  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nati-Check Beney und Xhemaili in Top-Form ++ Peng bei Chelsea nur Ersatz ++ Personalmangel in der Abwehr

Patrick Lämmle

20.10.2025

Die ersten Länderspiele nach der Heim-EM stehen an, grosse Überraschungen im Kader bleiben aus. Doch wer ist in Form und bei wem harzt es? Hier ist der Form-Check.

Patrick Lämmle

20.10.2025, 11:02

Torhüterinnen

 

Chelsea

Livia Peng

Im Sommer wechselte Peng von Werder Bremen zu Chelsea, dort ist sie hinter Englands Nati-Torhüterin Hannah Hampton die Nummer 2. Einzig beim Champions-League-Auftakt gegen Twente (1:1) stand die 23-Jährige zwischen den Pfosten. Ob sie unter diesen Umständen in der Nati längerfristig die Nummer 1 bleibt?

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Nach ihrem Wechsel von St.Gallen zu Union Berlin spielte sie bislang nur in der Regionalliga. In den letzten drei Bundesliga-Partien sitzt die 21-Jährige dann im Fanionteam auf der Bank.

Portrait Irina Fuchs, Torhueterin der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft der Frauen,.fotografiert am 17. September 2023 in Kloten..(SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
 

1. FC Köln

Irina Fuchs

Die 20-Jährige wird nach der Absage von Herzog nachnominiert. Zu Beginn der Saison noch auf der Bank, stand sie in den letzten drei Partien zwischen den Pfosten. Am Wochenende muss sie gegen Bayern München fünf Mal hinter sich greifen. Nun darf sie sich über das Nati-Aufgebot freuen.

Abwehr

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Maritz hat ihre Spielsperren abgesessen und kehrt im League Cup gegen Bristol City zurück in die Startelf. Erledigt ihren Job beim 3:0-Sieg gewohnt souverän. An der EM sah sie im Viertelfinal gegen Spanien Rot. In den Testspielen gegen Kanada und Schottland darf Maritz aber spielen, die Sperre muss sie dann in der Nations League absitzen.

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Im Sommer liebäugelt Riesen mit einem Wechsel, da sie in Frankfurt nur sporadisch zum Einsatz kam. Letztlich bleibt sie und wird nun mit reichlich Einsatzminuten belohnt. Beim 2:0-Erfolg gegen Werder Bremen spielt sie am Wochenende durch. In der Nati spielt Riesen meist auf der linken Aussenbahn, in Frankfurt auf der rechten.

 

Freiburg

Julia Stierli

Stierli steht an der EM in allen Gruppenspielen in der Startelf, im Viertelfinal gegen Spanien sitzt sie auf der Bank. In Freiburg ist sie in der Innenverteidigung gesetzt. Trotz der enttäuschenden 2:3-Niederlage in Nürnberg ist Freiburg nach sieben Runden Tabellenvierter.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Calligaris, die in der Nati gesetzt ist, pendelt bei Juventus zwischen Startelf und Bank. Da Juve in der Champions League spielt, mangelt es ihr so derzeit aber nicht an Spielpraxis. Am Sonntag spielte sie beim 1:0-Sieg gegen Lazio durch.

 

Seattle Reign

Ana-Maria Crnogorcevic

25 Pflichtspielminuten hat die 35-Jährige seit der EM in den Beinen und doch hat sie ihren Platz im Team von Sundhage. Crnogorcevic ist zwar Rekordtorschützin der Nati, im Nationalteam ist die Allrounderin inzwischen aber eher eine Option in der Verteidigung.

 

Dijon

Meriame Terchoun

An der EM wurde Terchoun im Viertelfinal gegen Spanien in der 90. Minute eingewechselt, zu mehr Einsatzminuten reichte es nicht. Bei Dijon steht sie meistens in der Startelf. Sie kann in der Aussenverteidigung spielen oder auch einen offensiveren Part übernehmen, wie sie das im Verein meistens tut. Die 29-Jährige ist bereit, wenn sie gebraucht wird.

