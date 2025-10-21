Bundesrat Pfister: «In meiner Familie fliesst brasilianisches Blut» Bundesrat Martin Pfister hat am Dienstag die Frauen-Nati in Weggis LU besucht und sich bei den Spielerinnen für ihren Einsatz an der Heim-EM im Sommer bedankt. Auch mit blue Sport hat er gesprochen und ein paar interessante Dinge verraten. 21.10.2025

Bundesrat Martin Pfister besucht die Nati im Camp in Luzern, bedankt sich für den tollen EM-Sommer und überreicht Wälti, Pilgrim, Beney & Co. Militär-Schokolade. Diese soll Energie verleihen für die WM-Quali.

Hoher Besuch am zweiten Tag im Trainings-Camp der Frauen-Nati in Weggis. Bundesrat Martin Pfister, der dem Amt für Verteidigung und Sport vorsteht, schaut vor dem Training vorbei.

Eigentlich hat er nach der erfolgreichen EM im Sommer Spielerinnen und Staff zu sich ins Bundeshaus einzuladen, nun hat er aus logistischen Gründen beschlossen, selbst vorbeizukommen. Pfister bedankt sich bei allen für den wunderschönen Sommer, sagt: «Sie haben begeistert und die Schweiz glücklich gemacht. Dafür danke ich ihnen von ganzem Herzen.»

Eigentlich habe er erst vorgehabt an einem EM-Spiel im Stadion zu sein, doch weil es ihn derart gefesselt habe, sei er dann bei allen live vor Ort gewesen.

Pfister: «Die Schoggi soll ihnen Energie geben»

Mit leeren Händen ist Pfister nicht gekommen. Er hat Militärschokolade und Militärbiskuits mitgebracht. «Die Schoggi soll ihnen Energie verleihen.» Energie für die bevorstehende Qualifikation für die WM in Brasilien. Pfister: «Meine Frau ist Brasilianerin. Wir würden uns sehr freuen, wenn die Schweiz es an die WM schaffen würde.» blue will wissen, wie es um die Fussball-Affinität in der Familie Pfister steht. Er sagt: «Diese ist gross. Unser Sohn spielt leidenschaftlich gern Fussball, unsere Tochter hat auch gespielt. Ich selbst habe gern gespielt, wäre aber gern besser gewesen.»

Nati-Captain Lia Wälti überreicht dem Bundesrat am Ende des Besuches ein von allen unterschriebenes Nati-Shirt mit der Nummer 10 und dem Namen Pfister auf dem Rücken.

