Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.
🏴 England
Chelsea
Livia Peng
Sitzt beim 1:1 gegen Arsenal wie gehabt auf der Ersatzbank.
Manchester City
Iman Beney
Die 19-Jährige bereitet in der 21. Minute das 1:0 von Miedema vor. Nach einer Stunde macht Beney Platz für Europameisterin Lauren Hemp. Am Resultat ändert sich nichts mehr, ManCity gewinnt gegen Everton 2:1 und übernimmt die Tabellenspitze.
Aston Villa
Noelle Maritz
Beim 1:0-Sieg gegen Manchester United spielt Maritz über die volle Distanz.
West Ham United
Leila Wandeler
In der 8. Runde holt West Ham United den ersten Punkt. Wandeler wird in der 57. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt.
West Ham United
Seraina Piubel
Piubel fällt verletzt aus und sieht, wie ihre Teamkolleginnen den Sieg in der 7. Minute der Nachspielzeit noch aus der Hand geben.
Tottenham
Luana Bühler
Bühler steht aufgrund einer Knieverletzung weiterhin nicht im Kader.
🇩🇪 Deutschland
Frankfurt
Nadine Riesen
Frankfurt gewinnt den Kracher auswärts bei Wolfsburg mit 3:2. Vor dem 0:1 enteilt ihr Torschützin Bussy im Rücken, ansonsten erledigt Riesen ihren Job souverän.
Frankfurt
Géraldine Reuteler
Reuteler spielt gegen Wolfsburg durch und muss viel Laufarbeit verrichten, da Frankfurt ab der 37. Minute in Unterzahl agiert.
Frankfurt
Noemi Ivelj
Ivelj hat sich bei Frankfurt noch keinen Stammplatz erkämpft, im Kracher gegen Wolfsburg darf die 19-Jährige aber von Beginn an ran. Sie macht in der Innenverteidigung einen guten Job.
Wolfsburg
Smilla Vallotto
Vallotto, die in den letzten beiden Bundesliga-Spielen und in der Nati ein Tor erzielte, wird gegen Frankfurt zur Pause eingewechselt. Sie bleibt ohne Skorerpunkt und muss ihren Nati-Kolleginnen zum Sieg gratulieren.
Hoffenheim
Naomi Luyet
Luyet steht bei Hoffenheim noch immer nicht im Kader.
Freiburg
Julia Stierli
Abwehrchefin Stierli fehlt aufgrund einer Muskelverletzung. Sie wird deshalb am Montagabend gegen Leverkusen nicht im Kader stehen. Ohne Stierli gingen die letzten beiden Spiele verloren.
Freiburg
Svenja Fölmli
Am Montag vor einer Woche erzielt sie gegen Leipzig Sekunden nach ihrer Einwechslung das 1:3 (Endstand 2:4). Drei Tage später sitzt sie gegen Hoffenheim auf der Bank. Am Montag gibts nun die nächste Chance auf einen Einsatz.
Freiburg
Aurélie Csillag
Gegen Leipzig spielte sie eine Stunde, gegen Hoffenheim 90 Minuten. Skorerpunkte sind ihr in beiden Spielen nicht geglückt.
Freiburg
Alena Bienz
Bienz hofft auf Einsatzminuten, nachdem sie gegen Hoffenheim nur Zuschauerin war.
Freiburg
Leela Egli
Egli, die gegen Kanada in der Nati debütierte, kommt meistens von der Bank.
RB Leipzig
Elvira Herzog
Am Donnerstag hält sie gegen Carl Zeiss Jena die Null, am Sonntag muss sie den Ball beim 1:2 gegen Bremen zwei Mal aus dem Netz fischen.
RB Leipzig
Lara Marti
Marti ist auf der Liste der Langzeitverletzten.
Union Berlin
Nadine Böhi
Nadine Böhi debütiert in der Bundesliga. Doch das Debüt verläuft nicht wie erhofft. Gegen Bayern München setzt es eine 0:4-Niederlage ab und beim ersten Gegentor sieht Böhi uralt aus, flutscht ihr doch eine Flanke durch die Finger. Bei den drei weiteren Gegentoren trifft sie keine Schuld. Auch zeigt Böhi noch die eine oder andere starke Parade.