Mittelfeld/Angriff

 

Manchester City

Iman Beney

Iman Beney befindet sich in beneidenswerter Form. Nachdem sie zuletzt in der Liga zwei Mal in Folge getroffen hat, glänzt sie am vergangenen Wochenende im League Cup gegen Newcastle mit zwei Assists. Nach 90 Minuten geht es beim Stand von 3:3 ins Elfmeterschiessen. Dort verwandeln die ManCity-Frauen sieben von sieben Elfmeter, Beney gehört aber nicht zu den Schützinnen. Zuletzt wurde Beney von Sundhage zur Aussenverteidigerin umfunktioniert. Besser zur Geltung kommt die 19-Jährige, wenn sie offensiver agieren darf, so wie das bei ManCity der Fall ist.

Crème de la crème. Nati-Juwel Iman Beney ist eines der grössten Talente Europas

Crème de la crèmeNati-Juwel Iman Beney ist eines der grössten Talente Europas

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

Nach einem spielfreien Wochenende rückt Wandeler gut erholt ins Nati-Camp ein. Noch hat die 19-Jährige in England nicht ihr ganzes Potenzial abrufen können. Beim Schlusslicht (0 Punkte nach 6 Runden) ist Wandeler in der Liga nur zu Kurzeinsätzen gekommen, im Cup durfte sie zwei Mal über 90 Minuten ran und erzielte dabei auch ein Tor und einen Assist.

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Reuteler ist unumstrittene Stammspielerin und hat in der Bundesliga in den ersten sieben Runden schon zwei Tore erzielt und vier vorbereitet. Am Wochenende bleibt sie beim Sieg gegen Werder Bremen ohne Skorerpunkt, stattdessen sieht sie Gelb. Die an der EM überragend aufspielende Reuteler ist noch immer in Form.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Die 18-Jährige wechselte nach der EM von GC zu Frankfurt. Dort muss sie grösstenteils hinten anstehen. Vergangene Woche durfte sie aber im Europa Cup durchspielen.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

An der EM ist Vallotto unumstrittene Stammkraft, in Wolfsburg ist sie das noch nicht. Im Oktober verpasste sie gesundheitlich angeschlagen drei Partien, meldete sich aber rechtzeitig für die Nati-Spiele zurück. Am Sonntag wird die 21-Jährige beim 5:1-Sieg gegen Leverkusen in der 78. Minute eingewechselt.

 

Juventus Turin

Lia Wälti

An der EM spielt Nati-Kapitänin Lia Wältli unter grossen Schmerzen und so muss sie nach dem Turnier erst mal eine Pause einlegen. Vergangene Woche spielt sie in der Champions League bei der bitteren 1:2-Niederlage gegen Bayern München erstmals durch. Am Wochenende dann mit einem Teileinsatz gegen Lazio Rom. Wälti ist nach ihrem Wechsel von Arsenal zu Turin auf gutem Weg, zu alter Stärke zurückzufinden.

 

FC Basel

Coumba Sow

Sow ist im aktuellen Aufgebot eine von zwei Spielerinnen aus der heimischen Super League. Bei der 0:3-Niederlage gegen YB am Sonntag wird sie zur Pause ausgewechselt. Mehrheitlich steht die 31-Jährige beim FCB aber auf dem Platz und hat in der Liga auch schon zwei Tore erzielt.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Pilgrim steht mehrheitlich in der Startelf, am Sonntag wird sie beim 3:1-Auswärtssieg gegen Napoli eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt. In der Serie A führt Roma die Tabelle nach drei Runden mit dem Punktemaximum an, in der Champions League setzte es gegen Barcelona und Real Madrid zwei klare Pleiten ab.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Como

Alisha Lehmann

Ob sie es an die EM schaffen würde oder nicht, das stand lange in den Sternen. Letztlich hat sie es geschafft und verbreitete dort trotz Reservistenrolle gute Stimmung. Auf die neue Saison hin wechselte Lehmann von Juventus zu Como. Dort hat sie sich einen Stammplatz erkämpft und auch schon ihre Torpremiere gefeiert.

