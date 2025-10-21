  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zu Besuch bei der Frauen-Nati Bundesrat Pfister: «Ich wäre gern ein besserer Fussballer gewesen»

Michael Wegmann

21.10.2025

Bundesrat Pfister: «In meiner Familie fliesst brasilianisches Blut»

Bundesrat Pfister: «In meiner Familie fliesst brasilianisches Blut»

Bundesrat Martin Pfister hat am Dienstag die Frauen-Nati in Weggis LU besucht und sich bei den Spielerinnen für ihren Einsatz an der Heim-EM im Sommer bedankt. Auch mit blue Sport hat er gesprochen und ein paar interessante Dinge verraten.

21.10.2025

Bundesrat Martin Pfister besucht die Nati im Camp in Luzern, bedankt sich für den tollen EM-Sommer und überreicht Wälti, Pilgrim, Beney & Co. Militär-Schokolade. Diese soll Energie verleihen für die WM-Quali. 

,

Michael Wegmann, Ronja Zeller

21.10.2025, 17:00

Hoher Besuch am zweiten Tag im Trainings-Camp der Frauen-Nati in Weggis. Bundesrat Martin Pfister, der dem Amt für Verteidigung und Sport vorsteht, schaut vor dem Training vorbei. 

Eigentlich hat er nach der erfolgreichen EM im Sommer Spielerinnen und Staff zu sich ins Bundeshaus einzuladen, nun hat er aus logistischen Gründen beschlossen, selbst vorbeizukommen. Pfister bedankt sich bei allen für den wunderschönen Sommer, sagt: «Sie haben begeistert und die Schweiz glücklich gemacht. Dafür danke ich ihnen von ganzem Herzen.» 

Eigentlich habe er erst vorgehabt an einem EM-Spiel im Stadion zu sein, doch weil es ihn derart gefesselt habe, sei er dann bei allen live vor Ort gewesen. 

Pfister: «Die Schoggi soll ihnen Energie geben»

Mit leeren Händen ist Pfister nicht gekommen. Er hat Militärschokolade und Militärbiskuits mitgebracht. «Die Schoggi soll ihnen Energie verleihen.» Energie für die bevorstehende Qualifikation für die WM in Brasilien. Pfister: «Meine Frau ist Brasilianerin. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Schweiz es an die WM schaffen würde.» blue will wissen, wie es um die Fussball-Affinität in der Familie Pfister steht. Er sagt: «Diese ist gross. Unser Sohn spielt leidenschaftlich gern Fussball, unsere Tochter hat auch gespielt. Ich selbst habe gern gespielt, wäre aber gern besser gewesen.»

Nati-Captain Lia Wälti überreicht dem Bundesrat am Ende des Besuches ein von allen unterschriebenes Nati-Shirt mit der Nummer 10 und dem Namen Pfister auf dem Rücken. 

Das könnte dich auch interessieren

Hier rücken die Nati-Spielerinnen ins Camp ein

Hier rücken die Nati-Spielerinnen ins Camp ein

20.10.2025

Livia Peng, machen Sie sich Sorgen um Ihren Nati-Stammplatz?

Livia Peng, machen Sie sich Sorgen um Ihren Nati-Stammplatz?

20.10.2025

Meistgelesen

Geheime Regierungs-Truppe treibt Trumps Rachefeldzug voran
Euro fällt zum Franken auf neues Allzeittief
Zuschauerin beleidigt Jauch mit Antwort
Trotz Kritik – Auftritte von Opernstar Anna Netrebko sind ausverkauft
Schweizer Exporte in die USA legen kräftig zu

Mehr aus dem Ressort

«Natürlich war ich nicht happy». Alisha Lehmann über ihre Joker-Rolle in der Nati

«Natürlich war ich nicht happy»Alisha Lehmann über ihre Joker-Rolle in der Nati

Wechsel zu Chelsea. Peng: «Es ist crazy, mit so guten Spielerinnen spielen zu dürfen»

Wechsel zu ChelseaPeng: «Es ist crazy, mit so guten Spielerinnen spielen zu dürfen»

Nati-Check. Beney und Xhemaili in Top-Form ++ Peng bei Chelsea nur Ersatz ++ Personalmangel in der Abwehr

Nati-CheckBeney und Xhemaili in Top-Form ++ Peng bei Chelsea nur Ersatz ++ Personalmangel in der Abwehr

Europa Cup. Die YB-Frauen treffen im Achtelfinal auf Sparta Prag

Europa CupDie YB-Frauen treffen im Achtelfinal auf Sparta Prag

Crème de la crème. Nati-Juwel Iman Beney ist eines der grössten Talente Europas

Crème de la crèmeNati-Juwel Iman Beney ist eines der grössten Talente Europas