Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Chelsea Livia Peng

Sitzt beim 1:1 gegen Arsenal wie gehabt auf der Ersatzbank.

Manchester City Iman Beney

Die 19-Jährige bereitet in der 21. Minute das 1:0 von Miedema vor. Nach einer Stunde macht Beney Platz für Europameisterin Lauren Hemp. Am Resultat ändert sich nichts mehr, ManCity gewinnt gegen Everton 2:1 und übernimmt die Tabellenspitze.

Iman Beney bereitet ManCity-Führung mit Top-Zuspiel vor 09.11.2025

Aston Villa Noelle Maritz

Beim 1:0-Sieg gegen Manchester United spielt Maritz über die volle Distanz.

West Ham United Leila Wandeler

In der 8. Runde holt West Ham United den ersten Punkt. Wandeler wird in der 57. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt.

West Ham United Seraina Piubel

Piubel fällt verletzt aus und sieht, wie ihre Teamkolleginnen den Sieg in der 7. Minute der Nachspielzeit noch aus der Hand geben.

Tottenham Luana Bühler

Bühler steht aufgrund einer Knieverletzung weiterhin nicht im Kader.

🇩🇪 Deutschland

Frankfurt Nadine Riesen

Frankfurt gewinnt den Kracher auswärts bei Wolfsburg mit 3:2. Vor dem 0:1 enteilt ihr Torschützin Bussy im Rücken, ansonsten erledigt Riesen ihren Job souverän.

Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler spielt gegen Wolfsburg durch und muss viel Laufarbeit verrichten, da Frankfurt ab der 37. Minute in Unterzahl agiert.

Frankfurt Noemi Ivelj

Ivelj hat sich bei Frankfurt noch keinen Stammplatz erkämpft, im Kracher gegen Wolfsburg darf die 19-Jährige aber von Beginn an ran. Sie macht in der Innenverteidigung einen guten Job.

Wolfsburg Smilla Vallotto

Vallotto, die in den letzten beiden Bundesliga-Spielen und in der Nati ein Tor erzielte, wird gegen Frankfurt zur Pause eingewechselt. Sie bleibt ohne Skorerpunkt und muss ihren Nati-Kolleginnen zum Sieg gratulieren.

Hoffenheim Naomi Luyet

Luyet steht bei Hoffenheim noch immer nicht im Kader.

Freiburg Julia Stierli

Abwehrchefin Stierli fehlt aufgrund einer Muskelverletzung. Sie wird deshalb am Montagabend gegen Leverkusen nicht im Kader stehen. Ohne Stierli gingen die letzten beiden Spiele verloren.

Freiburg Svenja Fölmli

Am Montag vor einer Woche erzielt sie gegen Leipzig Sekunden nach ihrer Einwechslung das 1:3 (Endstand 2:4). Drei Tage später sitzt sie gegen Hoffenheim auf der Bank. Am Montag gibts nun die nächste Chance auf einen Einsatz.

Freiburg Aurélie Csillag

Gegen Leipzig spielte sie eine Stunde, gegen Hoffenheim 90 Minuten. Skorerpunkte sind ihr in beiden Spielen nicht geglückt.

Freiburg Alena Bienz

Bienz hofft auf Einsatzminuten, nachdem sie gegen Hoffenheim nur Zuschauerin war.

Freiburg Leela Egli

Egli, die gegen Kanada in der Nati debütierte, kommt meistens von der Bank.

RB Leipzig Elvira Herzog

Am Donnerstag hält sie gegen Carl Zeiss Jena die Null, am Sonntag muss sie den Ball beim 1:2 gegen Bremen zwei Mal aus dem Netz fischen.

RB Leipzig Lara Marti

Marti ist auf der Liste der Langzeitverletzten.

Union Berlin Nadine Böhi

Nadine Böhi debütiert in der Bundesliga. Doch das Debüt verläuft nicht wie erhofft. Gegen Bayern München setzt es eine 0:4-Niederlage ab und beim ersten Gegentor sieht Böhi uralt aus, flutscht ihr doch eine Flanke durch die Finger. Bei den drei weiteren Gegentoren trifft sie keine Schuld. Auch zeigt Böhi noch die eine oder andere starke Parade.

