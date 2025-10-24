Im ersten Auftritt nach der Heim-EM gewinnt die Nati das Testspiel gegen Kanada vor über 10'000 Zuschauer*innen 1:0. Hier sind die Nati-Noten.

5 Livia Peng

In der 19. Minute glänzt sie mit einer Top-Parade. Kurz vor der Pause ist sie erneut auf dem Posten. Mit dem Ball am Fuss nicht immer ganz stilsicher.

4 Viola Calligaris

Erledigt ihren Job ohne grösseren Aufreger. Teils stimmt die Absprache mit Beney nicht ganz, so dass die Kanadierinnen zu viele Freiheiten geniessen.

Calligaris: «Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten» 24.10.2025

4 Julia Stierli

In der 19. Minute knickt sie im Zweikampf ein und muss gepflegt werden. Drei Minuten später unterläuft ihr ein böser Fehlpass, der nicht bestraft wird und dann folgt gleich noch ein Wackler. In der 2. Halbzeit mit einer Leistungssteigerung.

4.5 Noelle Maritz

Zeigt eine grundsolide Leistung. Geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Über ihre Seite wird es kaum gefährlich.

5 Iman Beney

Überzeugt schon in den Startminuten mit starken Balleroberungen. In der 27. Minute ist sie gedankenschneller als ihre Gegenspielerin und leitet eine Chance ein. In der Startphase der 2. Halbzeit leitet sie mit einem Fehlpass einen Angriff ein, bügelt den Fehler mit einem starken Tackling aber gleich wieder aus. In der 79. Minute geht sie in den Abschluss, verzieht aber deutlich.

Beney: «Das war ein wichtiger Match für das ganze Team» (franz.) 24.10.2025

4 Sydney Schertenleib

Vor dem 1:0 setzt sie sich auf der Grundlinie durch und passt zur Mitte. Schön anzusehen ist ihr Hackenpass in der 29. Minute. In der zweiten Halbzeit rückt sie in die Sturmspitze vor, kommt aber selbst nie gefährlich in den Abschluss. In der 84. Minute wird sie ausgewechselt.

5 Lia Wälti

In der 4. Minute flankt sie perfekt zur Mitte, dafür hätte sie einen Assist verdient. Weiss auch mit vielen Balleroberungen und guten Seitenwechseln zu gefallen. Einmal mehr nahezu fehlerfrei.

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass» 24.10.2025

4.5 Géraldine Reuteler

An der EM wurde sie in allen Gruppenspielen als «Player of the Match» ausgezeichnet. Gegen Kanada ist sie nicht ganz so auffällig, verhindert aber in der 23. Minute mit einem Sprint zurück eine Top-Chance. Auch in der 2. Halbzeit fällt sie mehr Defensiv- als Offensiv-Aktionen auf.

Das sagt Reuteler nach dem Sieg gegen Kanada 24.10.2025

4 Nadine Riesen

In der 14. Minute zieht sie am linken Flügel an ihrer Gegenspielerin vorbei und passt in den Rückraum auf Xhemaili, deren Schuss zur Ecke geklärt wird. Nach der Pause fällt sie dann mit einem Fehlpass auf. Sicher nicht ihr bestes Spiel. In der 64. Minute wird Riesen ausgewechselt.

4 Riola Xhemaili

In der 4. Minute köpft sie knapp am Tor vorbei, keine zehn Minuten später haut sie über den Ball – macht aber nichts, Pilgrim staubt ab. In der Halbzeit macht Xhemaili Platz für Vallotto.

5 Alayah Pilgrim

Pilgrim hat viel Zug aufs Tor und beschäftigt die kanadische Abwehrreihe. Ihre ersten beiden Chancen (3./6.) lässt sie noch liegen, in der 12. Minute haut sie den Ball dann kompromisslos in die Maschen. In der Pause wird die 22-Jährige ausgewechselt.

Pilgrim: «Es war mega schön vor dieser Kulisse zu spielen» 24.10.2025

Eingewechselte Spielerinnen

4.5 Ab 46. Minute für Xhemaili Smilla Vallotto

Fügt sich gut ein und versucht das Spiel an sich zu reissen. Verteilt die Bälle und hat Zug im Spiel nach vorne. Fünf Minuten vor Schluss mit einem Ballverlust, der beinahe zum Ausgleich führt. Das Zuspiel von Peng ist allerdings auch nicht optimal.

4 Ab 46. Minute für Pilgrim Leela Egli

Kaum auf dem Platz, da liegt sie schon am Boden. In der 62. Minute setzt sie sich am Flügel durch, ihre Flanke findet dann aber keine Abnehmerin. Egli zeigt gute Ansätze.

– Ab 64. Minute für Riesen Leila Wandeler

Zu kurz für eine Benotung.

– Ab 84 Minute für Schertenleib Aurélie Csillag

Zu kurz für eine Benotung.