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Mit Barcelona rauscht Schertenleib von Sieg zu Sieg. Die 18-Jährige kommt mehrheitlich von der Bank, was aufgrund der riesigen Konkurrenz nicht überraschend kommt. Sie bringt es bislang auf einen Skorerpunkt, diesbezüglich gibt es noch Luft nach oben.

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

Die EM hat Xhemaili scheinbar noch einmal einen Extra-Boost gegeben. In der Liga hat sie in den ersten 5 Runden schon 7 Tore erzielt und auch im Europacup war sie schon erfolgreich.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Freiburg

Aurélie Csillag

Csillag hat es nicht an die EM geschafft, durfte sich aber über ihren Wechsel von Basel zu Freiburg freuen. Noch stand sie in der Liga nie in der Startelf, aber sie wird jedes Mal eingewechselt. Mitte September gelingt ihr ein Doppelpack gegen den HSV und auch im Cup hat sie schon getroffen.

 

Freiburg

Leela Egli

Egli kommt in Freiburg meistens von der Bank ins Spiel, so auch am vergangenen Samstag. Dort trifft sie in der Nachspielzeit noch zum 2:3 – es ist ihr zweiter Treffer in dieser Saison, hinzu kommt ein Assist. Die 18-Jährige ist eine Option für die Offensive.

 

FC Basel

Lia Kamber

Die 19-Jährige ist neben Sow die einzige Spielerin aus der Super League. Beim FC Basel spielt sie im zentralen Mittelfeld so gut wie immer und hat auch schon zwei Tore erzielt. An der EM war sie nicht dabei.

Vier EM-Fahrerinnen fehlen

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Die 25-Jährige ist bei RB Leipzig gesetzt und zeigt solide Leistungen. Ausgerechnet am Tag vor dem Einrücken ins Nati-Camp geht Herzog auswärts bei Union Berlin mit 0:5 unter. Einen Wackler hat sie drin, doch dieser wird nicht bestraft. Bei den Gegentoren dann ohne Schuld. Am Montag informiert der SFV, dass Herzog die Länderspiele aufgrund einer Hüftverletzung verpasst.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Fölmli ist eine von drei EM-Fahrerinnen, die aufgrund einer Verletzung nicht im Aufgebot steht.

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Laia Ballesté rückte anstelle der noch immer verletzten Luana Bühler ins EM-Kader. Nun fehlt sie Ballesté selbst aufgrund einer Verletzung.

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Gaillard

Sandrine Gaillard (vormals Mauron) soll sich an ihrem neuen Arbeitsplatz in den USA akklimatisieren können. An der EM kam sie nicht zum Einsatz.

Mehr Frauen-Fussball

Europa Cup. Die YB-Frauen treffen im Achtelfinal auf Sparta Prag

Europa CupDie YB-Frauen treffen im Achtelfinal auf Sparta Prag

Inauen als tragische Figur. So spielten die Schweizerinnen in der Champions League

Inauen als tragische FigurSo spielten die Schweizerinnen in der Champions League

Söldnerinnen-Check. Xhemaili überragt mit Hattrick ++ Beney trifft erneut ++ Emotionaler Sieg für Lehmann

Söldnerinnen-CheckXhemaili überragt mit Hattrick ++ Beney trifft erneut ++ Emotionaler Sieg für Lehmann

Omar Adlani. Die FCB-Frauen haben einen neuen Chef-Trainer

Omar AdlaniDie FCB-Frauen haben einen neuen Chef-Trainer

Söldnerinnen-Check. Beney schiesst ManCity zum Sieg ++ Wälti singt vor Juve-Debüt ++ Schertenleib mit Assist

Söldnerinnen-CheckBeney schiesst ManCity zum Sieg ++ Wälti singt vor Juve-Debüt ++ Schertenleib mit Assist

Fussball-Videos

20.10.2025

Mehr Videos