Böhi unterläuft ein grober Schnitzer bei ihrem Bundesliga-Debüt 09.11.2025

Werder Bremen Amira Arfaoui

Arfaoui wird in der 68. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt und holt sich fünf Minuten später eine Gelbe Karte ab. Am Ende siegt Werder Bremen 2:1.

1. FC Köln Irina Fuchs

In den letzten drei Spielen hat Fuchs nur einen Gegentreffer kassiert. Am Sonntag beim 1:0 gegen Hoffenheim lässt sie sich nicht bezwingen.

1. FC Köln Lydia Andrade

Andrade sitzt gegen Hoffenheim auf der Bank.

1. FC Köln Ella Touon

Auch die 22-jährige Touon sitzt wie so oft auf der Bank.

1. FC Nürnberg Lara Meroni

Meroni wird in der 76. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr, Nürnberg siegt auswärts beim HSV.

Carl Zeiss Jena Elena Mühlemann

Am Donnerstag spielt sie beim 0:2 gegen Leipzig durch, am Sonntag wird sie beim 1:1 im Kellerduell gegen SGS Essen in der 88. Minute ausgewechselt. Viel passiert danach nicht mehr.

🇮🇹 Italien

Juventus Turin Lia Wälti

Juve verliert gegen AC Milan 1:2. Lia Wälti hat sich im Training eine leichte Kopfverletzung zugezogen und steht deshalb nicht im Kader.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris sitzt gegen Milan auf der Bank und wird nicht eingewechselt.

AS Rom Alayah Pilgrim

Leader AS Roma verliert gegen Verfolger AC Florenz mit 2:5. Pilgrim wird in der 61. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt. Sie holt den Elfmeter heraus, den Giugliano zum zwischenzeitlichen 2:4 verwandelt.

Como Alisha Lehmann

Lehmann wird gegen Schlusslicht Ternana in der 78. Minute beim Stand von 4:1 eingewechselt. Kaum auf dem Platz schlägt es hinten ein. Am Ende siegt Como 4:2. Hat Lehmann ihren Stammplatz bereits verloren? Die nächsten Spiele werden es zeigen.

US Sassuolo Noemi Benz

Beim 2:2 gegen Inter Mailand auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Schertenleib spielt beim 8:0-Sieg gegen Deportivo La Coruña durch. Die Tore fallen tatsächlich alle in der ersten Halbzeit und werden von sechs Spielerinnen erzielt. Schertenleib bleibt als einzige Offensivspielerin ohne Skorerpunkt.

RCD Espanyol Laia Ballesté

Ballesté wird bei der 2:3-Niederlage gegen Real Sociedad für die Schlussminuten eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

🇫🇷 Frankreich

Dijon Meriame Terchoun

Dijon holt gegen Marseille dank eines Treffers in der 6. Minute der Nachspielzeit einen Punkt. Terchoun spielt beim Heimteam durch, ist beim Ausgleichstreffer aber nicht direkt beteiligt.

RC Strassburg Eseosa Aigbogun

Aigbogun sieht in der 19. Minute Gelb und in der 31. Gelb-Rot. Nur wenige Minuten später wird die Partie aufgrund des dichten Nebels beim Stand von 1:0 für Strassburg abgebrochen.

ℹ️ La rencontre #RCSAASSE, stoppée à la 35e minute de jeu en raison d'un manque de visibilité, ne reprendra pas aujourd'hui. pic.twitter.com/WK5HsDMjCk — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) November 8, 2025

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

PSV Eindhoven verliert das Top-Spiel gegen Ajax Amsterdam auswärts mit 1:2. Xhemaili bleibt für einmal ohne Torbeteiligung.

🇺🇲 USA

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic steht bei der 0:2-Pleite gegen Orlando Pride nicht im Kader.

Tampa Bay Sun Sandrine Gaillard

Spielt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Spokane Zephyr im Mittelfeld durch. In der 65. Minute wird sie verwarnt.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Beim 3:1-Auswärtssieg gegen Rosenborg wird Inauen in der 76. Minute eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.