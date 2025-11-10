  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Söldnerinnen-Check Böhi mit Mega-Bock beim Debüt ++ Beney liefert Traum-Assist ++ Schertenleib feiert irren Sieg

Patrick Lämmle

10.11.2025

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport liefert dir den Überblick der Schweizer Fussballerinnen im Ausland.

Patrick Lämmle

10.11.2025, 13:00

10.11.2025, 13:08

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

 

Chelsea

Livia Peng

Sitzt beim 1:1 gegen Arsenal wie gehabt auf der Ersatzbank.

 

Manchester City

Iman Beney

Die 19-Jährige bereitet in der 21. Minute das 1:0 von Miedema vor. Nach einer Stunde macht Beney Platz für Europameisterin Lauren Hemp. Am Resultat ändert sich nichts mehr, ManCity gewinnt gegen Everton 2:1 und übernimmt die Tabellenspitze.

Iman Beney bereitet ManCity-Führung mit Top-Zuspiel vor

Iman Beney bereitet ManCity-Führung mit Top-Zuspiel vor

09.11.2025

 

Aston Villa

Noelle Maritz

Beim 1:0-Sieg gegen Manchester United spielt Maritz über die volle Distanz.

Leila Wandeler Spielerin der Schweizer U17 Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Montag, 22. August 2022, in Zuchwil. (KEYSTONE/Peter Schneider)
 

West Ham United

Leila Wandeler

In der 8. Runde holt West Ham United den ersten Punkt. Wandeler wird in der 57. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt.

Portrait von Seraina Piubel, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

West Ham United

Seraina Piubel

Piubel fällt verletzt aus und sieht, wie ihre Teamkolleginnen den Sieg in der 7. Minute der Nachspielzeit noch aus der Hand geben.

 

Tottenham

Luana Bühler

Bühler steht aufgrund einer Knieverletzung weiterhin nicht im Kader.

🇩🇪 Deutschland

 

Frankfurt

Nadine Riesen

Frankfurt gewinnt den Kracher auswärts bei Wolfsburg mit 3:2. Vor dem 0:1 enteilt ihr Torschützin Bussy im Rücken, ansonsten erledigt Riesen ihren Job souverän. 

 

Frankfurt

Géraldine Reuteler

Reuteler spielt gegen Wolfsburg durch und muss viel Laufarbeit verrichten, da Frankfurt ab der 37. Minute in Unterzahl agiert.

 

Frankfurt

Noemi Ivelj

Ivelj hat sich bei Frankfurt noch keinen Stammplatz erkämpft, im Kracher gegen Wolfsburg darf die 19-Jährige aber von Beginn an ran. Sie macht in der Innenverteidigung einen guten Job.

 

Wolfsburg

Smilla Vallotto

Vallotto, die in den letzten beiden Bundesliga-Spielen und in der Nati ein Tor erzielte, wird gegen Frankfurt zur Pause eingewechselt. Sie bleibt ohne Skorerpunkt und muss ihren Nati-Kolleginnen zum Sieg gratulieren.

 

Hoffenheim

Naomi Luyet

Luyet steht bei Hoffenheim noch immer nicht im Kader.

 

Freiburg

Julia Stierli

Abwehrchefin Stierli fehlt aufgrund einer Muskelverletzung. Sie wird deshalb am Montagabend gegen Leverkusen nicht im Kader stehen. Ohne Stierli gingen die letzten beiden Spiele verloren.

Portrait von Svenja Foelmli, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

Freiburg

Svenja Fölmli

Am Montag vor einer Woche erzielt sie gegen Leipzig Sekunden nach ihrer Einwechslung das 1:3 (Endstand 2:4). Drei Tage später sitzt sie gegen Hoffenheim auf der Bank. Am Montag gibts nun die nächste Chance auf einen Einsatz.

Portrait von Aurelie Csillag, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Freiburg

Aurélie Csillag

Gegen Leipzig spielte sie eine Stunde, gegen Hoffenheim 90 Minuten. Skorerpunkte sind ihr in beiden Spielen nicht geglückt.

 

Freiburg

Alena Bienz

Bienz hofft auf Einsatzminuten, nachdem sie gegen Hoffenheim nur Zuschauerin war.

 

Freiburg

Leela Egli

Egli, die gegen Kanada in der Nati debütierte, kommt meistens von der Bank.

