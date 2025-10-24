  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

1:0-Sieg gegen Kanada Nati ohne EM-Kater: Pilgrim trifft, Beney grätscht, Peng hält die Null 

Patrick Lämmle

24.10.2025

Im ersten Auftritt nach der Heim-EM gewinnt die Nati das Testspiel gegen Kanada vor über 10'000 Zuschauer*innen 1:0. Hier sind die Nati-Noten.

Patrick Lämmle

24.10.2025, 21:35

24.10.2025, 22:58

Pilgrim Siegestorschützin. Effiziente Schweizerinnen schlagen Kanada im ersten Spiel nach der Heim-EM

Pilgrim SiegestorschützinEffiziente Schweizerinnen schlagen Kanada im ersten Spiel nach der Heim-EM

  5

Livia Peng

In der 19. Minute glänzt sie mit einer Top-Parade. Kurz vor der Pause ist sie erneut auf dem Posten. Mit dem Ball am Fuss nicht immer ganz stilsicher.

  4

Viola Calligaris

Erledigt ihren Job ohne grösseren Aufreger. Teils stimmt die Absprache mit Beney nicht ganz, so dass die Kanadierinnen zu viele Freiheiten geniessen.

Calligaris: «Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten»

Calligaris: «Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten»

24.10.2025

  4

Julia Stierli

In der 19. Minute knickt sie im Zweikampf ein und muss gepflegt werden. Drei Minuten später unterläuft ihr ein böser Fehlpass, der nicht bestraft wird und dann folgt gleich noch ein Wackler. In der 2. Halbzeit mit einer Leistungssteigerung.

  4.5

Noelle Maritz

Zeigt eine grundsolide Leistung. Geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Über ihre Seite wird es kaum gefährlich. 

  5

Iman Beney

Überzeugt schon in den Startminuten mit starken Balleroberungen. In der 27. Minute ist sie gedankenschneller als ihre Gegenspielerin und leitet eine Chance ein. In der Startphase der 2. Halbzeit leitet sie mit einem Fehlpass einen Angriff ein, bügelt den Fehler mit einem starken Tackling aber gleich wieder aus. In der 79. Minute geht sie in den Abschluss, verzieht aber deutlich.

Beney: «Das war ein wichtiger Match für das ganze Team» (franz.)

Beney: «Das war ein wichtiger Match für das ganze Team» (franz.)

24.10.2025

  4

Sydney Schertenleib

Vor dem 1:0 setzt sie sich auf der Grundlinie durch und passt zur Mitte. Schön anzusehen ist ihr Hackenpass in der 29. Minute. In der zweiten Halbzeit rückt sie in die Sturmspitze vor, kommt aber selbst nie gefährlich in den Abschluss. In der 84. Minute wird sie ausgewechselt.

  5

Lia Wälti

In der 4. Minute flankt sie perfekt zur Mitte, dafür hätte sie einen Assist verdient. Weiss auch mit vielen Balleroberungen und guten Seitenwechseln zu gefallen. Einmal mehr nahezu fehlerfrei.

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

Wälti: «So macht es wieder viel mehr Spass»

24.10.2025

  4.5

Géraldine Reuteler

An der EM wurde sie in allen Gruppenspielen als «Player of the Match» ausgezeichnet. Gegen Kanada ist sie nicht ganz so auffällig, verhindert aber in der 23. Minute mit einem Sprint zurück eine Top-Chance. Auch in der 2. Halbzeit fällt sie mehr Defensiv- als Offensiv-Aktionen auf.

Das sagt Reuteler nach dem Sieg gegen Kanada

Das sagt Reuteler nach dem Sieg gegen Kanada

24.10.2025

  4

Nadine Riesen

In der 14. Minute zieht sie am linken Flügel an ihrer Gegenspielerin vorbei und passt in den Rückraum auf Xhemaili, deren Schuss zur Ecke geklärt wird. Nach der Pause fällt sie dann mit einem Fehlpass auf. Sicher nicht ihr bestes Spiel. In der 64. Minute wird Riesen ausgewechselt.