Werder Bremen
Amira Arfaoui
Arfaoui wird in der 68. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt und holt sich fünf Minuten später eine Gelbe Karte ab. Am Ende siegt Werder Bremen 2:1.
1. FC Köln
Irina Fuchs
In den letzten drei Spielen hat Fuchs nur einen Gegentreffer kassiert. Am Sonntag beim 1:0 gegen Hoffenheim lässt sie sich nicht bezwingen.
1. FC Köln
Lydia Andrade
Andrade sitzt gegen Hoffenheim auf der Bank.
1. FC Köln
Ella Touon
Auch die 22-jährige Touon sitzt wie so oft auf der Bank.
1. FC Nürnberg
Lara Meroni
Meroni wird in der 76. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr, Nürnberg siegt auswärts beim HSV.
Carl Zeiss Jena
Elena Mühlemann
Am Donnerstag spielt sie beim 0:2 gegen Leipzig durch, am Sonntag wird sie beim 1:1 im Kellerduell gegen SGS Essen in der 88. Minute ausgewechselt. Viel passiert danach nicht mehr.
🇮🇹 Italien
Juventus Turin
Lia Wälti
Juve verliert gegen AC Milan 1:2. Lia Wälti hat sich im Training eine leichte Kopfverletzung zugezogen und steht deshalb nicht im Kader.
Juventus Turin
Viola Calligaris
Calligaris sitzt gegen Milan auf der Bank und wird nicht eingewechselt.
AS Rom
Alayah Pilgrim
Leader AS Roma verliert gegen Verfolger AC Florenz mit 2:5. Pilgrim wird in der 61. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt. Sie holt den Elfmeter heraus, den Giugliano zum zwischenzeitlichen 2:4 verwandelt.
Como
Alisha Lehmann
Lehmann wird gegen Schlusslicht Ternana in der 78. Minute beim Stand von 4:1 eingewechselt. Kaum auf dem Platz schlägt es hinten ein. Am Ende siegt Como 4:2. Hat Lehmann ihren Stammplatz bereits verloren? Die nächsten Spiele werden es zeigen.
US Sassuolo
Noemi Benz
Beim 2:2 gegen Inter Mailand auf der Bank.
🇪🇸 Spanien
Barcelona
Sydney Schertenleib
Schertenleib spielt beim 8:0-Sieg gegen Deportivo La Coruña durch. Die Tore fallen tatsächlich alle in der ersten Halbzeit und werden von sechs Spielerinnen erzielt. Schertenleib bleibt als einzige Offensivspielerin ohne Skorerpunkt.
RCD Espanyol
Laia Ballesté
Ballesté wird bei der 2:3-Niederlage gegen Real Sociedad für die Schlussminuten eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.
🇫🇷 Frankreich
Dijon
Meriame Terchoun
Dijon holt gegen Marseille dank eines Treffers in der 6. Minute der Nachspielzeit einen Punkt. Terchoun spielt beim Heimteam durch, ist beim Ausgleichstreffer aber nicht direkt beteiligt.
RC Strassburg
Eseosa Aigbogun
Aigbogun sieht in der 19. Minute Gelb und in der 31. Gelb-Rot. Nur wenige Minuten später wird die Partie aufgrund des dichten Nebels beim Stand von 1:0 für Strassburg abgebrochen.
🇳🇱 Niederlande
PSV Eindhoven
Riola Xhemaili
PSV Eindhoven verliert das Top-Spiel gegen Ajax Amsterdam auswärts mit 1:2. Xhemaili bleibt für einmal ohne Torbeteiligung.
🇺🇲 USA
Seattle Reign
Ana-Maria Crnogorcevic
Crnogorcevic steht bei der 0:2-Pleite gegen Orlando Pride nicht im Kader.
Tampa Bay Sun
Sandrine Gaillard
Spielt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Spokane Zephyr im Mittelfeld durch. In der 65. Minute wird sie verwarnt.
🇳🇴 Norwegen
Valerenga
Naina Inauen
Beim 3:1-Auswärtssieg gegen Rosenborg wird Inauen in der 76. Minute eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.