 

RB Leipzig

Elvira Herzog

Am Donnerstag hält sie gegen Carl Zeiss Jena die Null, am Sonntag muss sie den Ball beim 1:2 gegen Bremen zwei Mal aus dem Netz fischen.

 

RB Leipzig

Lara Marti

Marti ist auf der Liste der Langzeitverletzten.

 

Union Berlin

Nadine Böhi

Nadine Böhi debütiert in der Bundesliga. Doch das Debüt verläuft nicht wie erhofft. Gegen Bayern München setzt es eine 0:4-Niederlage ab und beim ersten Gegentor sieht Böhi uralt aus, flutscht ihr doch eine Flanke durch die Finger. Bei den drei weiteren Gegentoren trifft sie keine Schuld. Auch zeigt Böhi noch die eine oder andere starke Parade.

Böhi unterläuft ein grober Schnitzer bei ihrem Bundesliga-Debüt

Böhi unterläuft ein grober Schnitzer bei ihrem Bundesliga-Debüt

09.11.2025

 

Werder Bremen

Amira Arfaoui

Arfaoui wird in der 68. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt und holt sich fünf Minuten später eine Gelbe Karte ab. Am Ende siegt Werder Bremen 2:1.

Portrait Irina Fuchs, Torhueterin der Schweizer U19 Fussballnationalmannschaft der Frauen,.fotografiert am 17. September 2023 in Kloten..(SFV/KEYSTONE/Christian Beutler)
 

1. FC Köln

Irina Fuchs

In den letzten drei Spielen hat Fuchs nur einen Gegentreffer kassiert. Am Sonntag beim 1:0 gegen Hoffenheim lässt sie sich nicht bezwingen.

 

1. FC Köln

Lydia Andrade

Andrade sitzt gegen Hoffenheim auf der Bank.

Portrait von Ella Touon, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

1. FC Köln

Ella Touon

Auch die 22-jährige Touon sitzt wie so oft auf der Bank.

 

1. FC Nürnberg

Lara Meroni

Meroni wird in der 76. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr, Nürnberg siegt auswärts beim HSV.

 

Carl Zeiss Jena

Elena Mühlemann

Am Donnerstag spielt sie beim 0:2 gegen Leipzig durch, am Sonntag wird sie beim 1:1 im Kellerduell gegen SGS Essen in der 88. Minute ausgewechselt. Viel passiert danach nicht mehr.

🇮🇹 Italien

 

Juventus Turin

Lia Wälti

Juve verliert gegen AC Milan 1:2. Lia Wälti hat sich im Training eine leichte Kopfverletzung zugezogen und steht deshalb nicht im Kader.

 

Juventus Turin

Viola Calligaris

Calligaris sitzt gegen Milan auf der Bank und wird nicht eingewechselt.

Alayah Pilgrim Fussball U-17 Nationalteam Frauen. (KEYSTONE/Christian Beutler)
 

AS Rom

Alayah Pilgrim

Leader AS Roma verliert gegen Verfolger AC Florenz mit 2:5. Pilgrim wird in der 61. Minute beim Stand von 0:3 eingewechselt. Sie holt den Elfmeter heraus, den Giugliano zum zwischenzeitlichen 2:4 verwandelt.

Portrait von Alisha Lehmann, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

Como

Alisha Lehmann

Lehmann wird gegen Schlusslicht Ternana in der 78. Minute beim Stand von 4:1 eingewechselt. Kaum auf dem Platz schlägt es hinten ein. Am Ende siegt Como 4:2. Hat Lehmann ihren Stammplatz bereits verloren? Die nächsten Spiele werden es zeigen.

 

US Sassuolo

Noemi Benz

Beim 2:2 gegen Inter Mailand auf der Bank.

🇪🇸 Spanien

 

Barcelona

Sydney Schertenleib

Schertenleib spielt beim 8:0-Sieg gegen Deportivo La Coruña durch. Die Tore fallen tatsächlich alle in der ersten Halbzeit und werden von sechs Spielerinnen erzielt. Schertenleib bleibt als einzige Offensivspielerin ohne Skorerpunkt.