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
  4

Riola Xhemaili

In der 4. Minute köpft sie knapp am Tor vorbei, keine zehn Minuten später haut sie über den Ball – macht aber nichts, Pilgrim staubt ab. In der Halbzeit macht Xhemaili Platz für Vallotto.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
  5

Alayah Pilgrim

Pilgrim hat viel Zug aufs Tor und beschäftigt die kanadische Abwehrreihe. Ihre ersten beiden Chancen (3./6.) lässt sie noch liegen, in der 12. Minute haut sie den Ball dann kompromisslos in die Maschen. In der Pause wird die 22-Jährige ausgewechselt.

Pilgrim: «Es war mega schön vor dieser Kulisse zu spielen»

Pilgrim: «Es war mega schön vor dieser Kulisse zu spielen»

24.10.2025

Eingewechselte Spielerinnen

  4.5

Ab 46. Minute für Xhemaili

Smilla Vallotto

Fügt sich gut ein und versucht das Spiel an sich zu reissen. Verteilt die Bälle und hat Zug im Spiel nach vorne. Fünf Minuten vor Schluss mit einem Ballverlust, der beinahe zum Ausgleich führt. Das Zuspiel von Peng ist allerdings auch nicht optimal.

  4

Ab 46. Minute für Pilgrim

Leela Egli

Kaum auf dem Platz, da liegt sie schon am Boden. In der 62. Minute setzt sie sich am Flügel durch, ihre Flanke findet dann aber keine Abnehmerin. Egli zeigt gute Ansätze.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

Ab 64. Minute für Riesen

Leila Wandeler

Zu kurz für eine Benotung.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Ab 84 Minute für Schertenleib

Aurélie Csillag

Zu kurz für eine Benotung.

Mehr Frauen-Fussball

«Je besser die Gegnerinnen, desto besser». Pia Sundhage vor Testspiel optimistisch

«Je besser die Gegnerinnen, desto besser»Pia Sundhage vor Testspiel optimistisch

Nach Abgang bei Juve. Wieso sich Alisha Lehmann in Como wie zuhause fühlt

Nach Abgang bei JuveWieso sich Alisha Lehmann in Como wie zuhause fühlt

Pressekonferenz im Video. Das sagen Nati-Trainerin Sundhage und Xhemaili vor dem Spiel gegen Kanada

Pressekonferenz im VideoDas sagen Nati-Trainerin Sundhage und Xhemaili vor dem Spiel gegen Kanada

Englisch für Fortgeschrittene. Beney über Start bei ManCity: «Ich dachte, sie sprechen Japanisch»

Englisch für FortgeschritteneBeney über Start bei ManCity: «Ich dachte, sie sprechen Japanisch»

Cup-Achtelfinal. YB trifft auf GC, Aarau empfängt Thun

Cup-AchtelfinalYB trifft auf GC, Aarau empfängt Thun

Fussball-Videos

Calligaris: «Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten»

Calligaris: «Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten»

24.10.2025

Pilgrim: «Es war mega schön vor dieser Kulisse zu spielen»

Pilgrim: «Es war mega schön vor dieser Kulisse zu spielen»

24.10.2025

Beney: «Das war ein wichtiger Match für das ganze Team» (franz.)

Beney: «Das war ein wichtiger Match für das ganze Team» (franz.)

24.10.2025

Aarau – Wil 2:0

Aarau – Wil 2:0

Challenge League | 11. Runde | Saison 25/26

24.10.2025

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Challenge League | 11. Runde | Saison 25/26

24.10.2025

Calligaris: «Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten»

Calligaris: «Schön, dass wir den Fans einen Sieg schenken konnten»

Pilgrim: «Es war mega schön vor dieser Kulisse zu spielen»

Pilgrim: «Es war mega schön vor dieser Kulisse zu spielen»

Beney: «Das war ein wichtiger Match für das ganze Team» (franz.)

Beney: «Das war ein wichtiger Match für das ganze Team» (franz.)

Aarau – Wil 2:0

Aarau – Wil 2:0

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Xamax – Rapperswil-Jona 2:1

Mehr Videos