchoun im Viertelfinal gegen Spanien in der 90. Minute eingewechselt, zu mehr Einsatzminuten reichte es nicht. Bei Dijon steht sie meistens in der Startelf. Sie kann in der Aussenverteidigung spielen oder auch einen offensiveren Part übernehmen, wie sie das im Verein meistens tut. Die 29-Jährige ist bereit, wenn sie gebraucht wird.

Mittelfeld/Angriff

Manchester City Iman Beney

Iman Beney befindet sich in beneidenswerter Form. Nachdem sie zuletzt in der Liga zwei Mal in Folge getroffen hat, glänzt sie am vergangenen Wochenende im League Cup gegen Newcastle mit zwei Assists. Nach 90 Minuten geht es beim Stand von 3:3 ins Elfmeterschiessen. Dort verwandeln die ManCity-Frauen sieben von sieben Elfmeter, Beney gehört aber nicht zu den Schützinnen. Zuletzt wurde Beney von Sundhage zur Aussenverteidigerin umfunktioniert. Besser zur Geltung kommt die 19-Jährige, wenn sie offensiver agieren darf, so wie das bei ManCity der Fall ist.

West Ham United Leila Wandeler

Nach einem spielfreien Wochenende rückt Wandeler gut erholt ins Nati-Camp ein. Noch hat die 19-Jährige in England nicht ihr ganzes Potenzial abrufen können. Beim Schlusslicht (0 Punkte nach 6 Runden) ist Wandeler in der Liga nur zu Kurzeinsätzen gekommen, im Cup durfte sie zwei Mal über 90 Minuten ran und erzielte dabei auch ein Tor und einen Assist.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler ist unumstrittene Stammspielerin und hat in der Bundesliga in den ersten sieben Runden schon zwei Tore erzielt und vier vorbereitet. Am Wochenende bleibt sie beim Sieg gegen Werder Bremen ohne Skorerpunkt, stattdessen sieht sie Gelb. Die an der EM überragend aufspielende Reuteler ist noch immer in Form.

Frankfurt Noemi Ivelj

Die 18-Jährige wechselte nach der EM von GC zu Frankfurt. Dort muss sie grösstenteils hinten anstehen. Vergangene Woche durfte sie aber im Europa Cup durchspielen.

Wolfsburg Smilla Vallotto

An der EM ist Vallotto unumstrittene Stammkraft, in Wolfsburg ist sie das noch nicht. Im Oktober verpasste sie gesundheitlich angeschlagen drei Partien, meldete sich aber rechtzeitig für die Nati-Spiele zurück. Am Sonntag wird die 21-Jährige beim 5:1-Sieg gegen Leverkusen in der 78. Minute eingewechselt.

Juventus Turin Lia Wälti

An der EM spielt Nati-Kapitänin Lia Wältli unter grossen Schmerzen und so muss sie nach dem Turnier erst mal eine Pause einlegen. Vergangene Woche spielt sie in der Champions League bei der bitteren 1:2-Niederlage gegen Bayern München erstmals durch. Am Wochenende dann mit einem Teileinsatz gegen Lazio Rom. Wälti ist nach ihrem Wechsel von Arsenal zu Turin auf gutem Weg, zu alter Stärke zurückzufinden.

FC Basel Coumba Sow

Sow ist im aktuellen Aufgebot eine von zwei Spielerinnen aus der heimischen Super League. Bei der 0:3-Niederlage gegen YB am Sonntag wird sie zur Pause ausgewechselt. Mehrheitlich steht die 31-Jährige beim FCB aber auf dem Platz und hat in der Liga auch schon zwei Tore erzielt.

AS Rom Alayah Pilgrim

Pilgrim steht mehrheitlich in der Startelf, am Sonntag wird sie beim 3:1-Auswärtssieg gegen Napoli eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt. In der Serie A führt Roma die Tabelle nach drei Runden mit dem Punktemaximum an, in der Champions League setzte es gegen Barcelona und Real Madrid zwei klare Pleiten ab.

Como Alisha Lehmann

Ob sie es an die EM schaffen würde oder nicht, das stand lange in den Sternen. Letztlich hat sie es geschafft und verbreitete dort trotz Reservistenrolle gute Stimmung. Auf die neue Saison hin wechselte Lehmann von Juventus zu Como. Dort hat sie sich einen Stammplatz erkämpft und auch schon ihre Torpremiere gefeiert.

Barcelona Sydney Schertenleib

Mit Barcelona rauscht Schertenleib von Sieg zu Sieg. Die 18-Jährige kommt mehrheitlich von der Bank, was aufgrund der riesigen Konkurrenz nicht überraschend kommt. Sie bringt es bislang auf einen Skorerpunkt, diesbezüglich gibt es noch Luft nach oben.

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Die EM hat Xhemaili scheinbar noch einmal einen Extra-Boost gegeben. In der Liga hat sie in den ersten 5 Runden schon 7 Tore erzielt und auch im Europacup war sie schon erfolgreich.

Freiburg Aurélie Csillag

Csillag hat es nicht an die EM geschafft, durfte sich aber über ihren Wechsel von Basel zu Freiburg freuen. Noch stand sie in der Liga nie in der Startelf, aber sie wird jedes Mal eingewechselt. Mitte September gelingt ihr ein Doppelpack gegen den HSV und auch im Cup hat sie schon getroffen.

Freiburg Leela Egli

Egli kommt in Freiburg meistens von der Bank ins Spiel, so auch am vergangenen Samstag. Dort trifft sie in der Nachspielzeit noch zum 2:3 – es ist ihr zweiter Treffer in dieser Saison, hinzu kommt ein Assist. Die 18-Jährige ist eine Option für die Offensive.

FC Basel Lia Kamber

Die 19-Jährige ist neben Sow die einzige Spielerin aus der Super League. Beim FC Basel spielt sie im zentralen Mittelfeld so gut wie immer und hat auch schon zwei Tore erzielt. An der EM war sie nicht dabei.

Vier EM-Fahrerinnen fehlen

RB Leipzig Elvira Herzog

Die 25-Jährige ist bei RB Leipzig gesetzt und zeigt solide Leistungen. Ausgerechnet am Tag vor dem Einrücken ins Nati-Camp geht Herzog auswärts bei Union Berlin mit 0:5 unter. Einen Wackler hat sie drin, doch dieser wird nicht bestraft. Bei den Gegentoren dann ohne Schuld. Am Montag informiert der SFV, dass Herzog die Länderspiele aufgrund einer Hüftverletzung verpasst.

Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli ist eine von drei EM-Fahrerinnen, die aufgrund einer Verletzung nicht im Aufgebot steht.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Laia Ballesté rückte anstelle der noch immer verletzten Luana Bühler ins EM-Kader. Nun fehlt sie Ballesté selbst aufgrund einer Verletzung.

Tampa Bay Sun Sandrine Gaillard

Sandrine Gaillard (vormals Mauron) soll sich an ihrem neuen Arbeitsplatz in den USA akklimatisieren können. An der EM kam sie nicht zum Einsatz.