Portrait von Laia Balleste, Spielerin des.Schweizer Fussball Nationalteams, fotografiert am 31..Maerz 2025 in Zuerich. (SFV/KEYSTONE/Walter Bieri)
 

RCD Espanyol

Laia Ballesté

Ballesté wird bei der 2:3-Niederlage gegen Real Sociedad für die Schlussminuten eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

🇫🇷 Frankreich

 

Dijon

Meriame Terchoun

Dijon holt gegen Marseille dank eines Treffers in der 6. Minute der Nachspielzeit einen Punkt. Terchoun spielt beim Heimteam durch, ist beim Ausgleichstreffer aber nicht direkt beteiligt.

Portrait von Eseosa Aigbogun, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am 5. April 2022 in Zuerich. (KEYSTONE/SFV/Severin Bigler)
 

RC Strassburg

Eseosa Aigbogun

Aigbogun sieht in der 19. Minute Gelb und in der 31. Gelb-Rot. Nur wenige Minuten später wird die Partie aufgrund des dichten Nebels beim Stand von 1:0 für Strassburg abgebrochen.

🇳🇱 Niederlande

Portrait von Riola Xhemaili, Spielerin der Schweizer Fussballnationalmannschaft der Frauen, fotografiert am Dienstag, 4. April 2023 in Pfaeffikon, Schwyz. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
 

PSV Eindhoven

Riola Xhemaili

PSV Eindhoven verliert das Top-Spiel gegen Ajax Amsterdam auswärts mit 1:2. Xhemaili bleibt für einmal ohne Torbeteiligung.

🇺🇲 USA

 

Seattle Reign

Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic steht bei der 0:2-Pleite gegen Orlando Pride nicht im Kader.

 

Tampa Bay Sun

Sandrine Gaillard

Spielt beim 1:0-Auswärtssieg gegen Spokane Zephyr im Mittelfeld durch. In der 65. Minute wird sie verwarnt.

🇳🇴 Norwegen

 

Valerenga

Naina Inauen

Beim 3:1-Auswärtssieg gegen Rosenborg wird Inauen in der 76. Minute eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Mehr Frauen-Fussball

Späte Wende. Die YB-Frauen stehen nach Sieg gegen GC im Cup-Viertelfinal

Späte WendeDie YB-Frauen stehen nach Sieg gegen GC im Cup-Viertelfinal

Neuer Nati-Trainer. Humm über Navarro: «Eine Lösung, auf die wir uns alle freuen können»

Neuer Nati-TrainerHumm über Navarro: «Eine Lösung, auf die wir uns alle freuen können»

Sundhage-Nachfolger bereits gefunden. Knäbel: «Dass das so schnell geht, konnten wir auch nicht erwarten»

Sundhage-Nachfolger bereits gefundenKnäbel: «Dass das so schnell geht, konnten wir auch nicht erwarten»

Das ist der neue Frauen-Nati-Trainer. Navarro: «Ich habe das Angebot angenommen, weil ich Head Coach sein will»

Das ist der neue Frauen-Nati-TrainerNavarro: «Ich habe das Angebot angenommen, weil ich Head Coach sein will»

SFV präsentiert Sundhage-Nachfolger. Dieser Spanier wird neuer Nati-Trainer

SFV präsentiert Sundhage-NachfolgerDieser Spanier wird neuer Nati-Trainer

Fussball-Videos

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Wie tickt YB-Goalie Marvin Keller? blue Sport hat den 23-Jährigen in Bern besucht und mit ihm über Fussball und Privates gesprochen.

09.11.2025

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt

Alisha Lehmann ist ein Star in den sozialen Medien, denn die Nati-Spielerin weiss sich perfekt in Szene zu setzen. Mal zeigt sie ihre Fussball-Skills, mal braust sie im Lamborghini davon, mal präsentiert sie sich im Bikini. Here we go!

14.07.2023

Celta - Barcelona 2:4

Celta - Barcelona 2:4

LALIGA | 12. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

Celta - Barcelona 2-4

Celta - Barcelona 2-4

LALIGA | 12. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Super League | 13. Runde | Saison 25/26

09.11.2025

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

«Meine Familie bedeutet mir alles» – YB-Goalie Marvin Keller im Porträt

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt

Celta - Barcelona 2:4

Celta - Barcelona 2:4

Celta - Barcelona 2-4

Celta - Barcelona 2-4

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Lausanne-Sport – Sion 2:2

Mehr Videos